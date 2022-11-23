«Если каждое утро болит в новом месте — это значит, вы здоровы». Так шутила несравненная Фаина Раневская. Доля правды в этом есть, но иногда подобные блуждающие боли — это признак серьезного заболевания.
Об этом «Доктору Питеру» рассказал руководитель Клиники лечения боли ФНКЦ ФМБА России.
врач-анестезиолог, реаниматолог, руководитель Клиники лечения боли ФНКЦ ФМБА России
Боль возникает внезапно
— Блуждающие или мигрирующие боли — это болевые ощущения, возникающие в любой части тела вне зависимости от времени суток и физической нагрузки, — объясняет врач-реаниматолог, руководитель Клиники боли ФКНЦ ФМБА Игорь Антонов. — Чаще всего пациенты жалуются на артралгии — боли в суставах или миалгии — боли в мышцах, но также боль может появляться в кишечнике, желудке, сердце и других органах.
По словам врача, болевой синдром, как правило, возникает внезапно, локализуется в конкретном месте, например локтевом суставе, или распространяется на определенную зону тела.
— Интенсивность, продолжительность и характер — это изменяющиеся характеристики мигрирующих болей, — поясняет врач. — В один день человек может испытывать сильную острую головную боль, через некоторое время головная боль проходит — и появляется тупая боль в правом подреберье.
Это не болезнь, а симптом
Блуждающие боли могут так вымотать человека, что у него начнутся и другие проблемы со здоровьем — нарушения сна и бессонница, постоянная тревожность, усталость, апатия, физическое и психическое истощение, фибромиалгия — хронический болевой синдром.
— Блуждающие боли — это НЕ самостоятельное заболевание, а симптом, указывающий на наличие другого патологического состояния в организме, — обращает внимание Игорь Антонов.
Когда появляются блуждающие боли
при различных видах неврозов;
при ревматоидном артрите;
системных аутоиммунных заболеваниях;
метаболических нарушениях.
— Также спровоцировать возникновение блуждающих болей могут перенесенные инфекционные, грибковые или вирусные заболевания, прием гормональной терапии или антибиотиков, — предупреждает реаниматолог.
Появление боли в любой области — повод обратиться к врачу.
— Игнорирование болевых ощущений может усугубить течение заболевания и привести к тяжелым осложнениям. При подозрении на блуждающие боли рекомендуется пройти комплексное обследование всего организма, — рекомендует врач.
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