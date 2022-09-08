Если переиначить знаменитую фразу почтальона Печкина из Простоквашино: «Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было» на «потому что у меня теплой куртки не было» — можно легко подтвердить выводы немецких ученых. Оказывается, наша ненависть и злость зависит от окружающей температуры. Максимально «ненавидеть» мы начинаем, когда нам холодно или жарко. Причем, границы комфортной температуры не так уж и широки.
- Температуры выше или ниже «комфортного окна» в 12-21 градус связаны с заметным ростом агрессивного онлайн-поведения, — выяснили ученые из Потсдамского университета.
Исследование помогал проводить искусственный интеллект. На него возложили миссию проверить четыре миллиарда постов в социальной сети Twitter. Ненависть и агрессия появлялись в них в связке с понижением или повышением температуры от «комфортного окна».
- Мы обнаружили 75 миллионов ненавистнических твитов и объединили их с данными о погоде, — рассказал в журнале
Поэтому наше настроение зависит от погоды и климата намного больше, чем мы до этого предполагали. Причем, если при низких температурах ненависть в Интернете увеличивается на 12 процентов, то при высоких — аж на 22 процента. При этом если температура поднялась выше 30 градусов, ненависть просто зашкаливает, не помогают охладить пыл даже кондиционеры.
- Самые нейтральные твитты люди выкладывают при температуре от +15 до +18 градусов, — поделились еще одним открытием ученые.
Наш организм так и не смог полностью адаптироваться к высоким или низким температурам. И если внешне это не проявляется, то внутренний комфорт нарушается серьезно.
- Климат может влиять на общество, — уверены ученые. — Стать объектом ненависти в Сети — это серьезная угроза для психического здоровья. Особенно это касается молодых людей, или людей-маргиналов. Также ненависть в Интернете может стать причиной преступлений в офлайн режиме.
Исследование проводили с 2014 по 2020 год, на тот момент не было причин для более агрессивного поведения в Интернете. Если не считать появления новой коронавирусной инфекции.
- Вероятно, существуют пределы адаптации к экстремальным температурам, и они ниже, чем те, которые устанавливаются нашими простыми физиологическими переделами, — считает соавтор исследования, руководитель отдела в Потсдамском институте Андерс Леверманн.
Решить эту проблему или хотя бы смягчить ее можно, считают ученые, но для этого надо сократить выбросы, которые становятся причиной глобального потепления.