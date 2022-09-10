В чем теоретическая польза соевого соуса

- В идеале, соевый соус — продукт ферментации, обогащения жидкости молочнокислыми бактериями, которые помогают поддерживать уровень нормальной микрофлоры, — рассказывает Светлана Горяйнова. — Кроме того, соя, как и продукты из нее, содержит достаточное количество белка для того, чтобы стать альтернативным питанием для вегетарианцев и веганов.

Тут есть нюанс: выбирать соевый соус нужно, обращая внимание на состав продукта — количество белка в нем должно составлять не менее 4-7 г. Если меньше, значит сои там совсем немного.

- Повышенное количество фитоэстрогенов в сое также может положительно влиять на эндокринную и репродуктивную женские системы и даже профилактировать развитие рака груди, — говорит врач. — Однако все эти преимущества относятся только к оригинальному соевому продукту при условии отсутствия невероятного количества соли и сахара в составе.