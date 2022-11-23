Реаниматолог ФМБА объяснил, что не так со здоровьем, когда постоянно болит в разных местах

Если утром болит голова, днем вдруг проходит и начинает ныть в боку справа, и так каждый день, стоит задуматься — это симптомы нескольких серьезных заболеваний. Подобное состояние врачи называют блуждающими болями.