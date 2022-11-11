У вас может развиться зависимость

Бокал вина каждый вечер может со временем вылиться в привычку выпивать и в гораздо больших количествах. Почему бы не подлить еще из бутылки, если она все равно уже открыта?

Зависимость от спиртного может развиться незаметно, и вы даже не сразу осознаете, что «подсели» на алкоголь и, зайдя в магазин за молоком, не заметите, как окажетесь в винном отделе.

— Путь к зависимости у каждого свой, независимо от пола, но есть общие особенности, — рассказала врач — психиатр-нарколог Анна Одинцова. — Мужчины чаще начинают злоупотреблять алкоголем неосознанно и в более раннем возрасте, до 25 лет. Женщины, наоборот, вполне осознанно и чуть позднее — после 25 лет. Для того чтобы «заработать» алкоголизм 2-й стадии, мужчине требуется в среднем 15-16 лет злоупотреблений, женщине — 9-10 лет.