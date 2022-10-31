«У меня месячные идут всего два-три дня и очень скудные. Подруги завидуют, что я покупаю только прокладки-ежедневки, но я переживаю, а вдруг я чем-то болею?»
Ирина, 28 лет.
Когда скудные месячные — это норма…
— Скудные менструации, или гипоменструальный синдром, — выделения крови по количеству ниже физиологической нормы, — проявляются в виде мажущих коричневых или розовых выделений во время менструации и часто сопровождаются сокращением их длительности до 2–3 дней. Довольно часто бывает достаточно менять ежедневные прокладки.
Если менструации скудные изначально, это может быть вариантом нормы и не влиять на наступление и вынашивание беременности. Необходимо уточнить характер менструации у родственниц первой линии — у мамы, сестры. Также месячные могут быть скудными в период становления менструальной функции — пубертат, и при ее угасании в перименопаузе.
Также может быть скудная кровопотеря и даже отсутствие менструации при применении гормональных препаратов — таких как оральные контрацептивы и ВМС Мирена. Это не является побочным эффектом или патологией.
…а когда патология
Гипоменструальный синдром в ряде случаев может быть проявлением некоторых гинекологических заболеваний. При выскабливании полости матки при абортах и выкидышах возможны травматизация эндометрия — слизистой полости матки, и формирование спаек, вследствие чего менструации могут стать скудными или отсутствовать вовсе.
Также причиной изменения характеристик менструального цикла могут быть половые инфекции и воспалительные заболевания органов малого таза.
Скудные месячные вполне возможны при различных эндокринных патологиях, таких как синдром поликистозных яичников, гиперпролактинемия, нарушение работы щитовидной железы, а также при слишком интенсивных физических нагрузках.
В любом случае, если есть сомнения в том, нормально ли то, что происходит с вашим менструальным циклом, нужно обратиться за консультацией к врачу для проведения осмотра и обследования.
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