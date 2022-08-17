Кровь из носа

- Во время сильной жары очень часто бывают носовые кровотечения, — цитирует доктора Росса Перри, врача общей практики, издание Independent. — Сухой воздух раздражает и высушивает слизистую, это может вызвать образование корочек и зуда, и даже кровотечение.

В жару этот симптом чаще может быть у пожилых людей, у беременных и у детей. Если кровотечения из носа случаются слишком часто, лучше всего обратиться к врачу. Среди причин могут быть очень тяжелые заболевания.

Что делать, если у вас идет кровь из носа

Сядьте или встаньте прямо и зажмите нос чуть выше ноздрей примерно на 10 минут. Попробуйте наклониться вперед и дышать через рот. Также поможет пакет со льдом, помещенный на переносицу.