Усилится воспалительный процесс

- Не рекомендуется мыть голову и принимать душ, если есть воспалительный процесс в области головы — гаймориты, синуситы, острые воспалительные процессы в области уха. Этого нельзя делать даже при температуре ниже 37,5, — уточняет эксперт. — Вода может попасть в слуховой проход или нос и усилить воспалительный процесс.

Если вы ощущаете недомогание, но температура тела ниже 37,5 и у вас нет острых воспалительных процессов, то мыть голову можно, обращает внимание дерматолог.