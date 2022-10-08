В последнее время йога стала очень популярной. Определенно это не тот вид спорта, который позволит вам быстро сжигать лишние килограммы. Зато йога поможет вам стать более гибким и определенно пойдет на пользу вашей психике.
Особенно хорош этот вид активности для дам. Гинеколог Александра Рудикова рассказала, как йога укрепляет женское здоровье и кому в первую очередь стоит ее попробовать.
Гинеколог, акушер, сотрудник «Qclinic»
Йога подходит всем
Что такое йога? Спроси у большинства и тебе ответят — «это когда сидишь в неудобных позах с закрытыми глазами и дышишь». Однако все не так просто.
Давайте разбираться. Исходно йога — это религиозно-философское учение Индии, духовная практика, которая была направлена на самопознание и контроль души и тела. В современном мире йога приобрела более приземленное значение, но сохранила высокую ценность и значимость. Как любая другая форма физической активности, йога несет в себе много плюсов для здоровья. Противопоказаний у нее при этом по минимуму, риск осложнений тоже невысок. Йога подходит всем, вне зависимости от пола, возраста и индекса массы тела. Каждый в этом направлении может найти что-то свое.
Ошибочно полагать, что йога — это обязательно утренние занятия, в идеальном зале с приятным цветом стен, живыми растениями, под спокойную мелодию, с благовониями. И что предназначена она обязательно для состоятельных, неработающих и занимающихся исключительно собой женщин, которым не нужно рано утром отвозить детей в школу и решать глобальные проблемы семьи, мира и вообще ломать голову, а что приготовить на ужин.
Необязательно иметь пластику, сумасшедшую гибкость, помогающую свернуться в комочек с пятками на голове, достаточно иметь желание, коврик и получать удовольствие от происходящего. Простое занятие, доступное многим, которое при регулярном выполнении даст множество плюсов. Ну и как минимум, это позитивно. Одни только названия поз чего стоят: поза собаки, поза гирлянды, поза ребенка, поза полуповелителя рыб и так далее, а шавасана — это же вообще топ!
Спорт для тех, кто не любит спорт
В мире многозадачности, стресса, конкуренции и стремления все успеть йога — это инструмент эффективного и самостоятельного восстановления. Это не панацея, не лекарство, это скорее дополнительный и альтернативный метод улучшения общего состояния и укрепления здоровья.
Не каждая любит изнурительные тренировки в зале, однако йога позволяет поддерживать себя в хорошей форме комфортным способом. Этот вид физической активности дарит спокойствие и отвлечение хотя бы на 60 минут от происходящих вокруг забот и проблем, что повышает концентрацию и улучшает настроение.
Кроме того, йога это:
Путь к умению управлять своим когнитивным процессом;
Тренировка подвижности суставов, выносливости, мышечной силы;
Помощь в снижении уровня тревоги за счет выброса эндогенных опиоидных пептидов — эндорфинов, энкефалинов;
Способность принимать решение даже в запутанных ситуациях — за счет умения сконцентрироваться,
Регуляция внутренних процессов дыхания, мышечного тонуса, работы сердечно-сосудистой системы.
Стресс — убийца женского здоровья, йога — спасение
Касаясь особенностей женских тренировок, стоит отметить специфику регуляции физиологии в женском организме. Принцип работы репродуктивной системы — иерархический, то есть вышележащие структуры оказывают руководящее влияние на нижележащие. С другой стороны, по принципу обратной связи нижележащие структуры могут тормозить или усиливать функционирование вышележащих структур.
В репродуктивной системе женщины принято выделять пять уровней:
Органы и ткани-мишени — молочные железы, кожа, половые органы, жировая и костная ткань;
Яичники;
Передняя доля гипофиза;
Гипофизарная зона гипоталамуса;
Экстрагипоталамические структуры головного мозга — лимбическая система, гиппокамп, миндалевидное тело.
Кора головного мозга, воспринимая импульсы из внешней среды, при неадекватности и чрезмерном негативном воздействии раздражителей извне, может приводить к нарушению менструальной и репродуктивной системы. Проще говоря — сильный стресс идет не на пользу вашему здоровью.
Стресс — большое, всеобъемлющее понятие, которое присутствует в разной степени в жизни каждой женщины. Иногда именно он выступает неочевидной причиной нарушения регулярности менструального цикла, трудностей с зачатием, фактором риска сбоя соотношений и циклического синтеза гормонов в женском организме с последующим развитием патологических изменений. Если нельзя исключить стресс из своей жизни, с ним важно научиться взаимодействовать и совладать. Йога — прекрасный инструмент для выполнения этой задачи.
Для больных, беременных и женщин в климаксе
Кроме того, йогу можно использовать и при некоторых болезнях. Иногда ее рекомендуют для уменьшения хронической тазовой боли.
Причин дискомфорта может быть много: например, это может быть эндометриоз, спаечная болезнь, синдром раздраженного кишечника. После диагностики врач назначает лечение и рекомендует физиотерапию, умеренные физические нагрузки, некоторые препараты и консультацию с психологом. В том числе врач может посоветовать мягкие виды фитнеса — йогу, пилатес, плавание.
Еще йога полезна для будущих мам. Существует два основных подхода к помощи роженицам: фармакологический и нефармакологический. Фармакологические подходы направлены на устранение или уменьшение физического ощущения родовой боли. Напротив, немедикаментозные подходы в значительной степени направлены на повышение комфорта, позволяя роженице быть в состоянии, когда она может осознанно справляться с болью.
Релаксация, дыхание и техники йоги уменьшают тревогу матери по поводу родов. В двух разных обзорах есть данные, что женщины, которые практиковали йогу во время беременности, сообщали о меньшем количестве осложнений, связанных с напряжением мышц тазового дна в ответ на спастическое сокращение матки.
Отлично подойдет йога и для женщин в период менопаузы и климакса. Дозированные физические нагрузки отлично помогают избавиться от неприятных симптомов — депрессии, приливов и потливости, перепадов настроения.