диагностика
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Как быстро понять, все ли в порядке с вашим организмом? Для этого не всегда требуется проходить полное обследование. Иногда хватает и самоконтроля, о состоянии здоровья можно узнать по 5 простым показателям, уверены специалисты Роспотребнадзора.

Речь идет о следующих параметрах:

  • артериальное давление;

  • уровень холестерина;

  • уровень глюкозы;

  • вес;

  • продолжительность сна.

Разберемся, на какие нормы нужно ориентироваться, чтобы понять, нет ли у вас проблем с одним из параметров.

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Давление

Какое давление можно считать нормальным? По словам специалистов Всемирной организации здравоохранения, у взрослых нормальное давление должно быть на уровне 120 мм рт. ст. на 80 мм. Если давление подскочило выше 140/90, его принято считать высоким. Высокое давление очень опасно для вашего здоровья, прежде всего для сердечно-сосудистой системы.

Что делать, если ваше давление стало стабильно высоким? Для начала стоит проконсультироваться с врачом. Постарайтесь привести свой вес в норму: сброс каждых 5 кг лишнего веса поможет понизить давление на 2-10 пунктов. И скорректируйте свой рацион: меньше соли и жирного, больше овощей и зелени.

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Холестерин

Организму вредит высокий уровень «плохого» холестерина: в перспективе можно дойти до атеросклероза. Кстати, низкий уровень так называемого «хорошего» холестерина тоже очень опасен.

Вот какие нормы по холестерину называют врачи:

  • общий холестерин — 5 ммоль/л;

  • холестерин ЛПНП («плохой» холестерин) — менее 3,0 ммоль/л; 

  • холестерин ЛПВП («хороший» холестерин) — более 1,2 ммоль/л для женщин и более 1,0 ммоль/л для мужчин; 

  • триглицериды — менее 1,7 ммоль/л. 

  • высокий уровень холестерина — от 5 до 6,4 ммоль/л и более. 

  • рисковый уровень холестерина — 6,4 ммоль/л и более.

  • пониженный уровень: 
    общий холестерин — менее 5-4,5 ммоль/л;
    холестерин ЛПНП — менее 2,5 — 1,8 ммоль/л.

Что делать, если этот показатель у вас оказался далеким от идеала? Попробуйте добавить в свою жизнь больше спорта. Для начала попробуйте тренироваться 2 раза в неделю по 30-40 минут. Это уже отразится на вашем здоровье. Если нет возможности ходить в спортзал, занимайтесь дома — или хотя бы больше ходите пешком.

Кроме того, в этом вопросе сможет помочь корректировка рациона. Попробуйте есть больше продуктов с клетчаткой и откажитесь от спиртного.

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Глюкоза

Именно этот параметр помогает понять, не находитесь ли вы в состоянии преддиабета или диабета.

Такие показатели должны быть у здорового человека в зависимости от возраста:

  • младенцы до месяца — 2,8-4,4 ммоль/л;

  • дети 1 месяц-14 лет — 3,3-5,6 ммоль/л;

  • взрослые — 4,0-5,9 ммоль/л;

  • пожилые, женщины в период беременности — 4,6-6,7 ммоль/л. 

Что делать, если сахар в крови стал слишком высоким? После визита к терапевту попробуйте отказаться от сладких газировок и продуктов с высоким гликемическим индексом.

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Сон

Тут все намного проще: не нужно сдавать специальных анализов, чтобы проанализировать этот параметр, достаточно просто засечь время. Без нормального сна будут проблемы и с ментальным здоровьем, и с физическим.

Сколько должен спать здоровый человек? Тут все тоже зависит от возраста:

  • дети до года — 14–17 часов (для новорожденных 0-3 месяцев) или 12–16 часов (для младенцев 4-11 месяцев);

  • дети 1-2 лет — 11-14 часов;

  • дети 3-4 лет — 10-13 часов;

  • дети и подростки 5-17 лет — 9-11 часов;

  • взрослые 18-64 лет — 7-9 часов; 

  • взрослые 65 лет и старше — 7-8 часов. 

Но что, если спать достаточно у вас не получается из-за бессонницы? О том, как победить ее, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Вес

Лишний вес — угроза здоровью. Ожирение повышает риск длинного списка заболеваний: от проблем с печенью до рака.

Чтобы понять, нет ли у вас лишнего веса, нужно опираться не на желаемые цифры на весах, а вычислить индекс массы тела. Его рассчитывают по формуле m/h2, где:

  • m — масса тела в килограммах,

  • h — рост в метрах.

Идеально, если ваш ИМТ находится в диапазоне 18,5–24,9. Если меньше — значит, вы весите слишком мало. Если ИМТ превышает 30,0, значит, у вас уже есть первая стадия ожирения. А индекс массы тела более 40 говорит о крайне опасном ожирении.

Как сбросить лишний вес? Есть простое правило: нужно сжигать больше калорий, чем потребляете. Поэтому придется добавить в свою жизнь больше физических нагрузок и сбалансировать меню. О том, сколько нужно есть, чтобы не голодать и при этом худеть, можно узнать ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок