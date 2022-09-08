Исследование помогал проводить искусственный интеллект. На него возложили миссию проверить четыре миллиарда постов в социальной сети Twitter. Ненависть и агрессия появлялись в них в связке с понижением или повышением температуры от «комфортного окна».

- Мы обнаружили 75 миллионов ненавистнических твитов и объединили их с данными о погоде, — рассказал в журнале The Lancet один из авторов исследования Анника Стехемессер. — И абсолютное число, и доля ненавистнических твитов растет за пределами зоны климатического комфорта: более агрессивное онлайн-поведение появляется, когда на улице либо слишком холодно, либо слишком жарко.

Поэтому наше настроение зависит от погоды и климата намного больше, чем мы до этого предполагали. Причем, если при низких температурах ненависть в Интернете увеличивается на 12 процентов, то при высоких — аж на 22 процента. При этом если температура поднялась выше 30 градусов, ненависть просто зашкаливает, не помогают охладить пыл даже кондиционеры.