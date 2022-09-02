Когда речь заходит о похудении, мы в первую очередь вспоминаем два главных правила: надо больше двигаться, меньше есть. Но что делать, когда вроде и калории считаете, и в зал ходите, а избавиться от пары лишних килограммов не получается? Возможно, все дело просто в отеках.
Доктор Зухра Павлова на примере своей подруги объяснила, как можно исправить ситуацию.
По словам эксперта, ее подруга пыталась сбросить совсем немного — три килограмма. Она и акваэробикой занималась, и марш-броски по гористой местности совершала, и душ Шарко использовала, и ручной лимфодренаж, и ела умеренно — однако вес стоял на месте.
Причин такого явления, по словам Павловой, может быть несколько:
Обильное питье минералки;
Интенсивные процедуры могут провоцировать появление небольших травм подкожной клетчатки. Это приводит к воспалению, которое тоже задерживает воду;
Прирост мышц.
Как рассказывает Павлова, ее подруга решила попробовать избавиться от отеков, немного скорректировав свой рацион в сторону противоотечных продуктов. И в итоге именно это дало желаемый результат — вес сдался, удалось скинуть уже 700 граммов.
Что изменила женщина? Во-первых, решила отказаться от творога — хотя раньше ела его на завтрак, обмен и ужин, добавляя сметану и сухофрукты. Сметану она также исключила из своего меню — молочные продукты нередко провоцируют отеки, задерживая жидкость в организме. А вот сухофрукты решила оставить — они дают мощный противоотечный эффект.
Также ей пришлось отказаться от соленой рыбы и моченых яблок — эти продукты тоже могут удерживать воду, из-за чего она накапливается в межклеточном пространстве.
Кроме того, в рамках борьбы с отеками не стоит есть жирное, острое, бобы, консервированную кукурузу и горошек.
Что же тогда остается в меню? Как подчеркивает в своей
Мясо — котлеты или тефтели на пару, долма;
Рыба — вареная, на пару, гриль;
Зелень — стоит налегать на укроп, петрушку и кинзу;
Свежие овощи — помидоры, огурцы, болгарский перец, свекла, морковь;
Спелые фрукты — арбуз, дыня, персики, инжир.
Еще одно сытное и простое блюдо для тех, кто страдает от отеков — отварная греча без соли.
При этом подруга Павловой оставила в своем рационе кофе с молоком.
«А лучше бы без молока», — добавила врач. Впрочем, кофе с молоком вкуснее, а его диуретический эффект немного компенсирует свойство молочных продуктов провоцировать отеки.