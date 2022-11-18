Безалкогольное и обычное пиво — в чем разница
Казалось бы, все просто: в обычном пиве есть спирт, а в безалкогольном — нет. Однако это только так кажется. По словам психиатра-нарколога Марины Калюжной, даже в банке нулевого пива есть алкоголь. А в некоторых напитках его может быть немало — примерно чайная ложка водки.
Врач-психиатр-нарколог клиники «Гармония»
— В зависимости от марки и производителя количество алкоголя в безалкогольном пиве варьируется от 0,05 до 0,1 процента. Иногда количество спирта в этом напитке может достигать и 0,5 процента. И тогда при нехитрых подсчетах можно вычислить, что в одной железной полулитровой банке такого пива содержится 2,25 мл спирта. А это примерно одна чайная ложка водки, — рассказала Марина Калюжная.
Кроме количества алкоголя, безалкогольное пиво отличается от обычного методом приготовления. Как уточнила психиатр-нарколог, все дело в процессе деалкоголизации, при котором спиртовую часть выпаривают из пива, или остановке брожения, когда дрожжи созревают медленно под влиянием низкой температуры.
Про пользу
По словам Марины Калюжной, польза в безалкогольном пиве действительно присутствует. Доктор объяснила, в чем могут быть плюсы.
Может уберечь от стресса. Звучит фантастически, но в этом виде пива содержатся антиоксиданты, борющиеся с окислительным стрессом.
В нем есть витамины группы В, которые отвечают за выработку энергии в теле и метаболизм.
Обладает низкой калорийностью. Это если сравнивать с обычным пенным напитком.
— А еще удивительно положительным оказалось влияние безалкогольного пива на сердечно-сосудистую систему. Ученые немецкой клиники «Виссбаден» провели пивной эксперимент. Они разделили испытуемых на три группы. Одной дали три литра обычного пива, другой безалкогольного пива, а третьей 4-процентный этиловый раствор. На выпивку испытуемым давалось три часа. Оказалось, что та группа, которая пила безалкогольное пиво, снизила уровень фермента тромбина — он заставляет кровяные пластинки слипаться и отвечает за свертываемость крови. В свою очередь, пиво и спирт повышали уровень свертываемости крови. Ученые предположили, что безалкогольное пиво в некоторых случаях может заменить лекарства, снижающие свертываемость крови, которые прописывают пережившим инфаркт, — рассказала специалист.
Про вред
Одно из вредных свойств такого напитка — способность создавать иллюзию безопасности. По словам психиатра-нарколога, такая иллюзия часто раскрепощает: взрослому человеку сложно остановиться на одной банке даже безалкогольного пива и за одной следует вторая, а за ней и третья. А с учетом того, что в этом напитке тоже есть этанол — результат предсказуем.
Кроме «скрытого» спирта у безалкогольного пива есть и другие минусы. Врач назвала два из них.
Содержит фитоэстрогены — растительные соединения, сходные по строению с женским половым гормоном эстрадиолом. У мужчин фитоэстрогены могут подавлять выработку мужского полового гормона тестостерона, из-за чего начинает расти так называемый пивной живот. А у женщин, наоборот, — усиливает выработку тестостерона, в результате чего происходит гормональный сбой.
Достаточно химических добавок. Хотя и стандартный набор ингредиентов напитка тоже может вызвать болевые ощущения.
Как влияет на организм обычное пиво, читайте ЗДЕСЬ.
Кому нельзя даже «нулевое» пиво
По словам Марины Калюжной, пивной досуг противопоказан при:
панкреатите (остром воспалении поджелудочной железы); даже небольшая доля алкоголя может вызвать раздражение и так воспаленного органа;
простатите — хмель, содержащийся в напитке, может привести к микроспазмам артерий и сосудов;
геморрое — здесь будет действовать примерно такой же эффект, как и при простатите;
проблемах с желудком — из-за дрожжей безалкогольное пиво вызывает раздражение слизистой оболочки желудка, приводя к язвам;
цистите — напиток будет раздражать воспаленный мочевой пузырь;
сахарном диабете — пиво поднимает уровень сахара в крови за счет мальтозы.
— Это лишь краткий перечень тех, кому не стоит употреблять даже безалкогольное пиво, — добавила врач.
А как насчет водителей?
По словам психиатра-нарколога, если вы здоровы, выпить безалкогольного пива, перед тем как сесть за руль, можно, но немного. Помните про меру.
— Одна-две банки 0,5-процентного пива ущерба не нанесут. Но больше пить не стоит, так как алкотестер определит, что вы выпили, — уточнила специалист.