изжога как лечить
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Впереди новогодние праздники и традиционные угощения. Обилие жирной пищи и майонезных салатов может привести к неприятным последствиям — например, к изжоге.

Диетолог Рози Миллен в беседе с изданием Express рассказала о способах избежать проблем с пищеварением после плотного праздничного ужина.

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Специалист рекомендует после новогодних угощений не ложиться спать, а пойти на прогулку. Если вы нередко страдаете от изжоги и хотите избежать неприятных последствий, постарайтесь не есть много за один прием пищи — лучше есть мало и часто, чем очень много за раз.

Также диетолог назвала домашнее средство, которое поможет справиться с изжогой.

— Попробуйте смешать пищевую соду с небольшим количеством воды для мгновенного облегчения, — говорит эксперт.

Сама по себе изжога — симптом кислотного рефлекса, когда кислота из желудка перемещается в горло. Пищевая сода может кислоту нейтрализовать и убрать неприятные ощущения.

Миллен напоминает: спровоцировать изжогу могут спиртное и жирная пища. Если изжога появляется постоянно после каждого приема пищи — пора обратиться к терапевту.

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Как еще помочь ЖКТ при переедании:

  1. Выпейте травяной чай, например на основе мяты или зеленый, для улучшения перистальтики и снятия спазма.

  2. Устройте разгрузочный день, например кефирный.

  3. Не забывайте про питьевой режим: стакан воды за полчаса до завтрака улучшает перистальтику кишечника и препятствует газообразованию.

  4. Приведите в норму кислотно-щелочной баланс, для чего подойдут сухофрукты, морковь или яблоки.

  5. И не забывайте регулярно укреплять мышцы брюшного пресса — это способствует улучшению перистальтики желудка и кишечника.

Кстати

Порой за изжогу можно принять другие болезни — куда более серьезные. О том, с какими недугами чаще всего путают изжогу, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Есть много известных в народе способов быстро избавиться от изжоги. Однако далеко не все из них действительно работают, а некоторые принесут только вред. Подробнее об этом — ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок