Терапевт Чернышова перечислила болезни, с которыми столкнется большинство людей после 60 лет
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С возрастом в нашем организме происходят необратимые изменения: кости становятся хрупкими, суставы теряют свою подвижность, метаболизм замедляется, память тоже нередко подводит. Это естественные процессы, большинство из которых мы можем контролировать — спасибо науке и медицине. А главное — мы заранее знаем, что с большой долей вероятности столкнемся в определенном возрасте с определенными заболеваниями.

О болезнях, которые поджидают нас за отметкой в 60 лет, рассказала терапевт Надежда Чернышова.

Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Терапия

Врач-терапевт

Во-первых, после 60 лет нам могут грозить сердечно-сосудистые нарушения. Самые частые из них:

Причем важно понимать, что атеросклероз — это серьезный провокатор и ИБС, и гипертонии, и инсульта. Поэтому так важно обнаружить его на ранних стадиях. Кардиолог назначит необходимую терапию, в более тяжелых случаях могут потребоваться баллонная ангиопластика (когда врач вводит тонкую трубку — катетер в закупоренную или узкую, покрытую бляшками артерию) или же установка коронарного внутрисосудистого стента.

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На втором месте по рискам после 60 лет идет онкология.

Онкологические заболевания кишечника тоже начинают активизироваться после 60 лет. Здесь очень многое зависит от состояния здоровья человека и от образа жизни. С возрастом могут накапливаться мутации, ослабляется иммунитет. Если организм вовремя не справляется с зачатком опухоли, она дальше становится недоступной для иммунной системы, — пояснила порталу «Москва 24» Надежда Чернышова.

В-третьих, у пожилых людей может появиться деменция, чаще всего одна из ее самых распространенных форм — болезнь Альцгеймера. Человек начинает забывать имена близких, путается в привычной информации, порой он даже не может вспомнить, как готовить завтрак. На ранних стадиях, кстати, зачастую меняются привычки и вкусовые пристрастия — прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.

Есть еще несколько опасностей, про которые нельзя забывать:

  • заболевания позвоночника (например, остеохондроз) и опорно-двигательного аппарата,

  • артриты и другие проблемы с суставами.

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Чтобы обезопасить себя, врач советует вести активный образ жизни — без физической нагрузки быть здоровым вряд ли получится.

— Это 150 минут физической активности в неделю и рациональное питание без слишком обработанной еды, всевозможных полуфабрикатов и простых сахаров. Нужно есть достаточно белка, должно быть меньше стресса и хороший сон. Что касается деменции, то здесь отличной профилактикой считается средиземноморская диета и умственная нагрузка, — заключила специалист.

Софья Хромова