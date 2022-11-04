Что будет с организмом, если выпивать по кружке пива каждый день

Некоторые люди не пьют крепкий алкоголь — водку, виски, коньяк, — но зато частенько собираются с друзьями, чтобы провести вечер за кружечкой пива. Пенный напиток считают не таким опасным: алкоголя в нем, по сравнению с той же самой водкой, совсем не много. Пиво легко пьется, хорошо сочетается с чем угодно — от шашлыка до чипсов и орешков, поэтому человек не замечает, как быстро заканчивается бутылка.
На самом деле в такой «безопасности» и состоит коварство пива: человек быстро к нему привыкает, проходит совсем немного времени — и ему уже сложно представить вечер без любимого напитка в руках. Оказывается, пиво не хуже крепкого алкоголя может разрушить ваше здоровье, говорят врачи. Особенно если пить его каждый день.
Кардиолог, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук. Специалист Клиники Пирогова на Васильевском острове
— Давайте определимся сразу: полезных доз алкоголя не бывает. В идеале от спиртного стоит отказаться раз и навсегда. Каждому человеку следует понимать, что все рассчитанные нормы потребления алкоголя условны. Возьмем наш пример: 1 кружка пива это примерно 0,5 литра в день. То есть за месяц человек выпивает около 15 литров. Звучит уже не так «безопасно», не правда ли? — говорит кардиолог.
В 15 литрах пива, крепость которого 5%, содержится 300 мл чистого спирта. И это тоже весьма солидный объем.
Так, в конечном итоге постоянное (3-4 раза в неделю и чаще) употребление пива может привести к:
алкогольной зависимости, с которой человек вряд ли справится самостоятельно;
серьезным проблемам с сердцем.
— В ситуации регулярного даже в малых дозах поступления алкоголя в организм страдает сердце. У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности. Также не редкость — аритмии. Дело может закончиться внезапной смертью, — предостерегает Вадим Жук.
И конечно же, повышается давление — это очень частое явление. Человек начинает страдать от гипертонии, и если не предпринять мер, то состояние может резко ухудшиться.
Гинеколог-эндокринолог Клиники Пирогова на Васильевском острове. Кандидат медицинских наук
Помимо сердечно-сосудистой системы страдает и эндокринная. Не зря же есть такое выражение — «пивной животик». Любителей пива так и опознают: нормальные или худощавые ноги, отечность на лице и большой упругий живот, который трудно спрятать даже под объемной курткой.
— Пиво — очень калорийный продукт, почему-то об этом многие забывают. Если пить его довольно часто, то это легко может повлечь за собой увеличение массы тела, вплоть до формирования висцерального ожирения, — говорит Марина Лисянская.
А именно висцеральный жир провоцирует:
нарушение углеводного обмена в виде инсулинорезистентности,
появление сахарного диабета второго типа (чтобы этого избежать, от напитка придется отказаться).
И несомненно, страдают и другие системы нашего организма. В первую очередь это желудочно-кишечный тракт. Он первым принимает на себя «пивной удар».
Врач-гастроэнтеролог. Специалист Клиники Пирогова на Васильевском острове
— В состав пива входят: вода, солод, дрожжи и хмель. А также этиловый спирт (3–6, а иногда и 6–8%), токсины и соли тяжелых металлов. Именно эти вещества и приносят вред, — говорит гастроэнтеролог.
Так, здоровому взрослому человеку можно выпивать максимум 300 мл пива не более двух раз в неделю. Если увеличивается доза пенного напитка, то она превращается в гепатотоксическую, что приводит к заболеваниям печени. В частности, у человека может развиться алкогольный гепатит, который потом трансформируется в цирроз печени.
Также избыточное употребление пива повышает риск развития:
токсического хронического панкреатита,
гастрита,
язвенной болезни.
Кроме того, регулярное употребление пива — даже в небольших количествах — приводит к нарушению стула.
— Помимо этого стоит знать, что пиво богато натрием: именно такие продукты провоцируют выработку психологической и физической зависимости. И человек может долго не осознавать, что стал зависим от пенного напитка, — говорит врач.
Однако есть и польза: если у человека нет проблем со здоровьем и он пьет пиво редко, то тут напиток может даже немного помочь организму.
Дело в том, что пиво ускоряет обменные процессы, что, в свою очередь, должно способствовать омолаживанию клеток кровеносных сосудов.
Кроме того, качественный напиток может тормозить рост и размножение многих болезнетворных бактерий, оказывать болеутоляющее и успокаивающее действие на организм. Но обольщаться не стоит: ведь у всего есть обратная сторона медали, которая, как мы выяснили, очень опасна, заключила гастроэнтеролог.