Ревматолог Лебедева рассказала, как дефицит коллагена сказывается на внешности

Коллаген — это фибриллярный белок, основа и строительный материал, который обеспечивает прочность и эластичность всех соединительных тканей в человеческом организме: костей, сухожилий, хрящей, связок.
Помимо этого, коллаген — это строительная основа внутренних органов и сосудистой стенки, а также кожи, волос, ногтей. Некоторые считают, что дефицит этого вещества сказывается только на внешности. На самом же деле коллаген составляет около 50% всего белка в организме, поэтому, если его не хватает, человек может пострадать от различных патологий.
Терапевт, ревматолог, врач УЗИ. Специалист «ИНВИТРО-Воронеж».
- Науке известно около 28 типов коллагена. В организме человека основную роль играют коллаген I (90% содержится в кости), II и III типа. Они отличаются друг от друга по составу — набору аминокислот — и по их распределению в цепи. В разных тканях преобладают разные типы этого белка, — пояснила врач.
Как дефицит коллагена сказывается на внешности
У молодых людей обмен коллагена протекает интенсивно, но после 25-35 лет заметно снижается. И этот процесс можно увидеть в зеркале.
Так, при недостатке коллагена или при «поломках» в его структуре, появляются следующие симптомы:
овал лица постепенно провисает, снижается эластичность кожи;
мелкие морщинки превращаются в складки и заломы;
появляется лишний вес, в том числе в связи с нарушением функции желудочно-кишечного тракта;
на коже появляются раздражения, она становится сухой, как будто «пергаментной»;
уголки губ опускаются вниз, верхнее веко начинает нависать над глазом;
подвижность суставов ограничивается, появляется хруст, боль.
- Важно знать, что из-за дефицита коллагена возрастает риск травм при резких движениях. Помимо этого, у человека ухудшается состояние волос — они тускнеют и начинают расщепляться на концах, — говорит Елена Лебедева.
Где искать коллаген
Организм человека способен производить необходимое количество коллагена самостоятельно. Если вы разнообразно питаетесь, у вас в рационе есть мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, сложные углеводы, то проблем с выработкой коллагена быть не должно.
Список продуктов, в которых больше всего коллагена, можно найти ЗДЕСЬ.
Другое дело, когда из-за какого-либо заболевания организм не справляется с выработкой этого важного белка. Тогда на помощь могут прийти биодобавки.
- Нужно помнить, что «слепое» следование модным тенденциям в питании, употреблении БАДов по принципу «на всякий случай» или по совету знакомых, не всегда приносит пользу здоровью. Например, костный бульон, который богат коллагеном I и II типа, не рекомендуется при некоторых заболеваниях, таких как подагра, — предостерегает ревматолог.
Кстати, людям, которые страдают от патологий опорно-двигательного аппарата, этот белок крайне необходим. И наука в этом деле преуспела: компоненты коллагена (коллагеновые гидролизаты) относительно недавно стали применять для лечения артритов и артрозов.
В зависимости от сырья, из которого производят гидролизаты коллагена, различают:
морской коллаген, который изготавливают из рыбьей кожи, чешуи, костей;
животный коллаген - его получают из шкуры, хрящей, костей рогатого скота и свиней.
Важно: из водорослей и пшеницы получают коллаген растительного происхождения, но это вещество не считается «настоящим» коллагеном, это лишь растительный белок. Настоящий коллаген — это продукт животного происхождения, который присутствует в соединительной ткани рыб и животных.