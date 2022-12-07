Коронавирус снова на коне
Как сообщили накануне в Роспотребнадзоре, за последнюю неделю — с 28 ноября по 4 декабря — заболеваемость COVID-19 в стране выросла на 11,6 %: за 7 дней зарегистрировали 43,4 тысячи новых случаев. Причем рост зафиксирован в большинстве регионов, в том числе в Москве, Петербурге и Московской области.
— Всего в базу VGARus по состоянию на 5 декабря загружено 214 690 геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. За последние две недели к линии BA.2 геноварианта «Омикрон» («стелс-омикрон») отнесено 9 % сиквенсов, к линиям BA.4/BA.5 («ниндзя») — более 90 %. Фиксируются единичные находки подварианта XBB, —
Грипп набивается в конкуренты
Заболеваемость гриппом и ОРВИ, согласно данным эпидемиологов, за неделю подросла заметно больше, чем коронавирусом — на 23,3 процента. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии больше всего приходится на риновирусы (13,3 %), РС-вирусы (12 %), метапневмовирусы (10,1 %) и аденовирусы (7,2 %).
— Так называемый «свиной грипп» (H1N1) выявлен уже в 74 субъектах РФ, — добавили в надзорном ведомстве.
Специалисты сообщили о продолжении антигриппозной прививочной кампании и советуют привиться, пока еще не поздно. На сегодня это сделал почти каждый второй житель страны — более 72,4 млн человек или 49,5 % населения.
Болеют и дети, и врачи
В детских поликлиниках в Петербурге и Ленобласти — снова ажиотаж. Болеют и дошколята, и школьники, а главное — на больничных сами врачи. Чаты поликлиник в соцсетях разрываются от сообщений о сильно возросшей нагрузке на докторов. Ситуация накалилась еще в конце ноября, сейчас она уже на уровне критической.
«Линия не справляется! Пошел подъем заболеваемости: грипп, свиной грипп, пара-, норо-, ротавирусы. Педиатры ходят до 22:00, на скорой вечером дети с высокой температурой по 20-30 человек в очереди. Нужно запастись терпением. Пробовать схемы лечения по опыту! Всем здоровья!» — пишут в родительских чатах.
«Сказали, что по нашему району больше 120 вызовов на одного врача за сегодня, завтра буду с утра повторно вызывать», — возмущаются родители в группах.
В поликлиниках города в свою очередь родителей просят не вызывать врача на дом, если маме не нужен больничный. Ребенка просто выпишут по выздоровлению и дадут справку.
«Уважаемые родители! Половина докторов нашей поликлиники в настоящее время находятся на больничном, —
Правда, родители отмечают, что в некоторых поликлиниках просто прийти на выписку с ребенком без записи к врачу нельзя — могут и развернуть прямо у кабинета.
«Раньше принимали без проблем, но сейчас столкнулась с тем, что отказали», — сообщила на страничке поликлиники ВК петербурженка Александра.
«Не надо себя обманывать»
По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, этой осенью ситуация с гриппом развивается уже опережающими темпами — это если сравнивать с прошлогодним сезоном, который специалист называет «средненьким». Но несмотря на заметный подъем заболеваемости гриппом, он все же уступает в этом как другим ОРВИ, так и отдельно коронавирусу. К примеру, среди всех болеющих респираторными инфекциями, которые проходили лабораторное тестирование, грипп выявляли в последнее время только у 6,5 %.
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
— Только по официальным данным, коронавирусной инфекции в процентном отношении больше, чем гриппа. По крайней мере, на конец ноября. И это, я думаю, еще скромные оценки — будет намного больше. И она будет в этом сезоне проблемой № 1 — тут не надо себя обманывать, причем с большим отрывом от гриппа по последствиям, количеству госпитализаций. По заражению пока сложно сказать — грипп и COVID-19 будут конкурировать. И не надо забывать, что есть еще микст-инфекции — некоторые люди заражаются сразу несколькими респираторными вирусами, — предупреждает Николай Крючков.
По словам специалиста, россияне в этом сезоне в основном болеют так называемым «свиным» гриппом (H1N1) — его примерно 80-85 % среди всех выявленных случаев болезни. В отличие от Европы и США — там в середине ноября в структуре заболеваемости заметно доминировал его родственник, вирус гриппа H3N2.
Как отметил иммунолог, эпидемии гриппа обычно случаются каждые 5-6 лет — и по срокам не исключено, что в этом сезоне она может быть. Тем более, что антиковидные меры, которые действовали последние два года и защищали в том числе от всех ОРВИ, почти везде отменили. Не спасут даже ограничения по поездкам за границу.
— Не надо забывать, что последние два сезона по гриппу были особенными. В 2020–2021 годах его вообще не было, в прошлом — заболеваемость была средней. По сути, это как пружина, которая натягивалась и вот-вот может распрямиться. Поэтому советую привиться от гриппа, если вы еще этого не сделали, — до середины декабря еще имеет смысл. А также не забывайте про маски и дистанцирование в общественных местах — от гриппа и ОРВИ это работает даже лучше, чем от коронавирусной инфекции, — заключил Николай Крючков.
Заболели — сидите дома
По словам Валерии Голубовой, заведующей амбулаторно-консультативным отделением Клинической больницы Святителя Луки, если почувствовали себя плохо, лучше оставаться дома.
Врач-оториноларинголог, заведующая амбулаторно-консультативным отделением Клинической больницы Святителя Луки
— Надо максимально избегать того, чтобы с ОРВИ появляться в общественных местах. Мало того, что больной человек распространяет инфекцию вокруг, он и сам при этом может оказаться «слабым звеном». На ослабленный иммунитет тут же может присоединиться бактериальная инфекция, и человек будет дольше болеть или получит осложнение, — сказала Валерия Голубова.
По словам доктора, неосложненные формы ОРВИ, которые не требуют какого-то специфического лечения, проходят обычно в течение 7 дней. Понять, что ситуация с выздоровлением пошла куда-то не туда, можно по новым симптомам. Например, появлению боли в ухе, гнойных выделений из носа, непонятных высыпаний на теле, повторному подъему температуры. И в этом случае надо не медлить, а обязательно обратиться к врачу, который назначит нужное лечение.