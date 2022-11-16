Гинеколог Пюрбеева рассказала, сколько должны идти месячные у здоровой женщины

Организм каждой женщины на земле индивидуален. Поэтому и все процессы протекают индивидуально, по своему сценарию — в том числе и менструальный цикл. Как же тогда понять, что с тобой что-то не так? Что делать, если ты точно не беременна, но с циклом возникли проблемы? Разбираемся вместе с экспертом.
Заместитель главного врача поликлиники по акушерству и гинекологии сети клиник «Скандинавия», врач высшей категории, кандидат медицинских наук.
Три фазы менструального цикла
Что вообще называют менструальным циклом, объясняет кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заместитель главного врача поликлиники по акушерству и гинекологии сети клиник «Скандинавия» Елена Пюрбеева.
— Менструальный цикл — это регулярное естественное отторжение слизистой оболочки матки.
Менструальный цикл делят условно на 3 фазы в зависимости от изменений в яичниках:
фолликулярная фаза;
овуляция;
лютеиновая фаза.
В фолликулярную фазу у небеременной женщины эндометрий матки отслаивается и выходит из организма в виде кровяных выделений — проще говоря, именно эти дни мы называем «месячными».
Каждый месяц у женщины фертильного возраста формируется один или больше фолликулов. Примерно две недели в них созревает яйцеклетка. За пару дней до наступления овуляции происходит выброс лютеинизирующего гормона. В итоге фолликул лопается, и происходит овуляция — созревшая яйцеклетка покидает яичник и готова к «встрече» со сперматозоидом. Кстати, о том, как распознать признаки овуляции без теста, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Лютеиновая фаза — это период между овуляцией и беременностью или менструацией. На месте яйцеклетки образуется лютеиновое тело, которое производит прогестерон. Именно по его уровню организм распознает, что произошло с яйцеклеткой. В зависимости от этого тело готовится или к беременности, или к месячным.
Сколько должны идти месячные?
Вы наверняка знаете, что продолжительность и самого цикла, и длительность месячных у женщин может быть разной. У кого-то от менструации до менструации проходит больше месяца, у других — цикл длится три недели. Как поясняет врач, точной цифры по длительности и самих месячных, и промежутка между ними нет. Но есть границы нормы.
— Цикл считается от первого дня одной до первого дня следующей менструации. Нормальной продолжительностью менструального цикла считается 24–38 дней. Регулярные менструации — вариабельность цикла 9 и менее дней. Кроме того, есть норма продолжительности менструации — от 2 до 8 дней.
Пюрбеева подчеркивает: если хотите понять, все ли с вами в порядке, ориентироваться нужно только на собственные привычные показатели:
— Каждая женщина должна контролировать изменения в продолжительности цикла, длительность и характер менструации.
Если в одном месяце цикл 25 дней, а в другом 35 — это повод обратиться к врачу.
Основные причины, из-за которых цикл сбивается:
синдром поликистозных яичников, миома матка, полипы;
заболевания щитовидной железы, заболевания крови;
диета и повышенные физические нагрузки;
стресс;
беременность.
Если цикл сбился
Что делать, если цикл сбился? В первую очередь пройти обследование и выяснить, не связана ли такая реакция организма с болезнью.
— Если причина нарушений не связана с заболеванием, то необходимо вести здоровый образ жизни: отказаться от вредных привычек, питаться сбалансировано, проанализировать уровень физических и нервных нагрузок, — пояснил гинеколог.