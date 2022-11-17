Этот симптом по утрам предупреждает, что у вас в крови может зашкаливать сахар

Сахарный диабет 2-го типа — это тяжелое хроническое эндокринное заболевание. Оно появляется из-за нарушения восприимчивости клеток к инсулину, который вырабатывается поджелудочной железой. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови.
Сахарный диабет часто протекает бессимптомно — человек обращается к врачу, когда заболевание уже зашло слишком далеко и прогрессирует. Если смотреть на статистику, то эту патологию, равно как деменцию и болезни сердца, выявляют все чаще. Сахарный диабет поражает как пожилых, так и молодых. Чтобы обезопасить себя от диабета, необходимо контролировать сахар в крови, следить за образом жизни и рационом, рекомендуют врачи.
И, конечно же, надо обращать внимание на тревожные звоночки, которые подает нам организм. Так, один из необычных симптомов — это трудности со сгибанием пальцев на руке. Такое состояние обычно появляется по утрам, сразу после пробуждения.
«Обычно страдает 1 или 2 пальца. Из-за обилия сахара в крови сухожилия утолщаются, человеку становится сложно делать сгибательное и разгибательное движения. Некоторым согнуть пальцы может быть несложно, но суставы в этом случае начнут издавать щелкающий звук», — британское издание Express.
Интересный факт: такой необычный симптом чаще всего встречается у женщин — в основном они жалуются врачам на «триггерные пальцы». Еще одно любопытное наблюдение: «замораживается» чаще остальных, по статистике, именно указательный палец.
— Считается, что высокий уровень сахара в крови способствует этому состоянию, создавая поперечные связи между молекулами коллагена. В результате у человека скапливается довольно много коллагена в оболочках сухожилий или вокруг них, что ограничивает гибкость пальцев, — пояснил доктор Маттиас Ридберг.
Основные симптомы сахарного диабета
Заподозрить коварное заболевание также можно по следующим изменениям в организме:
слабость;
чрезмерная утомляемость;
сухость во рту;
постоянная жажда;
учащенное мочеиспускание;
зуд кожи и слизистых;
вы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями;
раны и порезы заживают дольше;
перед глазами периодически появляется «туман»;
вы стали резко терять или набирать вес.