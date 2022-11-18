5 главных признаков, что мужчине не хватает тестостерона

По статистике, одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются мужчины после 40, — это дефицит тестостерона. Пик этого гормона приходится на 19 лет, некоторое время он еще «держит планку», а примерно с 35-40 лет начинает снижаться. Так, по последним данным, в России от недостатка тестостерона страдают от 32 % до 45 % мужчин.
Мужские половые гормоны (андрогены) отвечают не только за работу репродуктивной системы и половое влечение (либидо), как считают большинство. В их «зоне досягаемости» также и внешний вид мужчины, формирование скелета и мышечной массы, настроение и ментальное здоровье.
Почему возникает дефицит
Эндокринолог, кандидат медицинских наук. Специалист фармакомпании Besins Healthcare.
Одна из самых главных причин вполне очевидна — это старение. Организм уже не может работать на полную мощь, как это было в 18-20 лет, поэтому некоторые процессы затормаживаются, в том числе и выработка гормонов.
Коме того, гипогонадизм может возникать на фоне некоторых воспалительных заболеваний, сахарного диабета, ожирения.
Не последнюю роль также играют:
питание;
вредные привычки;
тяжелые физические нагрузки;
дефицит сна;
стресс.
Снижение уровня тестостерона может длиться годами и поначалу проходить незаметно для мужчины, говорит эндокринолог. Поэтому мужчины зачастую не могут связать свое плохое самочувствие с гормональными проблемами.
Как понять, что тестостерона не хватает
У мужчин недостаток тестостерона в первую очередь проявляется:
низким половым влечением — либидо словно улетучивается;
повышенной утомляемостью, кажется, что сил совсем нет даже с утра;
снижением когнитивных способностей — это могут быть внезапные трудности с решением каких-то задач, работа с большими объемами информации уже не под силу, как раньше;
эректильной дисфункцией — нарушением эрекции, с этой «неудобной» проблемой многие так стесняются идти к врачу;
перепадами настроения: появляется раздражительность, иногда дело может дойти и до депрессии.
Надо ли измерять тестостерон
Сегодня общепринятой границей нормы считается уровень общего тестостерона не менее 12.1 нмоль/л. Однако для врача важен не только этот показатель, но еще и динамика снижения. Если у мужчины умеренный уровень тестостерона, но при этом наблюдаются симптомы дефицита, это может говорить о том, что снижение все-таки произошло, просто нормой для этого человека был высокий уровень. Поэтому оптимально сдать анализ на тестостерон в период его физиологического возрастного пика (25-30 лет), чтобы затем можно было ориентироваться на этот показатель.
Как поднять уровень «мужского гормона» без таблеток
Чтобы уровень тестостерона оставался стабильно-высоким как можно дольше, нужно соблюдать простые правила: стараться вести здоровый образ жизни, следить за рационом, заниматься спортом.
— Не забывайте прислушиваться к сигналам, которые посылает ваш организм. Если вы чувствуете даже небольшие изменения в своем состоянии, настроении, в качестве сексуальной жизни — это повод обратиться за консультацией к специалисту. Зачастую дефицит тестостерона развивается незаметно, поэтому так важно не тянуть с визитом к врачу и сдачей анализов, — заключила Юлия Тишова.