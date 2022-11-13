1. Прессотерапия (аппаратный массаж с использованием сжатого воздуха) — один сеанс от 600 до 2500 рублей. Эта процедура отлично справляется с отечностью на ногах. При этом на аппаратах последнего поколения есть функция отключения зон воздействия. Поэтому если вас беспокоят расширенные вены, например, в подколенной области, то этот сектор можно просто отключить.

2. Микротоковая терапия лица (стимуляция лицевых мышц слабыми электрическими разрядами) — стоимость 1000-1500 рублей. С помощью этой процедуры улучшаются контуры и цвет лица, так как она направлена на восстановление кровообращения и лимфодренажа. При желании для более длительного эффекта процедуру можно дополнить альгинатной маской, которая тоже дает экспресс-лифтинг.

3. Удаление сосудов на лице. Красные «паучки», сосудики на лице — например, на крыльях носа — часто нам портят настроение и внешний вид. Они образуются в основном из-за перенесенных простуд, переменчивой погоды. Удаление такого сосуда на аппарате IPL занимает всего 3-5 минут, а стоить это будет 500-2000 рублей.

4. Абсолютно бюджетными могут быть и инъекционные процедуры. Например, инъекции витамина С, который считается хорошим антиоксидантом и обладает активным отбеливающим действием. Цена такой процедуры составит 1000-2000 рублей.