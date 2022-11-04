Что будет с организмом, если выпивать по кружке пива каждый день

— Давайте определимся сразу: полезных доз алкоголя не бывает. В идеале от спиртного стоит отказаться раз и навсегда. Каждому человеку следует понимать, что все рассчитанные нормы потребления алкоголя условны. Возьмем наш пример: 1 кружка пива это примерно 0,5 литра в день. То есть за месяц человек выпивает около 15 литров. Звучит уже не так «безопасно», не правда ли? — говорит кардиолог.

В 15 литрах пива, крепость которого 5%, содержится 300 мл чистого спирта. И это тоже весьма солидный объем.

Так, в конечном итоге постоянное (3-4 раза в неделю и чаще) употребление пива может привести к:

алкогольной зависимости, с которой человек вряд ли справится самостоятельно;

серьезным проблемам с сердцем.

— В ситуации регулярного даже в малых дозах поступления алкоголя в организм страдает сердце. У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности. Также не редкость — аритмии. Дело может закончиться внезапной смертью, — предостерегает Вадим Жук.

И конечно же, повышается давление — это очень частое явление. Человек начинает страдать от гипертонии, и если не предпринять мер, то состояние может резко ухудшиться.