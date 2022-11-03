«Дотянись до линейки»: простой тест, который покажет, есть ли у вас остеохондроз

Из-за стресса страдают не только наша нервная система, сердце и сосуды, проблемы могут возникнуть и со спиной. Длительные переживания могут стать причиной остеохондроза.