После 40-45 лет упрямый жирок на талии, бедрах и ягодицах категорически отказывается таять. Сокращение калорий, физические нагрузки, различные процедуры — массажи, скрабы, обертывания и липолитики почти не помогают. Все те способы коррекции фигуры, которые работали в 20-30 лет, оказываются в зрелом возрасте практически бесполезными.
Неужели придется просто смириться с несовершенствами фигуры? Как влияют на наше тело гормоны и можно ли скорректировать их уровень, чтобы вновь стать стройной? Об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-эндокринологом Марией Елесиной.
Чем ближе климакс — тем острее проблема
С возрастом в женском организме происходят вполне закономерные изменения. После 40-45 лет многие дамы отмечают не только проблемы с самочувствием и настроением, но и изменения во внешности. Страдают волосы и ногти, изменяется структура кожи, прибывает вес.
Особенно выраженными изменения могут стать с наступлением климакса, женщины активно набирают вес с 45 до 60 лет, затем он постепенно стабилизируется. Все это объясняется происходящими внутри тела метаболическими процессами, закономерными изменениями в обмене веществ.
Есть меньше, двигаться — больше
Чтобы поддерживать свой вес, нужно помнить про некоторые вполне естественные процессы. Начиная с 40 лет, процессы обмена веществ замедляются. Это не патология, организм стареет, ему уже не нужно столько энергии, как в молодости, поскольку мы становимся менее активными. Так, есть данные о том, что начиная с 40 лет скорость метаболизма и потребность в калориях сокращается примерно на 10% каждые 10 лет. Поэтому нужно постепенно корректировать свой рацион.
Если не знать о подобных нюансах обмена, лишние 10% пищи ведут к плавному накоплению на боках, спине, ягодицах и руках лишнего жирка. Это тоже вполне закономерно — организм очень бережно относится к поступающим ресурсам. Избытки энергии он переводит в запасную форму — подкожные жиры.
Гормональный фон влияет на вес
Постепенно изменяется и гормональный фон, поскольку активность яичников у женщины постепенно угасает, эстрогенов производится все меньше. Это один из ключевых факторов, определяющих процесс похудения. Даже если женщина уделяет внимание питанию, контролирует поступление калорий, достаточно активна, вес тела может оставаться прежним или даже немного повышается. В основе этого может лежать проблема половых гормонов или проблемы с работой щитовидной железы.
Гормоны регулируют все физиологические, биохимические процессы нашего тела. Это вечные труженики, которые работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, постоянно контролируя работу клеток, активность пищеварения, скорость расщепления белков, углеводов, жиров, поступление в клетки витаминов и минералов.
Среди всего многообразия гормонов, которых в человеческом теле насчитывается более 150 разных видов, на обменные процессы и контроль веса влияют многие. Но среди самых активных выделяют половые, щитовидные и гипофизарные гормоны.
Эстрогены и их влияние
Основная роль эстрогенов — репродуктивные функции женщины. Но этим их роль не ограничена: они поддерживают красоту и здоровье женского тела. Увеличение веса, как правило, происходит при дефиците эстрогенов. Дело в том, что эти гормоны влияют на метаболизм глюкозы — основного углевода, питающего наши клетки.
Избыток эстрогенов подавляет тестостерон, из-за чего меняется соотношение между мышечной и жировой тканью в пользу именно жира. Недостаток — провоцирует накопление жиров из пищи за счет общего торможения обменных процессов.
Соматотропный гормон гипофиза
В детстве он отвечает за рост тела в длину и набор мышечной массы. Он стимулирует метаболизм и наращивание мышц. Но с возрастом его уровень снижается, поэтому мышцы тают, а жиры — копятся.
Кортизол — гормон стресса
Его выделяют надпочечники в ситуациях, когда нам страшно, мы подавлены, находимся под давлением внешних факторов. Постоянный избыток кортизола стимулирует нас заедать стресс, наши жировые клетки растут, копят внутри себя избыточное количество липидных соединений. И чем дольше длится стресс — тем хуже ситуация.
Инсулин — не только диабет
Повышение уровня инсулина стимулируется сладкой пищей и набором лишних килограммов, он нужен, чтобы передать глюкозу внутрь клеток. Если инсулина много, он буквально насильно заталкивает сахар в клетки, его избыток перерабатывается в жиры.
Кроме того, при большом объеме жировых клеток они теряют чувствительность к инсулину, и поджелудочная железа в ответ вырабатывает все больше гормона. Поэтому избыток сладостей — это еще один шаг к гормональному дисбалансу, а всё большие лишние килограммы формируют «порочный круг».
Грелин — гормон аппетита
Он выделяется организмом в ситуации, когда пища усвоилась и уровень глюкозы крови снижается. Он подает сигнал мозгу — «эй, неплохо бы было поесть». При нарушении обменных процессов или проблем с желудком (поскольку грелин вырабатывается слизистой желудка. — Прим. ред.) выделение его страдает, и он дает мозгу сигналы, когда мы по факту еще не проголодались и нам не нужно дополнительное топливо. Избыток гормона провоцирует патологическую тягу к еде и переедание.
Лептин — противоположность грелина
Этот гормон начинает образовываться при приеме пищи. Он постепенно нарастает и подавляет стимулы грелина, давая команду — «хватит есть». Если лептина выделяется недостаточно, мы постоянно голодны, поэтому едим больше и чаще. Бывает и другая ситуация — при ожирении нервная система перестает слышать сигналы лептина, тогда мы теряем контроль за аппетитом.