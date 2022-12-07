Болеют и дети, и врачи

В детских поликлиниках в Петербурге и Ленобласти — снова ажиотаж. Болеют и дошколята, и школьники, а главное — на больничных сами врачи. Чаты поликлиник в соцсетях разрываются от сообщений о сильно возросшей нагрузке на докторов. Ситуация накалилась еще в конце ноября, сейчас она уже на уровне критической.

«Линия не справляется! Пошел подъем заболеваемости: грипп, свиной грипп, пара-, норо-, ротавирусы. Педиатры ходят до 22:00, на скорой вечером дети с высокой температурой по 20-30 человек в очереди. Нужно запастись терпением. Пробовать схемы лечения по опыту! Всем здоровья!» — пишут в родительских чатах.

«Сказали, что по нашему району больше 120 вызовов на одного врача за сегодня, завтра буду с утра повторно вызывать», — возмущаются родители в группах.

В поликлиниках города в свою очередь родителей просят не вызывать врача на дом, если маме не нужен больничный. Ребенка просто выпишут по выздоровлению и дадут справку.

«Уважаемые родители! Половина докторов нашей поликлиники в настоящее время находятся на больничном, — говорится в чате поликлиники №60 Петербурга. — Если больничный лист не требуется, и с лечением вы можете справиться самостоятельно, ждем на выписку по выздоровлении. Спасибо за понимание».

Правда, родители отмечают, что в некоторых поликлиниках просто прийти на выписку с ребенком без записи к врачу нельзя — могут и развернуть прямо у кабинета.

«Раньше принимали без проблем, но сейчас столкнулась с тем, что отказали», — сообщила на страничке поликлиники ВК петербурженка Александра.

«Не надо себя обманывать»

По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, этой осенью ситуация с гриппом развивается уже опережающими темпами — это если сравнивать с прошлогодним сезоном, который специалист называет «средненьким». Но несмотря на заметный подъем заболеваемости гриппом, он все же уступает в этом как другим ОРВИ, так и отдельно коронавирусу. К примеру, среди всех болеющих респираторными инфекциями, которые проходили лабораторное тестирование, грипп выявляли в последнее время только у 6,5 %.