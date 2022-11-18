5 главных признаков, что мужчине не хватает тестостерона

По статистике, одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются мужчины после 40, — это дефицит тестостерона. Пик этого гормона приходится на 19 лет, некоторое время он еще «держит планку», а примерно с 35-40 лет начинает снижаться. Так, по последним данным, в России от недостатка тестостерона страдают от 32 % до 45 % мужчин.

Мужские половые гормоны (андрогены) отвечают не только за работу репродуктивной системы и половое влечение (либидо), как считают большинство. В их «зоне досягаемости» также и внешний вид мужчины, формирование скелета и мышечной массы, настроение и ментальное здоровье.