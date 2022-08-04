По полчаса два раза в неделю: приятная привычка, которая помогает снизить давление без таблеток

Даже если вы очень активный человек, который за день может и на работу сходить, и в спортзал съездить, и с друзьями вечером посидеть, то все равно наступает такой момент, когда понимаешь: сил нет совсем. Надо полежать на диване, посмотреть в потолок и не думать о делах.
Но иногда полежать и подумать хочется просто так, просто потому что есть свободное время, а брать в руки книгу или начинать уборку, наоборот, совсем не хочется.
И вот тут могут всплыть картинки из детства: многие родители, как только видели, что их чадо «не при деле», начинали его за это отчитывать. Ребенок чувствовал себя виноватым (хотя так и не понимал, что же он такое сделал). Прошли годы, ребенок вырос, а вот бездельничать он до сих пор не умеет — это же плохо, надо обязательно занять себя чем-то полезным, а не «терять время».
доктор философских наук, психолог, преподаватель Калифорнийского государственного университета в Сакраменто
- Когда я ушла на пенсию, то сама мысль о том, что придется целыми днями почти ничего не делать, меня ужасала. Изначально я старалась каждый час заниматься хоть каким-нибудь делом — резко уйти с работы не так-то просто. Но потом решила выдохнуть и все-таки научиться бездельничать, — делится личный опытом Франсин Тодер. Ее цитирует
Давайте разбираться: наверняка, когда вы ничего не делаете, то ощущаете тревогу. Возможно, даже страх. Сердце начинает биться быстрее, в голову лезут дурные мысли. Остаться наедине с самим собой — задачка не из легких. И сразу же начинаете придумывать себе дела. На самом деле люди, которые не умеют бездельничать, не умеют оставаться наедине со своими мыслями. Но чтобы понять и принять себя, надо побороть этот страх и научиться ничего не делать, говорит психолог.
- Если вы научитесь правильно бездельничать и будете посвящать этому занятию хотя бы пару часов в неделю, то вы увидите изменения. У вас нормализуется артериальное давление, улучшатся когнитивные способности, вы будете спокойнее, позитивнее, и сможете проще смотреть на жизнь, — говорит психолог.
Как правильно бездельничать
Во-первых, приучите себя к мысли, что лежать и смотреть в одну точку потому что вам так хочется — это нормально. Вы не теряете время, вы отдыхаете. И если захотите, то можете прервать это процесс в любой момент;
Во-вторых, научитесь правильно дышать. Тревожно? Сделайте медленный глубокий вдох носом, затем такой же выдох ртом. Продолжайте дышать таким образом не менее одной минуты;
В-третьих, учитесь заземляться, то есть концентрироваться на моменте. В этом хорошо помогает следующая практика: сначала посмотрите вокруг себя на четыре знакомых и приятных предмета. Затем прислушайтесь к трем знакомым звукам — это может быть гул вентилятора или холодильника, щебетание птиц, шум работающей посудомоечной машины и так далее. Найдите два приятных на ощупь предмета и погладьте их — например, одеяло, свитер, любимого котика. Воспитание любого из ваших чувств дает ощущение спокойствия.
Как только вы научитесь «жить в моменте», то смело можете переходить к практике безделья. Вы можете просто смотреть в окно, сидеть на лавочке возле дома, растянуться в комнате на пушистом ковре. Главное — ни о чем не думать и ничего не делать. Всего лишь 30 минут такого «выключения» хотя бы два раза в неделю вполне достаточно. Вы увидите, что качество вашей жизни значительно улучшится, заверила психолог.