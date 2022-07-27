Многие люди моют голову каждый день и не могут обойтись без горячей ванны или душа утром и вечером. А что делать, если заболел? Ходить (лежать) с грязной головой и отказываться от водных процедур?
«Доктор Питер» задал эти вопросы врачам-дерматологам.
врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия»
Это противопоказано
- Если температура выше 37,5, то мыть голову не нужно и даже противопоказано, потому что дополнительная гипертермия (перегревание) вызовет еще большее повышение температуры тела, — говорит врач-дерматолог Елена Агафонова. — Это может привести к нарушению процесса кровообращения, к дополнительной нагрузке на сердце, к учащенному пульсу и ухудшению общего состояния человека.
При температуре выше 37,5 также нельзя парить ноги, это тоже может вызвать общую гипертермию, предупреждает врач.
Усилится воспалительный процесс
- Не рекомендуется мыть голову и принимать душ, если есть воспалительный процесс в области головы — гаймориты, синуситы, острые воспалительные процессы в области уха. Этого нельзя делать даже при температуре ниже 37,5, — уточняет эксперт. — Вода может попасть в слуховой проход или нос и усилить воспалительный процесс.
Если вы ощущаете недомогание, но температура тела ниже 37,5 и у вас нет острых воспалительных процессов, то мыть голову можно, обращает внимание дерматолог.
- Но не рекомендуется находиться в душе более 10 минут и принимать контрастный душ, — говорит Елена Агафонова. — Вода должна быть комнатной температуры или чуть выше комнатной. Не нужно создавать эффект бани или сауны, моясь горячей водой. Желательно помыть голову, вообще не заходя в душ, а потом быстро посушить волосы феном и лечь спать. Ни в коем случае нельзя мыть голову перед выходом на улицу.
Лишняя нагрузка на сердце
Согласна с мнением коллеги и врач-дерматолог, кандидат медицинских наук из Медицинского института РУДН. По ее словам, мытье головы при повышенной температуре тела усиливает нагрузку на сердце и влияет на давление.
врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эстетической медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДНt.me/karpovacosmetolog
- Повышение температуры тела у человека чаще всего связано с каким-либо инфекционным заболеванием и сопровождается ознобом, чувством усталости, желанием согреться, — рассказывает дерматолог Анна Карпова. — Но прием горячей ванны или душа при повышенной температуре не приведут к желаемому улучшению самочувствию, а лишь усугубят уже имеющиеся симптомы, так как горячая вода усиливает нагрузку на сердце, расширяет сосуды, изменяет артериальное давление, что приводит к усилению нагрузки на и так ослабленный организм. Поэтому когда у человека повышена температура тела нежелательно мыть голову и в целом проводить водные процедуры.