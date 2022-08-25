Гипертония, пожалуй, заслужила занять лидирующие места во всех списках «тихих», но очень опасных болезней. Высокое давление может подолгу никак не проявляться, однако при этом может подтачивать ваше здоровье.
Поэтому так важно время от времени замерять давление. И если оно выше, чем нужно, корректировать свою жизнь — и отказываться от привычек, несовместимых с гипертонией.
Высокое давление — это какое?
Как сообщают эксперты Европейского общества кардиологов, есть оптимальное давление — не выше 120 / 80 мм. рт.ст., нормальное — 120-129/80-84 и высокое нормальное 130-139/85-89. Все, что выше, считается повышенным давлением.
Пить минералку
Мало кто не знает о том, что кофе, алкоголь и тем более энергетики — не лучшие напитки для гипертоников. Каждый из них способен резко повышать давление. Однако важно помнить: опасной для гипертоника может оказаться и минералка.
Дело в том, что разные виды минеральной воды имеют разный состав. Есть даже такое понятие «общая минерализация воды», с его помощью мы оцениваем, насколько много минералов есть в бутылке. Для ежедневного употребления врачи рекомендуют воду малой минерализации — 0,8 — 1,2 г/л.
А вот вода высокой минерализации в своем составе содержит больше кальция, магния и, самое главное, натрия. А натрий, как известно, повышает артериальное давление.
Как понять, что перед вами именно такая вода? Очень просто: она будет солоноватой на вкус.
Есть сладкое
Ваши любимые конфеты и пирожные угрожают не только вашей фигуре и зубам. Дело в том, что после того, как вы съели сладкое, в организме начал активно вырабатываться инсулин. Инсулин способен блокировать выработку оксида азота, который нужен для расслабления стенок сосуда. Без оксида азота сосуды сузятся и давление быстро повысится.
Это же правило работает, кстати, со всеми источниками быстрых углеводов.
Поэтому если вы гипертоник, лучше позабыть о привычке заедать переживания чем-то сладеньким.
Спать с включенным телевизором
Есть люди, которые не могут уснуть в тишине, а поэтому предпочитают на сон грядущий включить телевизор и уснуть под звуки старых фильмов. Однако такая привычка на самом деле может навредить вашему здоровью.
Ученые Центра медицины сна Северо-Западного университета США решили проверить, как на сердце, мозг и показатели крови влияет сон в комнате при свете. Участие в эксперименте приняли несколько десятков здоровых молодых людей.
Первую ночь все участники эксперимента спали в темной комнате. Вторую ночь они провели в помещении с совсем небольшом источником освещения — его силу можно сравнить со светом фонаря, который падает с улицы в окна.
В итоге оказалось, что даже совсем небольшое количество света в помещении, где человек спит, может сократить время наиболее значимых фаз сна, во время которых клетки организма активней всего обновляются. Более того, у участников исследования диагностировали увеличенное число сердечных сокращений, инсулинорезистентность, повышенное давление.
Так что спать у телевизора, свет которого будет озарять спальню, — не лучшая идея.
Пить парацетамол
В современном мире у нас так часто нет времени на то, чтобы нормально поболеть: отлежаться дома, полечиться, прийти в себя. Поэтому зачастую при любом удобном и неудобном поводе мы глотаем парацетамол или другое средство на его основе, сбиваем температуру и снова бежим на работу.
Однако врачи предупреждают: не стоит относиться к этому лекарству безответственно. У него есть свои противопоказания и побочные эффекты.
Так, есть данные о том, что парацетамол может повысить артериальное давление. Можно не беспокоиться только в том случае, если разово пьешь таблетку в случае необходимости. А вот если привык сбивать даже невысокую температуру, пришла пора пересмотреть свои привычки.
А какую температуру стоит сбивать? Читай об этом ЗДЕСЬ.
Брать еду навынос
Раз уж даже на здоровье у нас времени нет, что уж говорить про готовку. Как удобно, что в современном мире есть прекрасные доставки еды и супермаркеты с большим выбором готовых продуктов и блюд! Впрочем, если у вас и без того проблемы с артериальным давлением, то вам определенно стоит чаще готовить дома самостоятельно.
Дело в том, что в кафе и гипермаркетах всю еду стараются делать повкуснее да пожирнее. Да и соли туда кладут от души — и вы даже не узнаете, сколько именно. А соль, как мы уже выяснили, провоцирует скачок давления.
Не следить за весом
В некоторых случаях худеть надо не ради красоты — иногда это уже вопрос здоровья. Дело в том, что пока вы «таскаете» на себе лишний вес, ваше сердце перерабатывает — ему приходится больше стараться для того, чтобы перекачивать кровь. Это может спровоцировать гипертонию.
Ученые
Не высыпаться
Если вы из тех, кто работает по ночам или просто считает, что может спокойно жить, проводя в кровати всего пару часов, рано или поздно вы рискуете столкнуться с серьезными последствиями. В частности, бессонные ночи могут спровоцировать повышенное давление.
Дело в том, что пока мы спим, наше тело вырабатывает гормон мелатонин. И он способствует нормализации артериального давление.
Более того, гипертоникам советуют периодически устраивать для себя дневной сон. Даже 20-минутная краткая «сиеста» поможет снизить давление на 3-5 мм.рт. ст.