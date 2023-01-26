Почему не получается похудеть после 40 лет: эндокринолог объяснила, на что обратить внимание

Откуда берутся эти предательские выпуклости в области живота, «ушки» на боках и на бедрах? Врачи уверены — все дело в изменениях гормонального фона, связанных с возрастом.