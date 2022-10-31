Когда скудные месячные — это норма…

— Скудные менструации, или гипоменструальный синдром, — выделения крови по количеству ниже физиологической нормы, — проявляются в виде мажущих коричневых или розовых выделений во время менструации и часто сопровождаются сокращением их длительности до 2–3 дней. Довольно часто бывает достаточно менять ежедневные прокладки.

Если менструации скудные изначально, это может быть вариантом нормы и не влиять на наступление и вынашивание беременности. Необходимо уточнить характер менструации у родственниц первой линии — у мамы, сестры. Также месячные могут быть скудными в период становления менструальной функции — пубертат, и при ее угасании в перименопаузе.

Также может быть скудная кровопотеря и даже отсутствие менструации при применении гормональных препаратов — таких как оральные контрацептивы и ВМС Мирена. Это не является побочным эффектом или патологией.