7 привычек, от которых надо отказаться прямо сейчас, чтобы сохранить здоровье печени

Печень — это уникальный орган, в котором происходит множество биохимических процессов. Одна из ее главных функций — это фильтрация крови, которую печень постоянно пропускает через себя, освобождая от того, что организму совсем не нужно. Также она помогает регулировать уровень сахара в крови, отвечает за свертываемость жидкой ткани.
И если с главным фильтром организма случился беда, то этого можно не замечать месяцы и даже годы. Все дело в том, что печень — это «молчаливый» орган. Она не умеет болеть. Поэтому так важно профилактировать опасные заболевания, говорят врачи. И помочь в вам в этом могут ваши ежедневные привычки.
Эксперты рассказали, от каких привычек стоит отказаться как можно скорее, чтобы сохранить здоровье печени на долгие годы.
Пить газировку
Будет идеально, если вы вообще откажетесь от этого напитка. Существует мнение, что быстрее всего печень разрушает алкоголь, но с ним можно поспорить, говорит врач Энтони Пуополо.
- Обилие сахара, консервантов и других добавок, которых так много в газировке, могут стать виновниками жировой болезни печени, воспаления этого органа и даже цирроза. И такая «вредность» может серьезно конкурировать с тем, как разрушает нашу печень спиртное. Поэтому серьезно задумайтесь, прежде чем купить очередную баночку газировки, —
Газированные напитки, кстати, вредят не только печени. Под удар попадают: фигура, зубы, мозг и даже почки. Дело в том, что фосфаты, которыми богат напиток, могут спровоцировать образование камней в почках, размягчение костей и поражение сосудов.
Принимать витамины и БАДы
Речь идет о бесконтрольном приеме различных добавок. Так, если ваш лечащий врач выписал вам витамины группы В, то здесь все очевидно — курс добавок необходим. Но некоторые люди любят сами себе назначать «оздоравливающие» курсы.
- Любые лекарственные средства — это нагрузка на печень. И витамины не исключение. Когда вы бесконтрольно принимаете даже БАДы, которые продают без рецепта, то это может сильно перенагружать печень. Орган перестанет справляться со своими задачами, что чревато опасными последствиями, — говорит Пуополо.
Есть жирную и калорийную пищу
- Когда вы едите много вредной пищи, то в печени образовывается лишний жир. Орган не может от него избавиться, поэтому становится своеобразным «складом». Это приводит к воспалению клеток печени, что не может не отразиться на вашем здоровье, — поясняет медработник Кристин Кингсли.
Принимать лекарства, игнорируя инструкцию
Даже когда вы собираетесь выпить уже давно знакомую таблетку от изжоги, обязательно прочитайте инструкцию. Особое внимание уделите тому, как часто можно принимать препарат и сочетается ли он с какими-то другими лекарствами.
- Во многих препаратах, неважно, рецептурных или нет, содержатся вещества, которые в избытке очень вредны для нашей печени. И если вы привыкли игнорировать инструкцию, то есть вероятность, что здоровье главного фильтра вашего организма уже под угрозой, — предостерегает Кристин Кингсли.
Недостаточно много спать
Недосып — это всегда стресс для организма. От него страдают практически все органы и печень — не исключение.
- Недостаток сна особенно вреден для печени из-за окислительного стресса. Орган не может хорошо перерабатывать жир, это приводит к тому, что у человека повышается риск развития диабета, ожирения и различных болезней сердца, — говорит Кингсли.
Одному из самых трудолюбивых органов нужен восьмичасовой сон, чтобы как следует восстановиться после активной работы в течение дня.
Игнорировать активный образ жизни
Организму необходимы физические нагрузки. Причем необязательно мучить себя в спортзале. Достаточно гулять минимум 30 минут в день и подниматься по лестницам всяких раз, когда есть такая возможность.
- Малоподвижный образ жизни увеличивает жировую инфильтрацию печени, а также провоцирует воспаление органа и фиброз, который увеличивает риск неалкогольной жировой болезни печени, — говорит Кингсли.
Часто пить алкоголь
Спиртное — такой же враг печени, как и газировка. Для органа опасны любые дозы алкоголя, поэтому бокал вина за ужином — это тоже плохая идея.
Чем чаще вы выпиваете, тем больше риск, что печень будет плохо регенерировать. Помимо этого, злоупотребление алкоголем может привести к алкогольной жировой болезни печени. Употребление спиртного в 90-100% приводит к накоплению жира в тканях органа. Это и провоцирует болезнь. Ее довольно сложно обнаружить на ранних стадиях, поэтому старайтесь выпивать как можно реже.