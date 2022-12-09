В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Как, впрочем, и коронавирусной инфекцией. И отличить одно от другого крайне сложно. Люди болеют, но чем именно — без лабораторного тестирования непонятно. Однако многих пугают последние новости о приходе в Россию опасного свиного гриппа, который уже добрался до 74 регионов страны.
Есть ли у него какие-то особенные признаки и какие тесты могут показать, что это именно он, а не, скажем, вирус гриппа А(H3N2)? «Доктор Питер» спросил у специалиста.
Как рассказал врач-инфекционист «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков, сугубо специфичных симптомов у так называемого свиного гриппа нет. Это все тот же грипп, для которого в принципе характерны:
высокая температура,
выраженная интоксикация,
боль в мышцах и суставах,
головная боль,
отсроченное появление респираторных симптомов (кашель, насморк и так далее).
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь», кандидат медицинских наук
— Единственная особенность свиного гриппа — в среднем у 15 процентов заболевших развивается диарейный синдром. Но это небольшой процент, — добавил врач.
Кстати
Как рассказывали в Роспотребнадзоре, утверждение о том, что гриппа без высокой температуры не бывает, — на самом деле миф. По словам специалистов надзорного ведомства, действительно, высокая температура 38,5–39 градусов, а иногда и выше с первых дней болезни считается отличительным признаком гриппа. Но у некоторых людей он может протекать с субфебрильной — 37,1–37,9 градуса — или даже с нормальной температурой тела.
И вопреки расхожему мнению, бывает при гриппе и насморк — он может появиться после третьего дня болезни, что связано с бактериями, которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета.
Тесты тоже не покажут
По словам врача-инфекциониста, при легком течении болезни — к примеру, с температурой 37,1 и нормальным самочувствием — заболевшему вовсе не обязательно выяснять, гриппом он заболел или ОРВИ. Дифференциальная диагностика нужна в среднетяжелых или тяжелых случаях заболевания, а также если у человека есть серьезные сопутствующие патологии. Тогда точная диагностика поможет врачам решить вопрос о выборе подходящего специфического лечения.
— В таком случае используются экспресс-тесты и ПЦР-тесты, которые определяют, что это грипп. Тесты не покажут, свиной грипп или нет, но это и не нужно. Здесь можно провести аналогию с COVID-19: тесты определяют наличие вируса, но для пациента штамм не имеет значения. То же самое с гриппом. Если есть симптомы, тяжелый фон, тесты подтвердили грипп, то необходимо лечение. Если нет тяжелой клиники, нет фоновой патологии, диагностика в принципе не нужна. Неважно, свиной это грипп или сезонный, потому что лечатся они одинаково и могут давать одинаковые осложнения, — заключил Андрей Поздняков.
Цифры
На этой неделе в Роспотребнадзоре сообщали, что за неделю с 28 ноября по 4 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране выросла на 23,3 процента.
В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии чаще всего встречаются риновирусы (13,3 %), РС-вирусы (12 %), метапневмовирусы (10,1 %) и аденовирусы (7,2 %).
По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, в этом сезоне россияне в основном болеют так называемым «свиным» гриппом А(H1N1) — его примерно 80-85 % среди всех выявленных случаев болезни. В отличие от Европы и США — там в ноябре в структуре заболеваемости заметно доминировал другой вирус гриппа — А(H3N2).