В последнее время йога стала очень популярной. Определенно это не тот вид спорта, который позволит вам быстро сжигать лишние килограммы. Зато йога поможет вам стать более гибким и определенно пойдет на пользу вашей психике.

Особенно хорош этот вид активности для дам. Гинеколог Александра Рудикова рассказала, как йога укрепляет женское здоровье и кому в первую очередь стоит ее попробовать.