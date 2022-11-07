4 опасности испортить фигуру к Новому году, если вы прямо сейчас решили заняться спортом

— Пришел в зал худеть, а стал только больше. Знакомо? Я, как человек, который изначально пришел в зал набрать вес, расскажу вам, почему такое может происходить, — говорит диетолог.

У вас повысился аппетит

Это первая и, пожалуй, самая главная причина, почему цифры на весах стали другими. И это логичный исход: чем чаще мы занимаемся, тем больше тратим энергии, соответственно, организм будет настойчиво просить пополнить запасы. Вы начинаете есть больше.

Что с этим делать?

Здесь надо соблюдать несколько условий: