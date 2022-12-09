В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Как, впрочем, и коронавирусной инфекцией. И отличить одно от другого крайне сложно. Люди болеют, но чем именно — без лабораторного тестирования непонятно. Однако многих пугают последние новости о приходе в Россию опасного свиного гриппа, который уже добрался до 74 регионов страны.

Есть ли у него какие-то особенные признаки и какие тесты могут показать, что это именно он, а не, скажем, вирус гриппа А(H3N2)? «Доктор Питер» спросил у специалиста.

Как рассказал врач-инфекционист «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков, сугубо специфичных симптомов у так называемого свиного гриппа нет. Это все тот же грипп, для которого в принципе характерны: