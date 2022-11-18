Без них кожа сохнет и рано стареет: врач назвала признаки дефицита гормонов молодости

В нашем организме всё взаимосвязано. В разное время суток вырабатываются разные гормоны — всё четко и по расписанию. Далеко не все знают, что от распорядка дня зависит не только наше самочувствие, но еще и выработка гормонов. Так, если вы правильно «заведете свои гормональные часы», то скоро состояние здоровья улучшится, рассказывала эндокринолог Зухра Павлова.

Дефицит гормонов — это всегда стресс для организма, ведь страдают внутренние органы, могут начать проявляться различные хронические заболевания. У женщин нарушается менструальный цикл. И, конечно же, страдает внешний вид — красота как будто испаряется, никакие кремы не помогают.