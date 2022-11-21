Какие витамины и добавки категорически нельзя принимать по вечерам

Миллионы людей ежедневно принимают витамины, чтобы чувствовать себя лучше, помочь организму восстановиться после болезни или же укрепить свой иммунитет. Так или иначе, всем стоит соблюдать важное правило: добавки должен назначать только врач. В противном случае в организме может возникнуть избыток каких-либо веществ, а это в некоторых случаях может быть опаснее дефицита.

Когда доктор выписывает вам тот или иной витамин, он должен объяснить, в какое время суток лучше всего принимать препарат.