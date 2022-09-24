Кричали Леннон и Джобс
Наверняка, любому хочется громко крикнуть, если нервы на пределе и эмоции выплескиваются через край. Впервые «крикотерапию» как способ справиться с физическим и психическим перенапряжением предложил американский психолог и психотерапевт Артур Янов в конце 1960-х годов.
Метод основан на идее, что в основе неврозов лежат подавленные детские травмы, блокировка болезненных воспоминаний, а крик поможет высвободить боль и устранить проблемы. Янов описал методику в книге «Первичный крик», ставшей бестселлером. Кстати, клиентами психолога были Стив Джобс, Джон Леннон и Йоко Оно.
21 век — проверка метода
Современные эксперты говорят, что у терапии криком Янова мало доказательств, чтобы рекомендовать ее для массового использования.
- На мой взгляд, нет никаких научных доказательств того, что терапия криком оказывает какое-либо положительное влияние на лечение психических и психологических расстройств, — цитирует
Профессор также отметил, что в методике, в основном, используются крики гнева, что может быть даже опасно для психического здоровья.
- Такое выражение гнева в качестве терапевтического метода не имеет никакого эффекта или даже может причинить вред, — сказал он. — Наше собственное исследование показывает, что позитивные крики радости и удовольствия гораздо более полезны для людей, и они дают положительный эффект.
В пользе крика для психического здоровья сомневается и доктор Ребекка Семменс-Уилер из Бирмингемского университета. Она ссылается на то, что до сих пор не было собрано достаточно доказательств этому.
- Крик может активировать в организме механизм реакции на опасность «бей или беги» и повышать уровень адреналина и кортизола, — говорит Ребекка Семменс-Уилер. — Он прямо противоположен эффекту от йоги или медитации. Эти практики активируют парасимпатическую нервную систему, которая помогает замедлиться, проанализировать, подвести итоги, принять взвешенные решения.
Если каждый раз «кричать в лесу», то это станет привычкой, уточняет эксперт. А она может помешать справляться с эмоциями другими, более эффективными способами.
- Я довольно скептически отношусь к такой практике, но если вы хотите сделать это ради смеха, почему бы и нет? , — добавляет Ребекка. — Может быть, вы и почувствуете себя хорошо в течение нескольких минут. Но я не думаю, что у подобного способа есть какой-то потенциал в качестве длительного и постоянного психологического эффекта.
Ранее психолог Елизавета Сафина рассказала »Доктору Питеру», что в моменты эмоционального накала надо обязательно признавать свои чувства, а не скрывать их: «Эти слова надо проговаривать вслух, даже можно просто перед зеркалом: «Ты — мой страх, я тебя признаю, ты сейчас очень большой, но ты — не весь/вся Я. Я — больше тебя! Я дышу и отпускаю тебя». И обязательно физически выдыхайте — с усилением».