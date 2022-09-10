Соевый соус — частый продукт на нашем столе. Многие любят есть с ним не только суши, но и обычный отварной рис, макароны, заливать им любимые блюда и салаты.
Но на самом деле, эта популярная приправа весьма коварна и может быть по-настоящему опасной для здоровья. Кому стоит отказаться от соевого соуса и почему, объясняет врач.
врач-терапевт, нутрициолог, к.м.н., главный врач «Клиники иммунной диетологии «Иммунохелс»
Соевый соус — польза и вред
- В оригинале настоящий соевый соус по азиатскому рецепту и тот соус, что продается в наших супермаркетах — это разные по составу и качеству продукты, — говорит врач-терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова. — Сейчас мы будем говорить о пользе и вреде исключительно того типа добавок, которые чаще всего можно найти в наших реалиях.
В состав стандартного соевого соуса входит соль, сахар, соевые бобы, консерванты, крахмал или пшеница, вода.
- Уже по составу можно понять, что соевый соус не полезен тем, что в нем содержится скрытый сахар, — объясняет врач. — Мы не ожидаем того, что в соленом продукте будет сахар. Но он там есть, и он вызывает скачок уровня глюкозы в крови. Кроме того, при условии постоянного употребления сахара — даже скрытого, баланс микробиоты сдвигается в сторону грибов (кандиды), развивается кандидоз.
Следующий очень опасный компонент соевого соуса — соль, уточняет эксперт.
- Из-за того, что соль сбалансирована сахаром, соевый соус не кажется нам слишком соленым, однако, этой «белой смерти» там очень и очень много, — предупреждает Светлана Горяйнова. — Повышенное употребление соли приводит к повышению артериального давления и разрушению сосудов, сосудистому спазму, что ограничивает поступление крови к мозгу. К тому же, для выведения соли организм включает «адаптивную» реакцию — повышает количество мочеиспусканий и потоотделения, что может привести даже к обезвоживанию.
Риск для мужчин и беременных
- Соя при всей своей пользе в ферментированном виде содержит фитоэстрогены — изофлавоны, — рассказывает Светлана Горяйнова. — Они могут нанести вред развитию плода при беременности, а также, при употреблении в больших количествах, негативно влияют на мужское здоровье.
Соя еще и серьезный аллерген, предупреждает эксперт.
- Это непривычное растение для российской территории, поэтому большинство людей к сое генетически не приспособлены, — объясняет врач. — Из-за этого нередко организм реагирует на сою аллергией или гиперчувствительностью 3 типа (замедленной аллергической реакцией), что, в свою очередь, при накопительном эффекте вызывает воспаление различных тканей и аутоиммунные процессы.
Кому точно стоит отказаться от соевого соуса
Людям с болезнями почек и мочевыводящей системы — из-за повышенного содержания соли в продукте.
Гипертоникам — по той же причине.
Людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью.
Пациентам с патологиями ЖКТ и желчевыводящих путей.
Беременным и кормящим.
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В чем теоретическая польза соевого соуса
- В идеале, соевый соус — продукт ферментации, обогащения жидкости молочнокислыми бактериями, которые помогают поддерживать уровень нормальной микрофлоры, — рассказывает Светлана Горяйнова. — Кроме того, соя, как и продукты из нее, содержит достаточное количество белка для того, чтобы стать альтернативным питанием для вегетарианцев и веганов.
Тут есть нюанс: выбирать соевый соус нужно, обращая внимание на состав продукта — количество белка в нем должно составлять не менее 4-7 г. Если меньше, значит сои там совсем немного.
- Повышенное количество фитоэстрогенов в сое также может положительно влиять на эндокринную и репродуктивную женские системы и даже профилактировать развитие рака груди, — говорит врач. — Однако все эти преимущества относятся только к оригинальному соевому продукту при условии отсутствия невероятного количества соли и сахара в составе.