Ученые объяснили, как когнитивный диссонанс поможет бросить курить и начать бегать по утрам
Когнитивный диссонанс может стать мощным мотиватором, так и причиной, из-за которой вы будете ощущать постоянный дискомфорт. Но все можно обернуть в свою пользу, если подойти к ситуации осознано.
15 ноября 2022
В истории, литературе и философии распространен термин «когнитивный диссонанс», — если вы учились на гуманитарном направлении, то высока вероятность, что знакомы с этим словосочетанием.
Если говорить простым языком, то когнитивный диссонанс — это конфликт желаемого и реального. Речь идет о внутреннем конфликте человека, который возникает при столкновении противоречивых представлений, убеждений или ценностей. Автор этой теории — американский психолог Леон Фестингер.
Простой пример когнитивного диссонанса: вы гуляли, захотели пить, купили бутылку воды. После того, как попили, пустую бутылку надо куда-то выкинуть. Вы поддерживаете экологию, привыкли складывать пластиковую тару только в специальные корзины. Но поблизости таких нет.
Тогда вы подходите к первой ближайшей урне, заглядываете в нее и видите там много таких же пластиковых бутылок. Вас охватывает негодование: они все должны быть в отдельном контейнере! Но ведь вы тоже собираетесь выкинуть туда свою бутылку. Убеждения вам говорят одно, но обстоятельства диктуют другое. Возникает когнитивный диссонанс, тот самый конфликт желаемого и реального.
Американский психолог Леон Фестингер и его коллега Джеймс Карлсмит впервые продемонстрировали явление когнитивного диссонанса в 1950-х годах в социально-психологическом эксперименте. Результаты исследования опубликованы в научном журнале APA PsycNet.
Эксперимент заключался в следующем: участникам в течение часа приходилось выполнять нудные и скучные задачи. Например, вращать деревянные колышки, которые были вбиты в поднос. Сначала по часовой стрелке, потом — против. И все заново (приятного и веселого в этом действительно мало).
Затем ученые предлагали участнику либо 1 доллар, либо 20 долларов, но в обмен на то, что человек скажет следующему испытуемому, что его ждет веселый и увлекательный опыт. Удивительным оказалось вот что: участники, которые получили только 1 доллар, отзывались об исследовании более лестно, нежели те, кому дали 20 долларов! То есть у более «дорогой» группы возник серьезный когнитивный диссонанс.
Ученые выяснили, что люди, которые получили 1 доллар, после разговора о том, что скучный опыт был совсем не скучным, изменили свое отношение к эксперименту. Он действительно стал им казаться более привлекательным! Ученых поразил это вывод.
Вот еще один пример: люди, которых просили написать эссе, тема которого расходится с их убеждениями, испытывали сильнейший психологический дискомфорт. У них потели ладони, усиливалось возбуждение.
Еще одно исследование доказывает: когда у человека реальное расходится с желаемыми установками, у него даже начинают иначе работать мышцы лица, а мозг подает более «агрессивные» сигналы — в нем становятся активными определенные зоны.
Когнитивный диссонанс можно назвать настоящей психологической ловушкой: ведь нередко нам приходится сталкиваться с тем, что нам чуждо или неприятно. Есть два основных способа уменьшить когнитивный диссонанс — они имеют разные шансы на успех и сильно зависят от важности ваших убеждений.
Способ номер один: попробовать найти компромисс между реальным и ожидаемым. Например, вы решили бегать 3 раза в неделю. Но лень, погода, дела дома все свели к тому, что вы бегаете всего один раз. Попробуйте убедить себя в том, что двух раз будет вполне достаточно. Так вы пойдете на компромисс с самим собой и избавитесь от диссонанса.
Способ номер два: изменить свое отношение к какой-либо установке. Например, вы понимаете, что в идеале хотели бы бегать 3 раза в неделю. Но вам нужно время, чтобы этого достичь. Возможно, много времени: придется составить план, поменять свой график. Но цель есть, вы к ней двигаетесь, а это главное, говорят ученые.
Поскольку когнитивный диссонанс считается мощным мотиватором, многие ученые его рассматривают как потенциальную силу добра, особенно, когда речь идет о здоровом образе жизни.
Один из наиболее эффективных методов в этой области известен как «наведение лицемерия». Ученые просят людей сделать заявление о ценности того или иного поведения, а затем поразмышлять над своими неудачами в этом деле, чтобы вызвать когнитивный диссонанс.
Например, курильщика можно попросить выступить перед публикой с речью о том, как важно не курить. Потом попросить заполнить анкету о здоровом образе жизни. У человека определенно произойдет внутренний конфликт.
В любом случае, если вы хотите изменить какие-то свои установки, попробуйте вызвать у себя когнитивный диссонанс. Он поможет больше узнать о своем поведении и, возможно, поможет вам стать психически стабильнее.