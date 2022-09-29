Что делать, если резко поднялась температура и нет других симптомов: объясняет врач

Повышение температуры обычно сопровождается общим недомоганием, ознобом, ломотой в суставах или болью в мышцах, насморком, першением в горле или головной болью. Если эти симптомы есть хотя бы частично, первое, что мы подозреваем — это различные виды ОРВИ, коронавирус или грипп.

Но бывают ситуации, когда на градуснике цифры превышают 37,5-38°С, а жалоб нет, никаких иных симптомов не наблюдается. В чем причины? Насколько опасна такая ситуация и что с ней делать? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил врач высшей категории, терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.