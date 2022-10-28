Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова накануне заявила о появлении в стране новых геновариантов коронавируса — BQ.1 и BQ 1.1 («Цербер»). По сути, это очередные ответвления давно известного омикрон-штамма. Как
Разбираемся, какие симптомы вызывает новая мутация коронавируса — «цербер».
По-прежнему заразнее и опаснее гриппа
Как рассказал «Доктору Питеру» врач-иммунолог Николай Крючков, судя по косвенным данным, по сравнению с более ранними вариантами омикрон-штамма заразность всей подлинии варианта BA.5, включая «цербер», могла возрасти.
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
— В целом заразность всех омикрон-штаммов, по последним подсчетам, составляет 14-15 (то есть один больной человек в среднем способен заразить 14-15 здоровых). При этом у сезонного гриппа так называемое базовое репродуктивное число составляет всего 1,6. Важно понимать, что хоть коронавирус и стал реже приводить к тяжелым случаям болезни, но он по-прежнему намного опаснее гриппа, который в этом сезоне обещает быть гораздо активнее, чем в два предыдущих, — уточнил Николай Крючков.
И то, что в России на днях выявили новый вариант, по словам эксперта, говорит о том, что он уже есть в нашей стране, но это явно не единичные случаи — дело просто в небольшом объеме секвенирования.
По словам иммунолога, способность вызывать тяжелые формы болезни и летальность у «цербера» мало отличаются от его предшественников. Да и необычными, специфическими симптомами он не обзавелся. При легком течении инфекции чаще всего встречаются
лихорадка (более 38-38,5 градуса),
резкая слабость,
боли в мышцах и суставах,
кашель,
насморк — бывает, но он в принципе нетипичен для коронавирусной инфекции.
— Однако отличить по клиническим симптомам легкий коронавирус от того же гриппа невозможно — это покажет только лабораторный анализ, — уточняет эксперт.
Набирает силу в США и Европе
По словам Николая Крючкова, скорость распространения у «цербера» высока. Так, в США за последнюю неделю его доля в общей структуре заболеваемости COVID-19 выросла с 10 до почти 17 процентов.
— В Европе история похожая. Там идет подъем заболеваемости, и несколько дней назад в некоторых странах доля «цербера» уже доходила до 20 процентов от всех случаев коронавирусной инфекции. Это значит, что минимум через месяц на новый вариант уже будет приходиться около 70 процентов всех случаев, — рассказал специалист.
В России эпидситуация развивается с некоторой задержкой — по более ранним наблюдениям, она составляла где-то 3-5 недель. Поэтому у нас, по словам иммунолога, похожая картина с «цербером» возможна в середине декабря.
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