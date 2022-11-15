Ученые университета Пенсильвании выяснили, как с помощью дыхания улучшить работу мозга

Наверняка вы знаете о том, как важно правильно дышать во время физических упражнений. Так, выдох обязательно должен быть в тот момент, когда вы делаете какое-то усилие: приседаете или наклоняетесь вниз. На растяжке, йоге или медитациях тоже важно следить за дыханием — без этого невозможно расслабиться, некоторые упражнения и вовсе могут оказаться бесполезными.

Ученые из Инженерного колледжа штата Пенсильвания решили выяснить, как дыхание может влиять на работу нашего мозга. Для этого они решили использовать функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) и электрофизиологию. Первыми подопытными, как и принято в научном мире, стали лабораторные крысы.