Ревматолог Лебедева рассказала, как дефицит коллагена сказывается на внешности

- Науке известно около 28 типов коллагена. В организме человека основную роль играют коллаген I (90% содержится в кости), II и III типа. Они отличаются друг от друга по составу — набору аминокислот — и по их распределению в цепи. В разных тканях преобладают разные типы этого белка, — пояснила врач.

Как дефицит коллагена сказывается на внешности

У молодых людей обмен коллагена протекает интенсивно, но после 25-35 лет заметно снижается. И этот процесс можно увидеть в зеркале.

Так, при недостатке коллагена или при «поломках» в его структуре, появляются следующие симптомы:

овал лица постепенно провисает, снижается эластичность кожи;

мелкие морщинки превращаются в складки и заломы;

появляется лишний вес, в том числе в связи с нарушением функции желудочно-кишечного тракта;

на коже появляются раздражения, она становится сухой, как будто «пергаментной»;

уголки губ опускаются вниз, верхнее веко начинает нависать над глазом;

подвижность суставов ограничивается, появляется хруст, боль.

- Важно знать, что из-за дефицита коллагена возрастает риск травм при резких движениях. Помимо этого, у человека ухудшается состояние волос — они тускнеют и начинают расщепляться на концах, — говорит Елена Лебедева.