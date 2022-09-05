7 привычек, от которых надо отказаться прямо сейчас, чтобы сохранить здоровье печени

Печень — это уникальный орган, в котором происходит множество биохимических процессов. Одна из ее главных функций — это фильтрация крови, которую печень постоянно пропускает через себя, освобождая от того, что организму совсем не нужно. Также она помогает регулировать уровень сахара в крови, отвечает за свертываемость жидкой ткани.

И если с главным фильтром организма случился беда, то этого можно не замечать месяцы и даже годы. Все дело в том, что печень — это «молчаливый» орган. Она не умеет болеть. Поэтому так важно профилактировать опасные заболевания, говорят врачи. И помочь в вам в этом могут ваши ежедневные привычки.