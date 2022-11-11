Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью — это факт, о котором не устают напоминать врачи. Так, доказано, что спиртное в больших количествах может стать причиной инсульта — причем любого типа, а также повышения внутричерепного давления. Риски возрастают существенно. Об этом говорится в ирландском исследовании,
— Употребление алкоголя в больших количествах может вызвать общие изменения в структуре мозга, перекрыть кровоток, что и приведет к инсульту, —
Но как влияют на наш организм регулярные, но умеренные возлияния? Например, как в кино — ужин с бокалом вина, это вредно или нет?
Вы будете плохо спать
— Это распространенное заблуждение, что алкоголь помогает заснуть, но на самом деле спиртное — это самый настоящий депрессант, и оно вполне способно нарушить ваш сон, — считает
Если вы все же не готовы отказаться от бокала вина за ужином, стоит выпивать его не менее чем за два часа до сна. Иначе утром вы почувствуете в полной мере негативное влияние даже умеренного количества спиртного на свой организм — проснетесь разбитым и уставшим.
Вы получите дополнительные калории
Многое зависит от того, какое вино вы предпочитаете — красное немного калорийнее белого. В одном бокале (150 мл) сухого вина порядка 100-125 ккал. Средняя калорийность полусладкого вина несколько выше, чем у сухого, даже при одинаковой крепости, из-за добавленного сахара — уже 150-200 ккал в бокале. Это равноценно половинке сладкого батончика.
А теперь посчитайте, сколько дополнительных калорий вы получите в месяц? Цифры вас впечатлят! Это больше 3 тысяч калорий — только за счет одного бокала сухого вина в день!
Также вино — как и любой алкоголь — провоцирует усиление аппетита. Вы можете съесть больше, чем собирались, — лишь потому, что выпили всего один бокал вина.
Вы навредите сердцу
— Есть мнение, что соединения в белом и красном вине имеют кардиозащитный эффект, но исследований на эту тему не так много, поэтому не стоит относиться к вину как к средству по профилактике сердечных недугов. Больше пользы сердцу принесет отказ от алкоголя, — считает Тоби Амидор.
С мнением диетолога согласен и кардиолог Вадим Жук. По его словам, даже небольшое количество спиртного каждый день заставляет наше сердце страдать. Результатом может стать развитие кардиомиопатии, сердечной недостаточности, аритмии.
Полезных доз алкоголя не бывает. В идеале от спиртного стоит отказаться раз и навсегда. Каждому человеку следует понимать, что все рассчитанные нормы потребления алкоголя условны.
Появится головная боль
— Танин, который присутствует в вине, может стать причиной сильных головных болей, — уверена генетик-метаболист Светлана Перес. — Также красное вино способно вызывать ПАР (псевдоаллергическую реакцию) — это происходит из-за чувствительности к сульфитам и фенольным соединениям. Обычно люди во взрослом возрасте уже знают о такой своей особенности и избегают употребления красного вина.
Пострадает печень
— Прием небольшой дозы алкоголя ежедневно сказывается на здоровье гораздо хуже, чем нерегулярное разовое употребление алкоголя в средних дозах, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Горяйнова. — Особенно страдает печень. Если вы пьете часто, хроническая интоксикация печени не дает органу возможности регенерировать, восстанавливаться. Из-за этилового спирта гибнут клетки гепатоциты, составляющие 85% печени, происходит накопление токсинов. В результате распада алкоголя развиваются воспалительные реакции, происходит замещение клеток печени жировой тканью и орган увеличивается в размерах.
У вас может развиться зависимость
Бокал вина каждый вечер может со временем вылиться в привычку выпивать и в гораздо больших количествах. Почему бы не подлить еще из бутылки, если она все равно уже открыта?
Зависимость от спиртного может развиться незаметно, и вы даже не сразу осознаете, что «подсели» на алкоголь и, зайдя в магазин за молоком, не заметите, как окажетесь в винном отделе.
— Путь к зависимости у каждого свой, независимо от пола, но есть общие особенности, — рассказала врач — психиатр-нарколог Анна Одинцова. — Мужчины чаще начинают злоупотреблять алкоголем неосознанно и в более раннем возрасте, до 25 лет. Женщины, наоборот, вполне осознанно и чуть позднее — после 25 лет. Для того чтобы «заработать» алкоголизм 2-й стадии, мужчине требуется в среднем 15-16 лет злоупотреблений, женщине — 9-10 лет.
К слову, женскому организму алкоголь вредит больше, чем мужскому, — у мужчин больше печень, больше объем воды в тканях, и, как следствие, они получают меньшую токсическую нагрузку. Кроме того, способность печени расщеплять этанол у мужчин в целом выше.