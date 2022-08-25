Пить минералку

Мало кто не знает о том, что кофе, алкоголь и тем более энергетики — не лучшие напитки для гипертоников. Каждый из них способен резко повышать давление. Однако важно помнить: опасной для гипертоника может оказаться и минералка.

Дело в том, что разные виды минеральной воды имеют разный состав. Есть даже такое понятие «общая минерализация воды», с его помощью мы оцениваем, насколько много минералов есть в бутылке. Для ежедневного употребления врачи рекомендуют воду малой минерализации — 0,8 — 1,2 г/л.

А вот вода высокой минерализации в своем составе содержит больше кальция, магния и, самое главное, натрия. А натрий, как известно, повышает артериальное давление.

Как понять, что перед вами именно такая вода? Очень просто: она будет солоноватой на вкус.