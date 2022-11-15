«Есть два тревожных признака»: аналитик Куприянов предупредил о возможной вспышке ковида в России

Ковид, похоже, возвращается. Об этом заявляют российские аналитики, отслеживающие тренд по выявлению коронавирусной инфекции в стране.
Растет не только число сделанных ПЦР-тестов, но и количество новых случаев, а также госпитализированных — тех, кто попадает с ковидом в больницы. Пока тенденция наблюдается в Москве и Петербурге.
кандидат биологических наук, приглашенный исследователь Института изучения Восточной Европы при Бременском университетеt.me/COVID19_SPb_monitoring
Показатели пошли вверх
— В последние дни ситуация с динамикой эпидемических показателей в Петербурге снова внушает тревогу, — рассказал «Доктору Питеру» аналитик Алексей Куприянов. — Последняя ковидная волна в России была двухвершинной, она началась плавным ростом в конце июня — начале июля и прошла первый пик в последней декаде августа (20—30.08.2022). Затем после непродолжительного снижения последовал второй пик, пришедшийся на третью неделю сентября (14—22.09.2022). После этого все показатели более-менее согласованно пошли на спад.
Темпы этого спада, как обычно, были сперва очень высоки. Количество ежедневно регистрируемых случаев с 20 по 27 сентября упало вдвое, от четырех до двух тысяч, еще через две недели оно было уже менее тысячи.
Постепенно замедляясь, к началу ноября все показатели (количество ежедневно проводимых ПЦР-тестов, регистрируемых новых случаев, госпитализаций, смертей, а также число активных случаев и нагрузка на стационары), казалось, вышли на плато или крайне плавный спуск, похожий на ситуацию начала лета 2022 года.
К середине ноября ситуация переменилась. Один за другим показатели пошли вверх.
— Локальные минимумы по скользящим семидневным средним для ежедневно собираемых моментальных показателей (ПЦР-тесты — в среднем 5 741 тест в день, новые случаи — в среднем 334 случая в день, госпитализации — в среднем 84 новых пациента в день, смерти — в среднем чуть менее 12 смертей в день) были пройдены в районе 5—9 ноября, по нагрузке на стационары (1 438 коек) — 5-го, по активным случаям в целом (4 587 случаев) — 13 ноября, — говорит аналитик. — Отмечу, что соотношение этих показателей не таково, как в прежние волны, что может говорить как об изменении в политике госпитализации, так и о недостаточно добросовестном сборе ряда показателей, в первую очередь о новых случаях инфицирования.
Это новая волна?
— Есть два тревожных признака, — отмечает Алексей Куприянов. — Во-первых, в понедельник, 14 ноября, в Петербурге были опубликованы данные ковидной статистики за субботу. Традиционно они ниже тех, что собирают в рабочие дни. Но сейчас они оказались выше тех, что были накануне (по сути, пятничных). Это значит, что рост настолько значителен, что он перекрывет спад, вызванный «бюрократической» динамикой.
По данным аналитика, смена динамики отмечается не только в Петербурге.
— Несколько раньше аналогичный разворот стал заметен в московских данных, — объясняет эксперт. — Такая согласованность динамики в двух регионах может свидетельствовать в пользу того, что мы имеем дело именно с разворотом тренда, а не просто с флуктуацией (случайным отклонением).
Тем не менее пока прогнозы — будет ли новая ковидная волна в России и насколько высокая — давать рано, считает эксперт.
— Неопределенность ситуации пока не дает возможности делать прогнозы, — говорит Алексей Куприянов. — Все что нам остается сейчас — это внимательно и добросовестно наблюдать за развитием событий. В любом случае, даже если мы имеем дело с разворотом тренда и новой волной, у нас еще есть пара недель, чтобы удостовериться в том, что волна началась, построить прогнозы и задуматься о возможных мерах.
«Ощущение, что защита не работает»
Косвенно информацию о росте заражений подтверждают и субъективные данные — в соцсетях появляется все больше сообщений, что вокруг стало больше болеющих.
«У меня уже несколько человек болеют вместе с чадами и домочадцами. Все привитые и ранее переболевшие, то есть с гибридным иммунитетом. Одна семья даже с Pfizer'ом. Такое ощущение, что предыдущая защита уже вообще никак не работает», — рассказывают в соцсетях.
«Цербер» уже в России
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «Доктору Питеру», что в Россию уже добрался новый штамм коронавируса под названием «цербер» — именно он может вызвать новую волну заболеваемости уже к середине декабря.
По словам врача, «цербер» не сильно отличается от своих предшественников и чаще вызывает нетяжелое течение инфекции. Отличить ковид от гриппа или простуды бывает непросто — достоверно об этом может сказать только ПЦР-тест.
Симптомы «цербера»
температура выше 38,
сильная слабость,
боль в суставах и мышцах,
кашель и насморк (но последний все же нетипичен для ковида).
Официально: Петербург
По данным Управления Роспотребнадзора, в Санкт-Петербурге на прошлой неделе наблюдалось снижение заболеваемости и госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. За неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 22%, число госпитализируемых меньше на 2%, сообщает комитет по здравоохранению.
В городе продолжается вакцинация — привиться от коронавируса в Санкт-Петербурге можно в 181 пункте вакцинации. Причем в 90 из них петербуржцам доступна
— Интраназальная вакцина аналогична инвазивному «Спутнику V». Введение вакцины интраназально запускает факторы местного иммунитета, блокирует вирус на путях проникновения в организм. В то же время обеспечивается и гуморальный иммунитет, вырабатываются антитела, —
Раз плюнуть! Появился новый тест на ковид
Тем временем в России зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирус. Он способен распознать все известные штаммы. Уже начато серийное производство — в аптеки поступят 20 тысяч экспресс-тестов на ковид,
Российский экспресс-тест анализирует слюну пациента, а не мазок из носа. Отмечается, что тест отличается высокими показателями диагностической чувствительности, что позволит быстро выявлять даже бессимптомных больных.