Дышите глубже: как подготовиться к родам, чтобы не было мучительно больно

А если операция?

Несмотря на то, что роды — естественный процесс, иногда встает вопрос об операции кесарева сечения, в плановом или экстренном порядке.

— Есть патологии, при которых, чтобы сохранить здоровье женщине и ребенку, необходимо плановое кесарево сечение, — объясняет Татьяна Рыбалкина. — Например, абсолютным показанием является предлежание плаценты, когда даже начало родовой деятельности может привести к ухудшению здоровья.

Чтобы подготовиться к операции, роженице необходимо познакомиться с анестезиологом, понимать, как пройдут первые часы после появления малыша на свет, какие методы обезболивания используются, как налаживать грудное вскармливание — сейчас ребенка прикладывают к груди на операционном столе, и это повсеместная практика.

— Золотым стандартом является спинальная анестезия, когда женщина в сознании, — отмечает Татьяна Рыбалкина. — Некоторых женщин это пугает. Но это плюс, так как в родильном зале может присутствовать и партнер, и оба они, по сути, будут наблюдать появление малыша.

Из плюсов — канула в Лету обязательная антибиотикотерапия после кесарева сечения, и сейчас уже не надо бояться лекарств и того, как это повлияет на грудное вскармливание.

Ольга Романова рассказала, что в последнее время получило распространение элективное кесарево сечение — узнав о чужом негативном опыте, женщина сознательно готова идти на операцию, чтобы не рожать.

— Но кесарево сечение — это не самый безопасный вид родоразрешения, и естественные роды предпочтительнее для здоровья мамы и малыша, — предостерегает Ольга Романова. — К сожалению, пациентки видят только то, что не надо «мучиться» 10-16 часов, плановое кесарево занимает полчаса, а об отдаленных последствиях никто не думает, их видят только врачи.

Для детей главное последствие — не проходя по родовым путям, ребенок не получает микробиоту от матери, и если после естественных родов преобладают лактобактерии в желудке и на коже, бифидобактерии и мамина флора, то после кесарева — флора стационара. А именно та флора, которая заселяет организм в первые минуты жизни малыша, дает толчок для иммунной системы, борьбы с аллергенами, настройки метаболизма и т.п.

Для мамы, помимо риска инфекционных осложнений и кровотечения, отдаленные последствия — это несостоятельность рубца на матке.

— Мы живем в мире, когда репродуктивный потенциал увеличивается, женщины планируют беременность после 35 лет, и роды не всегда протекают физиологично, — говорит Ольга Романова. — Конечно, мы не будем рожать ради родов, и если понимаем, что риски есть, то идем на кесарево сечение, так как важнее спасать жизнь мамы и малыша. Но я хочу предостеречь от элективных кесаревых сечений, когда женщина молода, здорова, то все страхи можно убрать, чтобы избежать последствий в отдаленном будущем.

— Много лет назад, будучи ещё молодым доктором, я была на курсах, организованных совместно с врачами скандинавских стран, и каково было наше удивление, когда мы узнали о том, что в их практике показанием к кесареву сечению является страх пациентки перед родами, — рассказала Анна Мокляк. — Но это, в свою очередь, привело к увеличению кесаревых сечений и также осложнений, вызванных вмешательством. Да, доктор может пойти навстречу пациентке, которая когда-то потеряла ребенка или были осложненные роды, в результате которых у малыша развились тяжелые неврологические осложнения. Но когда пациентка говорит об усталости, я стараюсь всеми силами переубедить её и дать возможность родить самой.

Она отметила, что в процессе естественных родов у ребенка вырабатывается гормон стресса, который помогает ему адаптироваться к факторам внешней среды.

— Я не говорю о том, что роды через естественные родовые пути — это хорошо, а кесарево сечение — плохо. Во многом исход родов зависит от настроя, — резюмировала Анна Мокляк.

— Сложно заставить женщину, желающую кесарево сечение, родить, — подтверждает Юлия Вученович. — Причиной такого желания чаще является страх. Многие думают, что кесарево сечение — это более безопасно, но это не так, и нужно больше говорить о последствиях кесарева. Исследований много, медицина не всё научилось профилактировать. К примеру, спаечная болезнь после кесарева — осложнение, которое может происходить после операций. Для ребенка кесарево сечение — это совсем не бережный способ рождения. И стрессовые факторы при кесаревом сечении больше, чем при естественном рождении.

— Нужно говорить честно. Конечно, для врача кесарево сечение — это 20 минут работы. Роды — это несколько часов, — дополнила она. — Но многочисленные исследования говорят о многих рисках. Кесарево сечение — это способ спасти жизнь, ответ естественному отбору, но не способ «лёгких» родов. Ошибочно полагать, что кесарево — это способ получить ребенка, минуя труд в родах.

Про последствия говорит и Дмитрий Симкин:

— Если после планового кесарева на приеме еще можно увидеть относительно здорового ребенка, то после экстренного я редко вижу здоровых детей — это и повреждения шеи, и черепа, поэтому это достаточно травматично для ребенка.

В целом врачи отмечают, что элективное кесарево сечение нелегитимно, и каждая операция должна быть обоснована. Желание женщины учитывается только при наличии относительных показаний: рубца на матке, неправильного положения плода. Но все понимают, что если женщина не хочет рожать, то она, к сожалению, найдет и роддом, и врача, который ее прооперирует с диагнозом «совокупность относительных показаний».

Юлия Вученович подчеркивает, что заставить взрослого человека изменить своё решение нелегко, но психологическая подготовка часто меняет желание. Не все женщины знают, что роды — это прекрасно и для мамы, и для малыша.