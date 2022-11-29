Эти 5 простых вещей замедлят увядание организма, которое начинается после 60 лет

Для многих 60-летие — начало больших перемен в привычном образе жизни. Именно в этом возрасте многие женщины уходят на пенсию, начинают привыкать к новому распорядку дня. Активности становится меньше, человек все больше времени проводит дома: смотрит телевизор, читает книги, общается с родными по телефону. Хорошо, если есть внуки, а летом еще и дача, которые точно не дадут расслабиться и заскучать.

— С возрастом в организме происходят существенные перемены. Мы привыкли считать эти изменения негативными, честно говоря, не все из них приятны. Но важно помнить, что старение может быть легким, все зависит от образа жизни и настроя человека, — говорит доктор медицинских наук Джейкоб Хаскаловичи.