Как быстро понять, все ли в порядке с вашим организмом? Для этого не всегда требуется проходить полное обследование. Иногда хватает и самоконтроля, о состоянии здоровья можно узнать по 5 простым показателям, уверены
Речь идет о следующих параметрах:
артериальное давление;
уровень холестерина;
уровень глюкозы;
вес;
продолжительность сна.
Разберемся, на какие нормы нужно ориентироваться, чтобы понять, нет ли у вас проблем с одним из параметров.
Давление
Какое давление можно считать нормальным? По словам специалистов Всемирной организации здравоохранения, у взрослых нормальное давление должно быть на уровне 120 мм рт. ст. на 80 мм. Если давление подскочило выше 140/90, его принято считать высоким. Высокое давление очень опасно для вашего здоровья, прежде всего для сердечно-сосудистой системы.
Что делать, если ваше давление стало стабильно высоким? Для начала стоит проконсультироваться с врачом. Постарайтесь привести свой вес в норму: сброс каждых 5 кг лишнего веса поможет понизить давление на 2-10 пунктов. И скорректируйте свой рацион: меньше соли и жирного, больше овощей и зелени.
Холестерин
Организму вредит высокий уровень «плохого» холестерина: в перспективе можно дойти до атеросклероза. Кстати, низкий уровень так называемого «хорошего» холестерина тоже очень опасен.
Вот какие нормы по холестерину называют врачи:
общий холестерин — 5 ммоль/л;
холестерин ЛПНП («плохой» холестерин) — менее 3,0 ммоль/л;
холестерин ЛПВП («хороший» холестерин) — более 1,2 ммоль/л для женщин и более 1,0 ммоль/л для мужчин;
триглицериды — менее 1,7 ммоль/л.
высокий уровень холестерина — от 5 до 6,4 ммоль/л и более.
рисковый уровень холестерина — 6,4 ммоль/л и более.
пониженный уровень:
общий холестерин — менее 5-4,5 ммоль/л;
холестерин ЛПНП — менее 2,5 — 1,8 ммоль/л.
Что делать, если этот показатель у вас оказался далеким от идеала? Попробуйте добавить в свою жизнь больше спорта. Для начала попробуйте тренироваться 2 раза в неделю по 30-40 минут. Это уже отразится на вашем здоровье. Если нет возможности ходить в спортзал, занимайтесь дома — или хотя бы больше ходите пешком.
Кроме того, в этом вопросе сможет помочь корректировка рациона. Попробуйте есть больше продуктов с клетчаткой и откажитесь от спиртного.
Глюкоза
Именно этот параметр помогает понять, не находитесь ли вы в состоянии преддиабета или диабета.
Такие показатели должны быть у здорового человека в зависимости от возраста:
младенцы до месяца — 2,8-4,4 ммоль/л;
дети 1 месяц-14 лет — 3,3-5,6 ммоль/л;
взрослые — 4,0-5,9 ммоль/л;
пожилые, женщины в период беременности — 4,6-6,7 ммоль/л.
Что делать, если сахар в крови стал слишком высоким? После визита к терапевту попробуйте отказаться от сладких газировок и продуктов с высоким гликемическим индексом.
Сон
Тут все намного проще: не нужно сдавать специальных анализов, чтобы проанализировать этот параметр, достаточно просто засечь время. Без нормального сна будут проблемы и с ментальным здоровьем, и с физическим.
Сколько должен спать здоровый человек? Тут все тоже зависит от возраста:
дети до года — 14–17 часов (для новорожденных 0-3 месяцев) или 12–16 часов (для младенцев 4-11 месяцев);
дети 1-2 лет — 11-14 часов;
дети 3-4 лет — 10-13 часов;
дети и подростки 5-17 лет — 9-11 часов;
взрослые 18-64 лет — 7-9 часов;
взрослые 65 лет и старше — 7-8 часов.
Но что, если спать достаточно у вас не получается из-за бессонницы? О том, как победить ее, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Вес
Лишний вес — угроза здоровью. Ожирение повышает риск длинного списка заболеваний: от проблем с печенью до рака.
Чтобы понять, нет ли у вас лишнего веса, нужно опираться не на желаемые цифры на весах, а вычислить индекс массы тела. Его рассчитывают по формуле m/h2, где:
m — масса тела в килограммах,
h — рост в метрах.
Идеально, если ваш ИМТ находится в диапазоне 18,5–24,9. Если меньше — значит, вы весите слишком мало. Если ИМТ превышает 30,0, значит, у вас уже есть первая стадия ожирения. А индекс массы тела более 40 говорит о крайне опасном ожирении.
Как сбросить лишний вес? Есть простое правило: нужно сжигать больше калорий, чем потребляете. Поэтому придется добавить в свою жизнь больше физических нагрузок и сбалансировать меню. О том, сколько нужно есть, чтобы не голодать и при этом худеть, можно узнать ЗДЕСЬ.