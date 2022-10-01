Все мы знаем, что соленая пища провоцирует жажду и ведет к отечности. Аналогично и с алкоголем, особенно если это сочетание пива с соленой рыбой, чипсами, орешками. Но помимо этих, наиболее очевидных продуктов, есть и множество других, вполне традиционных и, казалось бы, безобидных блюд и их сочетаний, которые способны задерживать воду в тканях. И происходит это не только из-за соли, виновниками могут быть сахар и даже сама вода, точнее — ее недостаток, если вы очень мало пьете.

«Доктор Питер» задал вопрос урологу Юрию Бахареву: какие продукты могут спровоцировать как скрытую отечность, так и явные, видимые отеки? Некоторые ответы могут вас удивить.