Давление

Какое давление можно считать нормальным? По словам специалистов Всемирной организации здравоохранения, у взрослых нормальное давление должно быть на уровне 120 мм рт. ст. на 80 мм. Если давление подскочило выше 140/90, его принято считать высоким. Высокое давление очень опасно для вашего здоровья, прежде всего для сердечно-сосудистой системы.

Что делать, если ваше давление стало стабильно высоким? Для начала стоит проконсультироваться с врачом. Постарайтесь привести свой вес в норму: сброс каждых 5 кг лишнего веса поможет понизить давление на 2-10 пунктов. И скорректируйте свой рацион: меньше соли и жирного, больше овощей и зелени.