Что делать, если резко поднялась температура и нет других симптомов: объясняет врач

Повышение температуры обычно сопровождается общим недомоганием, ознобом, ломотой в суставах или болью в мышцах, насморком, першением в горле или головной болью. Если эти симптомы есть хотя бы частично, первое, что мы подозреваем — это различные виды ОРВИ, коронавирус или грипп.
Но бывают ситуации, когда на градуснике цифры превышают 37,5-38°С, а жалоб нет, никаких иных симптомов не наблюдается. В чем причины? Насколько опасна такая ситуация и что с ней делать? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил врач высшей категории, терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.
терапевт, гастроэнтеролог, врач первой категорииvk.com/smclinic_spb
О чем может говорить резкий скачок температуры
Сразу стоит определиться, что понимать под скачком температуры. Цифры на градуснике нужно правильно трактовать, отличая субфебрильную температуру (до 37,5-37,8°С) от более высоких — фебрильных (до 38,9°С) и гектических значений (выше 39,0°С).
Скачки температуры бывают разными, и далеко не каждый говорит о проблемах со здоровьем. При 37 градусах (плюс-минус 0,2°С) причина часто вообще не связана с проблемами в здоровье. Так, температура тела способна повышаться:
похода в сауну или баню,
сильных волнений или эмоций.
Так наше тело реагирует на смену температурных режимов или скорости метаболизма, выброс гормонов.
Выше 37 градусов
Значения температуры тела, которые существенно выше этой отметки — уже тревожный звоночек. В этом случае скачок температуры чаще всего становится ответом организма на вирусную или бактериальную инфекцию. Но есть и другие возможные причины: отравления и обострения воспалительных процессов.
Стоит отметить, что цифры на градуснике не всегда показывают степень серьезности заболевания. Рядовая простуда порой сопровождается сильной температурой, а тяжелая инфекция может протекать при скромных 37 градусах с небольшим «хвостиком» буквально в 0,2-0,3 градуса. Поэтому кроме измерения температуры тела важно обращать внимание на другие симптомы.
Помни про биоритмы
Стоит помнить о суточных колебаниях температуры тела, которые связаны с биоритмами и особенностями обменных процессов, цикличности выделения гормонов. Так, минимум значений на градуснике будет регистрироваться в период от четырех до шести утра, а максимальные значения даже у здоровых людей отмечаются к вечеру, в период 17-18 часов. С поправкой на эти колебания и нужно оценивать собственные значения градусника. Если цифры пограничные, стоит измерить температуру повторно через 1-2 часа в расслабленном, спокойном состоянии.
Когда стоит беспокоиться
Обращать внимание на скачок температуры следует, когда она поднимается выше 37,2 — 37,5 градуса. Все, что выше 38°С — уже может стать поводом для тревоги, а при 40 стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Особенно важно следить за тем, насколько хорошо лихорадка реагирует на жаропонижающие средства. Если она снижается до относительно безопасных границ ниже 38 градусов — это хорошо, если же лихорадочные реакции не устраняются привычными жаропонижающими — это тревожный «звоночек».
Также нужно оценить, как долго держится температура и насколько сильно она колеблется в течение суток. Высокие цифры более 3-5 суток — всегда повод для медицинского осмотра.
Симптомы, которые говорят о высокой температуре
Проще всего определить температуру, просто измерив ее. Но не всегда градусник есть на работе или в поездке, под рукой. Основными симптомами высокой температуры считаются озноб, лихорадочное состояние, слабость, ощущение ломоты в мышцах и суставах.
До 38 градусов человек может испытывать холод, а после — сильный жар, сопровождающийся потливостью. К признакам повышенной температуры также относят тошноту, головную боль и тахикардию — учащенное сердцебиение.
Таблетки, врач, скорая?
Ключевой вопрос, возникающий практически у всех людей — что делать, если резко поднялась температура, а других симптомов нет? Пить таблетки, а может быть, сразу бежать к врачу? Врач советует оценить состояние. Если скачок температуры не сопровождается другими симптомами, следует подождать и посмотреть на изменения в своем состоянии.
Многие совершают ошибку и бросаются сбивать температуру уже при 37,5 градуса. Так делать не стоит: организм должен бороться с инфекцией сам. Лихорадка — это защитная реакция иммунной системы на развитие воспаления, внедрение инфекции.
При этом человеку лучше соблюдать постельный режим и пить много жидкости — воды, соков, морсов. Лучше выбирать напитки комнатной температуры: горячий чай, вопреки распространенному убеждению, не подойдет. Начинать пить жаропонижающее стоит после того, как температура поднимется выше 38 — 38,5 градусов. Если сбить температуру не удается, она сохраняется долгое время и продолжает расти — необходимо обратиться к врачу.