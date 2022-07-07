Выбирать достижимую цель

Речь о том, что нельзя утром в понедельник проснуться и сказать: «больше мяса я не ем, и не предлагайте». В этом случае с очень высокой долей вероятности вы сорветесь , потому что ставите нереальные цели. Действовать надо иначе.

- Выберите достижимую цель: насколько меньше продуктов животного происхождения вы собираетесь есть, какие виды будете употреблять, а от каких откажитесь, — рекомендует диетолог Мотова.

Есть вариант, например, отказаться от мяса по каким-то дням недели, или в определенные приемы пищи: «вегетарианство на ужин» или «понедельник без мяса».

Найти поддержку

В одиночку на поле боя с вредной едой быть непросто. Лучше, если вы сможете найти поддержку среди своих друзей и близких.

- Расскажите им, почему для вас важно, чтобы они поддерживали ваш выбор, привлекайте их к планированию питания, выбору продуктов, — советует врач.

Правда, тут важно, чтобы близкие вас действительно поддерживали, а не глумились над решением, или не подначивали вас «запретным плодом» — куском мяса или сосиской.