У каждого своя «запрещенка»

Однако, по мнению специалиста, на самом деле при изжоге не нужна общая регламентированная диета. Есть продукты, которые могут усиливать или провоцировать изжогу, но у всех подряд.

«То есть если изжогу у вас вызывает жирная пища, то это не значит, что ее будет вызывать и шоколад, и цитрусовые. И наоборот. Для каждого человека список свой. И, зная свой индивидуальный список, можно питаться полноценно и разнообразно, даже несмотря на диагноз» , — говорит доктор.

По словам Марии Лопатиной, надо учиться контролировать свою болезнь, а не подстраиваться под нее. Поэтому иногда, если очень захотелось, можно даже позволить себе запрещенные продукты, вызывающие изжогу. Главное, знать, как предупредить последствия.

Что делать

Чтобы понять, какие именно продукты вызывает у вас изжогу, врач посоветовала вести пищевой дневник и наблюдать за реакцией организма. А далее составлять свой собственный рацион, ограничивая на столе продукты-провокаторы.

«Отдельно нужно сказать о функциональной изжоге, для которой любая, даже самая строгая, диета бессмысленна», — добавила доктор.