Изжога — ощущение жжения за грудиной — возникает, когда желудочный сок, содержащий соляную кислоту, попадает в пищевод и начинает раздражать его стенки. А попадает он туда из-за того, что мышечный сфинктер на границе желудка и пищевода перестает выполнять свои заградительные функции, ослабевает и начинает хуже сокращаться. В норме заброса желудочного сока в пищевод быть не должно.
Ольга Малиновская
Врач клинической лабораторной диагностики
- Изжогу многие не принимают всерьез, считают чем-то, не стоящим внимания. Да, ощущения бывают не очень приятными, но ведь они проходят — сами или после принятия таблеток. Но не все так безоблачно. Статистика показывает, что каждый пятый взрослый в мире сталкивается с изжогой каждую неделю или даже чаще, а это уже довольно серьезно, чтобы просто игнорировать, — говорит Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
По словам специалиста, приступы изжоги эпизодически возникают у большинства людей и в этом нет ничего страшного — они не требуют ни обращения к врачу, ни специального лечения. К примеру, многие женщины впервые испытывают эти неприятные ощущения во время беременности, но после родов они сами собой проходят. Но если изжога возникает регулярно, то игнорировать этот симптом не стоит. Она может говорить о развитии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая без лечения может вызвать серьезное повреждение слизистой оболочки и как следствие предраковое состояние — пищевод Баррета.
6 признаков опасной изжоги
Чувство жжения за грудиной возникает чаще двух раз в неделю;
Возникают проблемы с глотанием;
Ощущение кома в горле;
Рвота и тошнота, которые не связаны с кишечной инфекцией;
Резкая потеря веса без видимых причин;
Дискомфорт от изжоги не получается убрать с помощью безрецептурных лекарств.
При таких симптомах обязательно надо обратиться за консультацией к врачу-специалисту.
Не только проблемы с ЖКТ
Чувство изжоги бывает не только при нарушениях в работе органов ЖКТ. К примеру, изжога — боль за грудиной бывает из-за аллергии, ее даже можно спутать с инфарктом. Чтобы не пропустить инфаркт и вовремя вызвать скорую, специалисты клиники Mayo предлагали обращать внимание на такие симптомы сердечного приступа, не характерные для обычной изжоги:
появляется ощущение сдавливания грудной клетки или ноющей боли в груди или руках, которое может распространяться на шею, челюсть или спину;
может возникать тошнота с неприятными ощущениями в желудке, но не будет специфического жжения;
сбивчивое дыхание, одышка;
холодный пот;
резкая усталость;
внезапные головокружения.
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