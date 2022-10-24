10 симптомов, которые предупреждают, что ваша печень на грани цирроза

Цирроз печени — это необратимое поражение органа, которое со временем только прогрессирует. Болезнь так сильно разрушает печень, что на ней вместо здоровых клеток образуются рубцы и узлы из фиброзной ткани.
Опасность патологии в том, что она может долго не заявлять о себе: печень не умеет «болеть», тревожные симптомы обычно появляются на поздних стадиях болезни. Если человек вовремя обнаружил болезнь, то врачи проводят консервативное лечение, пытаются остановить цирроз. В ином случае спасти пострадавшего может только трансплантация печени.
терапевт, гастроэнтеролог
— Почему развивается цирроз? Чаще всего провокаторами выступают вирусные инфекции, алкогольные интоксикации и метаболические нарушения, повреждающие орган. Реже виноваты лекарства, токсические, аутоиммунные процессы, первичный либо вторичный билиарный цирроз. Также не стоит забывать и про генетические заболевания, — рассказывала «Доктору Питеру» эксперт.
Как можно заподозрить цирроз печени
На то, что ваша печень в большой опасности, в первую очередь могут указать два ярких симптома:
у вас резко появились появились проблемы с памятью;
вы стали страдать от мышечных «подергиваний», спазмов.
— В крови накапливаются опасные токсины, которые проникают в головной мозг. Из-за этого страдает память, а мышцы могут спазмироваться, — цитирует издание
К другим симптомам цирроза печени относятся:
постоянные проблемы со сном;
резкая потеря веса и аппетита;
желтизна кожи, слизистых оболочек рта, белков глаз;
отеки в области рук, ног и живота, развитие асцита (водянки брюшной полости);
частые кровотечения (носовые, из десен, геморроидальные, кишечные);
геморрагическая сыпь на коже, синяки, подкожные гематомы;
зуд на коже;
Особенно стоит обеспокоиться людям, у которых диагностирована жировая болезнь печени, говорят врачи Клиники Кливленда. Все перечисленные симптомы — это тревожные звоночки, которые могут сигналить, что ваша патология уже обернулась куда более серьезной болезнью — циррозом. И самый тревожный симптом — это периодические спазмы в мышцах.
Поэтому не затягивайте с походом к гепатологу. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше вероятность, что болезнь удастся победить.
Кстати
Бессимптомные заболевания легко выявят лабораторные анализы. Эксперты рассказали, какие исследования помогут проверить здоровье печени и точно укажут на серьезные нарушения в ее работе. Прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.