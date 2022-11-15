«Есть два тревожных признака»: аналитик Куприянов предупредил о возможной вспышке ковида в России

Показатели пошли вверх

— В последние дни ситуация с динамикой эпидемических показателей в Петербурге снова внушает тревогу, — рассказал «Доктору Питеру» аналитик Алексей Куприянов. — Последняя ковидная волна в России была двухвершинной, она началась плавным ростом в конце июня — начале июля и прошла первый пик в последней декаде августа (20—30.08.2022). Затем после непродолжительного снижения последовал второй пик, пришедшийся на третью неделю сентября (14—22.09.2022). После этого все показатели более-менее согласованно пошли на спад.

Темпы этого спада, как обычно, были сперва очень высоки . Количество ежедневно регистрируемых случаев с 20 по 27 сентября упало вдвое, от четырех до двух тысяч, еще через две недели оно было уже менее тысячи.

Постепенно замедляясь, к началу ноября все показатели (количество ежедневно проводимых ПЦР-тестов, регистрируемых новых случаев, госпитализаций, смертей, а также число активных случаев и нагрузка на стационары), казалось, вышли на плато или крайне плавный спуск, похожий на ситуацию начала лета 2022 года.