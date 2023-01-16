Дело не в цифрах на весах: 5 верных признаков, что вам точно пора худеть

Всем желающим похудеть врачи твердят: не нужно ориентироваться только на весы. Зачастую бывает, что мы держим в голове какой-то «идеальный» вес. И не успокаиваемся, пока не увидим ту самую заветную цифру. Но весить 60 килограммов при росте 165 см и при росте 180 см — это совершенно разные вещи. Также надо учитывать возраст, наличие хронических заболеваний, образ жизни и физические нагрузки. Например, если вы начали регулярно заниматься в спортзале, то вес может стать больше. И это нормально! Мышцы тяжелее жира, поэтому приседать со штангой и выглядеть как модель-тростинка у вас вряд ли получится.

В любом случае, есть такое понятие как «здоровый вес». И для каждого человека он будет свой, поэтому вот вам еще одна причина, почему не стоит худеть до каких-то определенных значений. Вам должно быть комфортно в собственном теле и, самое главное, вы должны чувствовать себя хорошо.

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Если вы вдруг стали страдать от гипертонии, то одна из самых частых причин такого состояния — лишний вес. Не зря же многие кардиологи говорят: «Хотите перестать страдать от высокого давления? Похудейте!»