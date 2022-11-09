Изжога периодически бывает, наверное, у каждого второго. Но не всегда она связана с болезнью и требует обращения к врачу. Нередко ее причиной становится гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), которая без лечения может даже довести до рака пищевода. Поэтому таким пациентам, кроме терапии, врачи назначают особую диету — стол № 5. В ней нет места жареному, соленому, копченому, пряному, многим видам «молочки», кофе, крепкому чаю, свежему хлебу и выпечке.
С диетой и до депрессии недалеко
По словам врача-гастроэнтеролога Марии Лопатиной, в результате рацион пациента с ГЭРБ выглядит «немногим шире хлеба и воды». И такой человек часто попадает в замкнутый круг, лишь усугубляя свои проблемы с ЖКТ.
«Сначала он строго соблюдает диету, но изжога никуда не исчезает и сохраняется даже на овсянку и на курицу. Затем он срывается, потому что невозможно сидеть на строгой диете бесконечно. И эти срывы усугубляются чувством вины, поскольку ему кажется, что он своими руками вредит своему организму, ведь ему неоднократно твердили: «Соблюдайте диету, соблюдайте диету, вот памятка, диету соблюдайте».
Так к симптомам со стороны ЖКТ добавляется стресс, который провоцирует или усиливает изжогу. Пациент чувствует ухудшение самочувствия, снова пытается взять себя в руки, ограничивает свой рацион. И цикл повторяется», —
У каждого своя «запрещенка»
Однако, по мнению специалиста, на самом деле при изжоге не нужна общая регламентированная диета. Есть продукты, которые могут усиливать или провоцировать изжогу, но у всех подряд.
«То есть если изжогу у вас вызывает жирная пища, то это не значит, что ее будет вызывать и шоколад, и цитрусовые. И наоборот. Для каждого человека список свой. И, зная свой индивидуальный список, можно питаться полноценно и разнообразно, даже несмотря на диагноз», — говорит доктор.
По словам Марии Лопатиной, надо учиться контролировать свою болезнь, а не подстраиваться под нее. Поэтому иногда, если очень захотелось, можно даже позволить себе запрещенные продукты, вызывающие изжогу. Главное, знать, как предупредить последствия.
Что делать
Чтобы понять, какие именно продукты вызывает у вас изжогу, врач посоветовала вести пищевой дневник и наблюдать за реакцией организма. А далее составлять свой собственный рацион, ограничивая на столе продукты-провокаторы.
«Отдельно нужно сказать о функциональной изжоге, для которой любая, даже самая строгая, диета бессмысленна», — добавила доктор.
Имитируют изжогу, которой нет
Как рассказывал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, есть целая группа заболеваний ЖКТ, имеющих аллергическое происхождение. Они приводят к морфологическим и функциональным нарушениям в работе органов пищеварения, которые могут вызывать что-то похожее на изжогу, — на самом деле под этим симптомом будет скрываться нечто иное, чем при ГЭРБ. Такие заболевания называют эозинофильными — например, эозинофильные гастрит, колит, энтерит или эзофагит.
И в этом случае, чтобы справиться с неприятным симптомом, надо сразу исключить из рациона несколько продуктов, а потом по одному вводить их обратно в рацион — это требуется, чтобы понять, какой из них вызывает недомогание. Вот эти 6 продуктов:
молоко;
пшеница;
соя;
яйца;
орехи;
рыба и морепродукты.