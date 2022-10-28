— В целом заразность всех омикрон-штаммов, по последним подсчетам, составляет 14-15 (то есть один больной человек в среднем способен заразить 14-15 здоровых). При этом у сезонного гриппа так называемое базовое репродуктивное число составляет всего 1,6. Важно понимать, что хоть коронавирус и стал реже приводить к тяжелым случаям болезни, но он по-прежнему намного опаснее гриппа, который в этом сезоне обещает быть гораздо активнее, чем в два предыдущих, — уточнил Николай Крючков.

И то, что в России на днях выявили новый вариант, по словам эксперта, говорит о том, что он уже есть в нашей стране, но это явно не единичные случаи — дело просто в небольшом объеме секвенирования.

По словам иммунолога, способность вызывать тяжелые формы болезни и летальность у «цербера» мало отличаются от его предшественников. Да и необычными, специфическими симптомами он не обзавелся. При легком течении инфекции чаще всего встречаются

лихорадка (более 38-38,5 градуса), резкая слабость, боли в мышцах и суставах, кашель, насморк — бывает, но он в принципе нетипичен для коронавирусной инфекции.

— Однако отличить по клиническим симптомам легкий коронавирус от того же гриппа невозможно — это покажет только лабораторный анализ, — уточняет эксперт.