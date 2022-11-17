Этот симптом по утрам предупреждает, что у вас в крови может зашкаливать сахар

И, конечно же, надо обращать внимание на тревожные звоночки, которые подает нам организм. Так, один из необычных симптомов — это трудности со сгибанием пальцев на руке. Такое состояние обычно появляется по утрам, сразу после пробуждения.

«Обычно страдает 1 или 2 пальца. Из-за обилия сахара в крови сухожилия утолщаются, человеку становится сложно делать сгибательное и разгибательное движения. Некоторым согнуть пальцы может быть несложно, но суставы в этом случае начнут издавать щелкающий звук», — британское издание Express.

Интересный факт: такой необычный симптом чаще всего встречается у женщин — в основном они жалуются врачам на «триггерные пальцы». Еще одно любопытное наблюдение: «замораживается» чаще остальных, по статистике, именно указательный палец.

— Считается, что высокий уровень сахара в крови способствует этому состоянию, создавая поперечные связи между молекулами коллагена. В результате у человека скапливается довольно много коллагена в оболочках сухожилий или вокруг них, что ограничивает гибкость пальцев, — пояснил доктор Маттиас Ридберг.