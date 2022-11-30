Терапевт Чернышова перечислила болезни, с которыми столкнется большинство людей после 60 лет

С возрастом в нашем организме происходят необратимые изменения: кости становятся хрупкими, суставы теряют свою подвижность, метаболизм замедляется, память тоже нередко подводит. Это естественные процессы, большинство из которых мы можем контролировать — спасибо науке и медицине. А главное — мы заранее знаем, что с большой долей вероятности столкнемся в определенном возрасте с определенными заболеваниями.

О болезнях, которые поджидают нас за отметкой в 60 лет, рассказала терапевт Надежда Чернышова.