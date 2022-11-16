Гинеколог Пюрбеева рассказала, сколько должны идти месячные у здоровой женщины

В фолликулярную фазу у небеременной женщины эндометрий матки отслаивается и выходит из организма в виде кровяных выделений — проще говоря, именно эти дни мы называем «месячными».

Каждый месяц у женщины фертильного возраста формируется один или больше фолликулов. Примерно две недели в них созревает яйцеклетка. За пару дней до наступления овуляции происходит выброс лютеинизирующего гормона. В итоге фолликул лопается, и происходит овуляция — созревшая яйцеклетка покидает яичник и готова к «встрече» со сперматозоидом. Кстати, о том, как распознать признаки овуляции без теста, можно прочитать ЗДЕСЬ.