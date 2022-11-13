Даже при небольшом семейном бюджете у женщин есть возможность не отказывать себе полностью в процедурах красоты. И для этого вовсе не обязательно искать косметологов-надомников, чтобы сэкономить. Есть легальные, но вполне недорогие и эффективные методики поддержания красоты и здоровья. Тем более что скоро Новый год, а в праздник хочется выглядеть на все 100.
Косметолог Анна Лебедева назвала 7 недорогих и эффективных процедур для поддержания красоты и здоровья.
1. Прессотерапия (аппаратный массаж с использованием сжатого воздуха) — один сеанс от 600 до 2500 рублей. Эта процедура отлично справляется с отечностью на ногах. При этом на аппаратах последнего поколения есть функция отключения зон воздействия. Поэтому если вас беспокоят расширенные вены, например, в подколенной области, то этот сектор можно просто отключить.
2. Микротоковая терапия лица (стимуляция лицевых мышц слабыми электрическими разрядами) — стоимость 1000-1500 рублей. С помощью этой процедуры улучшаются контуры и цвет лица, так как она направлена на восстановление кровообращения и лимфодренажа. При желании для более длительного эффекта процедуру можно дополнить альгинатной маской, которая тоже дает экспресс-лифтинг.
3. Удаление сосудов на лице. Красные «паучки», сосудики на лице — например, на крыльях носа — часто нам портят настроение и внешний вид. Они образуются в основном из-за перенесенных простуд, переменчивой погоды. Удаление такого сосуда на аппарате IPL занимает всего 3-5 минут, а стоить это будет 500-2000 рублей.
4. Абсолютно бюджетными могут быть и инъекционные процедуры. Например, инъекции витамина С, который считается хорошим антиоксидантом и обладает активным отбеливающим действием. Цена такой процедуры составит 1000-2000 рублей.
Такие же примерно цены и на лимфодренажную мезотерапию (метод микроинъекций в подкожно-жировую клетчатку).
5. Мезотерапия витаминами группы В решит проблему сезонного выпадения волос, а также улучшит иммунитет кожи при склонности к акне.
6. Мезотерапия полинуклеотидами (препаратами, содержащими ДНК и РНК) обойдется в 2000-4000 рублей. На мой взгляд, это недооцененная процедура, которая обладает широким спектром воздействия. Так, она нормализует процессы кровообращения, снимает воспаление, замедляет возрастные изменения в коже.
7. Ботулинотерапию, как это не покажется странным, также можно отнести к бюджетной процедуре. Особенно если зона коррекции небольшая. Например, убрать морщинки между бровями выйдет около 3000-4000 рублей, а эффект может продлиться до года.