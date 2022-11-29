Эти 5 простых вещей замедлят увядание организма, которое начинается после 60 лет

Для многих 60-летие — начало больших перемен в привычном образе жизни. Именно в этом возрасте многие женщины уходят на пенсию, начинают привыкать к новому распорядку дня. Активности становится меньше, человек все больше времени проводит дома: смотрит телевизор, читает книги, общается с родными по телефону. Хорошо, если есть внуки, а летом еще и дача, которые точно не дадут расслабиться и заскучать.
— С возрастом в организме происходят существенные перемены. Мы привыкли считать эти изменения негативными, честно говоря, не все из них приятны. Но важно помнить, что старение может быть легким, все зависит от образа жизни и настроя человека, — говорит доктор медицинских наук Джейкоб Хаскаловичи.
Как меняется организм после 60 лет
Все процессы в организме замедляются, регенерация уже происходит не так быстро. Поэтому после 60 у человека:
мышечная ткань буквально тает с каждым годом;
зрение и слух могут ухудшаться;
кожа обвисает или делается очень сухой;
суставы становятся жесткими и болят;
начинаются проблемы с памятью и концентрацией внимания;
ухудшается аппетит и обоняние;
сложнее справляться со стрессом и тревожностью.
— Люди старше 60 лет должны ожидать, что их кожа станет более хрупкой, появятся пигментные пятна и телеангиэктазии (небольшие расширенные кровеносные сосуды на носу, подбородке, щеках и ногах — Прим. ред.). Также заметно снизится аппетит и жажда, что может обернуться риском обезвоживания и дефицита питательных веществ. Психически происходят изменения в кратковременной памяти, но долговременная память более стабильна, —
Еще одна важная деталь: психика с возрастом тоже изнашивается и стареет. Так, пожилым людям гораздо сложнее справляться со стрессом, они сильно переживают из-за любых тревожных новостей, у них довольно часто диагностируют депрессии и неврозы.
Как замедлить старение
Чтобы вы как можно дольше чувствовали себя хорошо и выглядели моложе, врачи советуют следовать простым, но важным правилам:
Откажитесь от вредных привычек. Самая распространенная из них — курение. Из-за сигарет у человека в разы повышается риск обострения хронических заболеваний, а с возрастом еще и увеличивается риск смерти от всех причин. И да, делать это никогда не поздно, даже если вы курите уже 30 лет.
Больше двигайтесь. На работу ходить не надо, люди начинают сидеть дома. Малоподвижный образ жизни может привести к большим проблемам со здоровьем сердца, потере мышечной массы, ослаблению костей, увеличению веса и расстройству психики.
Следите за питанием. В рационе должно быть меньше сахара и соли, но больше белка, сложных углеводов и клетчатки.
Не думайте, что интимная жизнь осталась в прошлом. После 60 лет многие чувствуют, что больше не могут получать удовольствие от сексуальной жизни, и это негативно влияет на их самооценку, отношения. Но это миф. Нет никаких возрастных границ, если появились какие-то физиологические проблемы, то их наверняка помогут решить гинеколог или уролог.
Старайтесь мыслить позитивно. Ученые уже давно выявили связь между оптимизмом и долголетием. Так, у людей, которые любят этот мир, реже диагностируют депрессии и различные хронические болезни, их нейроны в головном мозге гибнут гораздо медленнее, они даже лучше выглядят. И, что самое важное, уменьшается риск появления деменции.
— Человеческий мозг пластичен, а это означает, что новые нейроны и новые нейросхемы создаются даже в преклонном возрасте, поэтому начните хорошо относиться к своему мозгу и телу. Это может положительно сказаться на вашем настроении, уровне стресса и когнитивных способностях, — заключили врачи.