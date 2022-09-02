Что изменила женщина? Во-первых, решила отказаться от творога — хотя раньше ела его на завтрак, обмен и ужин, добавляя сметану и сухофрукты. Сметану она также исключила из своего меню — молочные продукты нередко провоцируют отеки, задерживая жидкость в организме. А вот сухофрукты решила оставить — они дают мощный противоотечный эффект.

Также ей пришлось отказаться от соленой рыбы и моченых яблок — эти продукты тоже могут удерживать воду, из-за чего она накапливается в межклеточном пространстве.

Кроме того, в рамках борьбы с отеками не стоит есть жирное, острое, бобы, консервированную кукурузу и горошек.

Что же тогда остается в меню? Как подчеркивает в своей телеграм-канале Павлова, это должны быть или противоотечные продукты, или те, что на баланс жидкости не влияют. Главное — не слишком сильно их солить:

Мясо — котлеты или тефтели на пару, долма;

Рыба — вареная, на пару, гриль;

Зелень — стоит налегать на укроп, петрушку и кинзу;

Свежие овощи — помидоры, огурцы, болгарский перец, свекла, морковь;

Спелые фрукты — арбуз, дыня, персики, инжир.

Еще одно сытное и простое блюдо для тех, кто страдает от отеков — отварная греча без соли.

При этом подруга Павловой оставила в своем рационе кофе с молоком.

«А лучше бы без молока», — добавила врач. Впрочем, кофе с молоком вкуснее, а его диуретический эффект немного компенсирует свойство молочных продуктов провоцировать отеки.