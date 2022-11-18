Что будет с организмом, если пить безалкогольное пиво каждый день

Пиво считается одним из самых безобидных спиртных напитков. Что уж говорить про безалкогольное пиво — так, почти сок. Между тем там есть и алкоголь, и неприятные последствия. А некоторым «нулевка» и вовсе противопоказана.