Терапевт Чернышова перечислила болезни, с которыми столкнется большинство людей после 60 лет

С возрастом в нашем организме происходят необратимые изменения: кости становятся хрупкими, суставы теряют свою подвижность, метаболизм замедляется, память тоже нередко подводит. Это естественные процессы, большинство из которых мы можем контролировать — спасибо науке и медицине. А главное — мы заранее знаем, что с большой долей вероятности столкнемся в определенном возрасте с определенными заболеваниями.
О болезнях, которые поджидают нас за отметкой в 60 лет, рассказала терапевт Надежда Чернышова.
Врач-терапевт
Во-первых, после 60 лет нам могут грозить сердечно-сосудистые нарушения. Самые частые из них:
ишемическая болезнь сердца;
гипертония;
инсульт.
Причем важно понимать, что атеросклероз — это серьезный провокатор и ИБС, и гипертонии, и инсульта. Поэтому так важно обнаружить его на ранних стадиях. Кардиолог назначит необходимую терапию, в более тяжелых случаях могут потребоваться баллонная ангиопластика (когда врач вводит тонкую трубку — катетер в закупоренную или узкую, покрытую бляшками артерию) или же установка коронарного внутрисосудистого стента.
На втором месте по рискам после 60 лет идет онкология.
— Онкологические заболевания кишечника тоже начинают активизироваться после 60 лет. Здесь очень многое зависит от состояния здоровья человека и от образа жизни. С возрастом могут накапливаться мутации, ослабляется иммунитет. Если организм вовремя не справляется с зачатком опухоли, она дальше становится недоступной для иммунной системы, —
В-третьих, у пожилых людей может появиться деменция, чаще всего одна из ее самых распространенных форм — болезнь Альцгеймера. Человек начинает забывать имена близких, путается в привычной информации, порой он даже не может вспомнить, как готовить завтрак. На ранних стадиях, кстати, зачастую меняются привычки и вкусовые пристрастия — прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.
Есть еще несколько опасностей, про которые нельзя забывать:
заболевания позвоночника (например, остеохондроз) и опорно-двигательного аппарата,
артриты и другие проблемы с суставами.
Чтобы обезопасить себя, врач советует вести активный образ жизни — без физической нагрузки быть здоровым вряд ли получится.
— Это 150 минут физической активности в неделю и рациональное питание без слишком обработанной еды, всевозможных полуфабрикатов и простых сахаров. Нужно есть достаточно белка, должно быть меньше стресса и хороший сон. Что касается деменции, то здесь отличной профилактикой считается средиземноморская диета и умственная нагрузка, — заключила специалист.