Сама по себе изжога — симптом кислотного рефлекса, когда кислота из желудка перемещается в горло. Пищевая сода может кислоту нейтрализовать и убрать неприятные ощущения.

Миллен напоминает: спровоцировать изжогу могут спиртное и жирная пища. Если изжога появляется постоянно после каждого приема пищи — пора обратиться к терапевту.