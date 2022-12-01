Болеют «пачками»

О первом зарегистрированном в этом сезоне случае гриппа Роспотребнадзор сообщал еще в середине октября — да и то он был завозным. Сейчас только официально фиксируют десятки случаев за неделю.

И действительно, куда ни посмотришь, люди начали массово болеть. Это заметно и по друзьям-знакомым, и по родительским чатам, и по телеграм-каналам врачей. Чем именно болеют — не всегда понятно, потому что для этого надо сдавать лабораторные тесты. А сдают их единицы, и то в основном только на коронавирус. Из устных жалоб заболевших — мучают температура, кашель, насморк и далее по списку респираторных инфекций.

Как сообщали в петербургском Роспотребнадзоре, за неделю с 14 по 20 ноября общий показатель заболеваемости ОРВИ в городе увеличился на 2,9 процента. Причем в структуре положительных находок преобладали респираторные вирусы — в частности, бокавирус, риновирусы, парагрипп, метапневмовирусы.