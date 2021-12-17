- Изжогу многие не принимают всерьез, считают чем-то, не стоящим внимания. Да, ощущения бывают не очень приятными, но ведь они проходят — сами или после принятия таблеток. Но не все так безоблачно. Статистика показывает, что каждый пятый взрослый в мире сталкивается с изжогой каждую неделю или даже чаще, а это уже довольно серьезно, чтобы просто игнорировать, — говорит Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

По словам специалиста, приступы изжоги эпизодически возникают у большинства людей и в этом нет ничего страшного — они не требуют ни обращения к врачу, ни специального лечения. К примеру, многие женщины впервые испытывают эти неприятные ощущения во время беременности, но после родов они сами собой проходят. Но если изжога возникает регулярно, то игнорировать этот симптом не стоит. Она может говорить о развитии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая без лечения может вызвать серьезное повреждение слизистой оболочки и как следствие предраковое состояние — пищевод Баррета.