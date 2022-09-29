Что делать, если резко поднялась температура и нет других симптомов: объясняет врач
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Повышение температуры обычно сопровождается общим недомоганием, ознобом, ломотой в суставах или болью в мышцах, насморком, першением в горле или головной болью. Если эти симптомы есть хотя бы частично, первое, что мы подозреваем — это различные виды ОРВИ, коронавирус или грипп.

Но бывают ситуации, когда на градуснике цифры превышают 37,5-38°С, а жалоб нет, никаких иных симптомов не наблюдается. В чем причины? Насколько опасна такая ситуация и что с ней делать? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил врач высшей категории, терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.

Сергей Лопатин
терапия, гастроэнтерология

терапевт, гастроэнтеролог, врач первой категории

vk.com/smclinic_spb

О чем может говорить резкий скачок температуры

Сразу стоит определиться, что понимать под скачком температуры. Цифры на градуснике нужно правильно трактовать, отличая субфебрильную температуру (до 37,5-37,8°С) от более высоких — фебрильных (до 38,9°С) и гектических значений (выше 39,0°С).

Скачки температуры бывают разными, и далеко не каждый говорит о проблемах со здоровьем. При 37 градусах (плюс-минус 0,2°С) причина часто вообще не связана с проблемами в здоровье. Так, температура тела способна повышаться:

Так наше тело реагирует на смену температурных режимов или скорости метаболизма, выброс гормонов.

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Выше 37 градусов

Значения температуры тела, которые существенно выше этой отметки — уже тревожный звоночек. В этом случае скачок температуры чаще всего становится ответом организма на вирусную или бактериальную инфекцию. Но есть и другие возможные причины: отравления и обострения воспалительных процессов.

Стоит отметить, что цифры на градуснике не всегда показывают степень серьезности заболевания. Рядовая простуда порой сопровождается сильной температурой, а тяжелая инфекция может протекать при скромных 37 градусах с небольшим «хвостиком» буквально в 0,2-0,3 градуса. Поэтому кроме измерения температуры тела важно обращать внимание на другие симптомы.

Помни про биоритмы

Стоит помнить о суточных колебаниях температуры тела, которые связаны с биоритмами и особенностями обменных процессов, цикличности выделения гормонов. Так, минимум значений на градуснике будет регистрироваться в период от четырех до шести утра, а максимальные значения даже у здоровых людей отмечаются к вечеру, в период 17-18 часов. С поправкой на эти колебания и нужно оценивать собственные значения градусника. Если цифры пограничные, стоит измерить температуру повторно через 1-2 часа в расслабленном, спокойном состоянии.

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Когда стоит беспокоиться

Обращать внимание на скачок температуры следует, когда она поднимается выше 37,2 — 37,5 градуса. Все, что выше 38°С — уже может стать поводом для тревоги, а при 40 стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Особенно важно следить за тем, насколько хорошо лихорадка реагирует на жаропонижающие средства. Если она снижается до относительно безопасных границ ниже 38 градусов — это хорошо, если же лихорадочные реакции не устраняются привычными жаропонижающими — это тревожный «звоночек».

Также нужно оценить, как долго держится температура и насколько сильно она колеблется в течение суток. Высокие цифры более 3-5 суток — всегда повод для медицинского осмотра.

Симптомы, которые говорят о высокой температуре

Проще всего определить температуру, просто измерив ее. Но не всегда градусник есть на работе или в поездке, под рукой. Основными симптомами высокой температуры считаются озноб, лихорадочное состояние, слабость, ощущение ломоты в мышцах и суставах.

До 38 градусов человек может испытывать холод, а после — сильный жар, сопровождающийся потливостью. К признакам повышенной температуры также относят тошноту, головную боль и тахикардию — учащенное сердцебиение.

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Таблетки, врач, скорая?

Ключевой вопрос, возникающий практически у всех людей — что делать, если резко поднялась температура, а других симптомов нет? Пить таблетки, а может быть, сразу бежать к врачу? Врач советует оценить состояние. Если скачок температуры не сопровождается другими симптомами, следует подождать и посмотреть на изменения в своем состоянии.

Многие совершают ошибку и бросаются сбивать температуру уже при 37,5 градуса. Так делать не стоит: организм должен бороться с инфекцией сам. Лихорадка — это защитная реакция иммунной системы на развитие воспаления, внедрение инфекции.

При этом человеку лучше соблюдать постельный режим и пить много жидкости — воды, соков, морсов. Лучше выбирать напитки комнатной температуры: горячий чай, вопреки распространенному убеждению, не подойдет. Начинать пить жаропонижающее стоит после того, как температура поднимется выше 38 — 38,5 градусов. Если сбить температуру не удается, она сохраняется долгое время и продолжает расти — необходимо обратиться к врачу. 

Алена Парецкая