10 симптомов, которые предупреждают, что ваша печень на грани цирроза

Цирроз печени — это необратимое поражение органа, которое со временем только прогрессирует. Болезнь так сильно разрушает печень, что на ней вместо здоровых клеток образуются рубцы и узлы из фиброзной ткани.

Опасность патологии в том, что она может долго не заявлять о себе: печень не умеет «болеть», тревожные симптомы обычно появляются на поздних стадиях болезни. Если человек вовремя обнаружил болезнь, то врачи проводят консервативное лечение, пытаются остановить цирроз. В ином случае спасти пострадавшего может только трансплантация печени.