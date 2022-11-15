Ученые объяснили, как когнитивный диссонанс поможет бросить курить и начать бегать по утрам

В истории, литературе и философии распространен термин «когнитивный диссонанс», — если вы учились на гуманитарном направлении, то высока вероятность, что знакомы с этим словосочетанием.

Если говорить простым языком, то когнитивный диссонанс — это конфликт желаемого и реального. Речь идет о внутреннем конфликте человека, который возникает при столкновении противоречивых представлений, убеждений или ценностей. Автор этой теории — американский психолог Леон Фестингер.

Простой пример когнитивного диссонанса: вы гуляли, захотели пить, купили бутылку воды. После того, как попили, пустую бутылку надо куда-то выкинуть. Вы поддерживаете экологию, привыкли складывать пластиковую тару только в специальные корзины. Но поблизости таких нет.