бокал вина польза вред
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Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью — это факт, о котором не устают напоминать врачи. Так, доказано, что спиртное в больших количествах может стать причиной инсульта — причем любого типа, а также повышения внутричерепного давления. Риски возрастают существенно. Об этом говорится в ирландском исследовании, опубликованном в рецензируемом журнале Neurology. Речь идет об употреблении в неделю более 14 порций алкоголя для женщин и более 21 — для мужчин. Порция — 10 г спирта (бокал вина, стопка водки).

— Употребление алкоголя в больших количествах может вызвать общие изменения в структуре мозга, перекрыть кровоток, что и приведет к инсульту, — утверждают ученые.

Но как влияют на наш организм регулярные, но умеренные возлияния? Например, как в кино — ужин с бокалом вина, это вредно или нет?

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Вы будете плохо спать

— Это распространенное заблуждение, что алкоголь помогает заснуть, но на самом деле спиртное — это самый настоящий депрессант, и оно вполне способно нарушить ваш сон, — считает диетолог, автор книг о питании Тоби Амидор.

Если вы все же не готовы отказаться от бокала вина за ужином, стоит выпивать его не менее чем за два часа до сна. Иначе утром вы почувствуете в полной мере негативное влияние даже умеренного количества спиртного на свой организм — проснетесь разбитым и уставшим.

Вы получите дополнительные калории

Многое зависит от того, какое вино вы предпочитаете — красное немного калорийнее белого. В одном бокале (150 мл) сухого вина порядка 100-125 ккал. Средняя калорийность полусладкого вина несколько выше, чем у сухого, даже при одинаковой крепости, из-за добавленного сахара — уже 150-200 ккал в бокале. Это равноценно половинке сладкого батончика.

А теперь посчитайте, сколько дополнительных калорий вы получите в месяц? Цифры вас впечатлят! Это больше 3 тысяч калорий — только за счет одного бокала сухого вина в день!

Также вино — как и любой алкоголь — провоцирует усиление аппетита. Вы можете съесть больше, чем собирались, — лишь потому, что выпили всего один бокал вина.

Вы навредите сердцу

— Есть мнение, что соединения в белом и красном вине имеют кардиозащитный эффект, но исследований на эту тему не так много, поэтому не стоит относиться к вину как к средству по профилактике сердечных недугов. Больше пользы сердцу принесет отказ от алкоголя, — считает Тоби Амидор.

С мнением диетолога согласен и кардиолог Вадим Жук. По его словам, даже небольшое количество спиртного каждый день заставляет наше сердце страдать. Результатом может стать развитие кардиомиопатии, сердечной недостаточности, аритмии.

кардиолог Вадим Жук

Полезных доз алкоголя не бывает. В идеале от спиртного стоит отказаться раз и навсегда. Каждому человеку следует понимать, что все рассчитанные нормы потребления алкоголя условны.

Появится головная боль

— Танин, который присутствует в вине, может стать причиной сильных головных болей, — уверена генетик-метаболист Светлана Перес. — Также красное вино способно вызывать ПАР (псевдоаллергическую реакцию) — это происходит из-за чувствительности к сульфитам и фенольным соединениям. Обычно люди во взрослом возрасте уже знают о такой своей особенности и избегают употребления красного вина.

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Пострадает печень

— Прием небольшой дозы алкоголя ежедневно сказывается на здоровье гораздо хуже, чем нерегулярное разовое употребление алкоголя в средних дозах, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Горяйнова. — Особенно страдает печень. Если вы пьете часто, хроническая интоксикация печени не дает органу возможности регенерировать, восстанавливаться. Из-за этилового спирта гибнут клетки гепатоциты, составляющие 85% печени, происходит накопление токсинов. В результате распада алкоголя развиваются воспалительные реакции, происходит замещение клеток печени жировой тканью и орган увеличивается в размерах.

У вас может развиться зависимость

Бокал вина каждый вечер может со временем вылиться в привычку выпивать и в гораздо больших количествах. Почему бы не подлить еще из бутылки, если она все равно уже открыта?

Зависимость от спиртного может развиться незаметно, и вы даже не сразу осознаете, что «подсели» на алкоголь и, зайдя в магазин за молоком, не заметите, как окажетесь в винном отделе.

— Путь к зависимости у каждого свой, независимо от пола, но есть общие особенности, — рассказала врач — психиатр-нарколог Анна Одинцова. — Мужчины чаще начинают злоупотреблять алкоголем неосознанно и в более раннем возрасте, до 25 лет. Женщины, наоборот, вполне осознанно и чуть позднее — после 25 лет. Для того чтобы «заработать» алкоголизм 2-й стадии, мужчине требуется в среднем 15-16 лет злоупотреблений, женщине — 9-10 лет.

К слову, женскому организму алкоголь вредит больше, чем мужскому, — у мужчин больше печень, больше объем воды в тканях, и, как следствие, они получают меньшую токсическую нагрузку. Кроме того, способность печени расщеплять этанол у мужчин в целом выше.

Анна Майская