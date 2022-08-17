Жара выше 27 градусов вредна для здоровья и может вызвать в организме самый настоящий климатический стресс — страдают сердце, мозг, нарушается даже гормональный баланс. Как объясняют врачи, когда столбики термометров зашкаливают, страдает в том числе и щитовидка. Ей приходится перестраивать свою работу.
Какие еще проблемы со здоровьем могут случиться во время сильной жары и как с ними справиться.
Кровь из носа
- Во время сильной жары очень часто бывают носовые кровотечения, — цитирует доктора Росса Перри, врача общей практики,
В жару этот симптом чаще может быть у пожилых людей, у беременных и у детей. Если кровотечения из носа случаются слишком часто, лучше всего обратиться к врачу. Среди причин могут быть очень тяжелые заболевания.
Что делать, если у вас идет кровь из носа
Сядьте или встаньте прямо и зажмите нос чуть выше ноздрей примерно на 10 минут. Попробуйте наклониться вперед и дышать через рот. Также поможет пакет со льдом, помещенный на переносицу.
Одышка
Если вы не спасаетесь от жары под кондиционером или у речки, то вы в любом случае не сможете не потеть, и если при этом не будете пополнять запасы жидкости в организме, то не избежите обезвоживания.
- Обезвоживание плохо сказывается на состоянии бронхов и легких и может вызвать одышку, — объясняет Перри. — Кроме того, горячий воздух содержит больше водяных паров, чем холодный, и содержит меньше кислорода. Это тоже затрудняет дыхание.
В жару обязательно надо много пить, стараться не перенапрягаться физически, когда вы находитесь на солнце. Если у вас астма, беречься стоит вдвойне.
Зудящая сыпь
- Ваша кожа может выдать такую реакцию на солнце, она известна как полиморфный фотодерматит, — говорит фармацевт Скотт Макдугал. — Симптом — красная сыпь на теле в виде плотного скопления маленьких воспаленных бугорков.
Сыпь обычно появляется через 30 минут после пребывания на солнце и может сохраняться до двух недель. Чаще всего такое может случиться, когда вы долго не были на солнце, а потом вдруг решили отправиться загорать. После того, как кожа привыкнет к солнцу, симптомы начинают уменьшаться.
Если у вас появилась такая сыпь, старайтесь не расчесывать зудящие места, иначе могут остаться рубцы. Чтобы унять зуд, уйдите с солнца и промокните пораженный участок прохладной влажной тканью, а затем примите антигистаминные препараты.
Расстройство желудка
Жаркая погода может привести к целому ряду проблем с животом. Так, в жару обычно обостряются проблемы у тех, кто страдает СРК (синдром раздраженного кишечника). Этот диагноз есть у каждого пятого жителя планеты, но не все об этом знают — когда регулярно болит живот, беспокоит вздутие, диарея после еды или запоры по три дня, но врачи не находят сколько-нибудь серьезных патологий.
Из-за того, что человек сильно потеет в жару, организм теряет полезные электролиты — например, калий и натрий, а это может спровоцировать симптомы СРК.
- Диарея в жару также может быть признаком теплового истощения, — говорит доктор Перри. — Убедитесь, что вы пьете много воды, а если к диарее добавляются головокружение или сильная боль, стоит сходить к врачу.
Ну и главная опасность в жару — съесть несвежий продукт. Особенно внимательными надо быть с мясом и молочкой.
Запах изо рта
- Неприятный запах изо рта — один из малоизвестных побочных эффектов недостатка жидкости в организме, когда на улице жарко, — объясняет Макдугалл. — При обезвоживании во рту не образуется достаточное количество слюны, чтобы смыть частицы пищи и нейтрализовать бактерии.
Кроме того, если вы пьете газированные напитки, чтобы охладиться, вы кормите бактерии во рту большим количеством сахара, что может способствовать образованию зубного налета и запаха.
Грибковые инфекции
В жару могут развиваться грибковые инфекции — из-за повышения температуры и высокой влажности. Поэтому очень важно ухаживать за стопами ног, выбирать хлопчатобумажные или дышащие носки и регулярно их менять.
- Уделяйте внимание уходу на ногами, когда вы принимаете душ или ванну, — советует Макдугалл.
Отеки ног и рук
В жару многие замечают, что невозможно влезть в туфли, которые зимой носили без проблем.
- В жаркую погоду руки и ноги могут отекать, — говорит Перри. — Виной всему воздействие тепла, но это не должно вас пугать. Достаточно перейти в прохладное помещение, искупаться, принять прохладный душ, и кровоток восстановится — отеки пройдут самостоятельно.
Но если отеки повторяются все чаще и чаще и даже появилась боль в ногах, то это серьезный повод для визита к врачу.
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