По полчаса два раза в неделю: приятная привычка, которая помогает снизить давление без таблеток

Даже если вы очень активный человек, который за день может и на работу сходить, и в спортзал съездить, и с друзьями вечером посидеть, то все равно наступает такой момент, когда понимаешь: сил нет совсем. Надо полежать на диване, посмотреть в потолок и не думать о делах.

Но иногда полежать и подумать хочется просто так, просто потому что есть свободное время, а брать в руки книгу или начинать уборку, наоборот, совсем не хочется.