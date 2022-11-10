Как попасть на лечение в федеральный центр

Для получения специализированного лечения в федеральных клиниках действует другой порядок. С января 2021 года получить туда направление можно, только имея определенные показания, утвержденные приказом Минздрава 1363н. К ним относятся:

нетипичное течение заболевания или отсутствия эффекта от проводимой терапии; методы лечение невыполнимы по ОМС в территориальном медучреждении; высокий риск хирургического вмешательства в связи с тяжелым осложнением заболевания; необходимость повторного хирургического вмешательства; необходимость дополнительного обследования; необходимость повторной госпитализации в федеральное медицинское учреждение.

Как заверили страховщики, если эти показания есть, пациенту не имеют права отказать в направлении. Его также выдает лечащий врач либо врач-специалист медорганизации, в которой человек лечится. Доктор сам собирает комплект документов (через информсистему или на бумаге):

направление на госпитализацию в федеральную медицинскую организацию;

выписку из медицинской документации;

сведения о согласии на обработку персональных данных пациента и (или) его законного представителя.

Также по закону человек может и сам, то есть напрямую обратиться в федеральную клинику для плановой госпитализации .

— При наличии результатов лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающих установленный диагноз, он может самостоятельно обратиться в ФМО для оказания медицинской помощи. В этом случае направление не потребуется, в случае положительного решения по поводу госпитализации его оформят непосредственно в федеральной медицинской организации, — отметил советник генерального директора СМО «Капитал-МС» Михаил Пушков.

Что делать, если получить направление — проблема

По словам экспертов ОМС, пациенту могут отказать в выдаче направления только в случае, если у него нет достаточных показаний для госпитализации или нет необходимых документов.

Бывают и другие сложности с направлением. В таких случаях страховщики советуют обратиться в свою страховую компанию (если забыли, какая у вас, — посмотрите название в своем полисе ОМС).

— Рассмотрение жалоб и обращений от пациентов — профильная задача страховых медицинских организаций, бесплатных помощников пациента. Страховщики примут обращение и в короткие сроки помогут решить проблему.

У представителей СМО много возможностей — начиная со звонка в администрацию медицинской организации для решения текущих трудностей и заканчивая проведением экспертизы качества медицинской помощи с последующим применением экономических санкций к медицинской организации в случаях, если установлены нарушения. Например, неправомерный отказ в выдаче направления, отказ в госпитализации, — подчеркнул Михаил Пушков.