Известно, что стресс на постоянной основе медленно убивает наш организм. При этом все мы реагируем на стресс по-разному: у кого-то просыпается нездоровый аппетит, а кто-то вообще не может ничего есть. Кто-то страдает от бессонницы, а кто-то, наоборот, спит гораздо больше, чем нужно.
А у кого-то, например, может «защемить» спину. О том, как это работает и как избавиться от неприятного симптома, рассказывает врач-физиотерапевт Елена Агафонова.
врач-дерматолог, физиотерапевт, кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия»
— Проживая негативные эмоции, мы неосознанно напрягаем мышцы лица и тела. Постоянное напряжение шейного отдела на фоне длительного стресса может привести к остеохондрозу, причем даже у молодых. В результате смещаются или сжимаются межпозвоночные диски, — говорит врач.
Даже если остеохондроз находится в начальной стадии, а нарушение кровоснабжения и лимфооттока мозга минимальны, у человека могут возникать боли в спине, головные боли, раздражительность, слабость, нарушение сна. Мышцы шеи становятся напряженными, от чего пережимаются нервные волокна. Постепенно появляются спастические нарушения, а затем атрофия мышц.
Из-за длительного стресса или психотравмирующих событий у человека может возникнуть миофасциальный синдром, который выражается болью в спине, шее, ногах и руках. Люди с этим синдромом склонны подавлять негативные эмоции, имеют сложные отношения в обществе, боятся проявлять чувства. Зачастую миофасциальный синдром становится следствием одиночества и изоляции.
Чтобы предотвратить подобные последствия необходимо работать с эмоциональным фоном. Лучше всего с помощью профессионального психолога или психотерапевта. Нужно научиться справляться с негативными эмоциями.
Кроме того, для предотвращения миофасциального синдрома можно заниматься стретчингом (растяжкой. — Прим. ред.), ходить на массаж, делать ежеутреннюю зарядку, а во время рабочего дня отрываться от компьютера и заниматься физической активностью: это могут быть наклоны, приседания и другие подобные упражнения.
Кстати, есть довольно простой способ проверить, грозит ли вам остеохондроз позвоночника:
Проведите легкую разминку для разогрева мышц. Сделайте несколько наклонов в разные стороны и приседаний, 1–2 минуты походите на месте.
Сядьте на пол, вытянув ноги перед собой так, чтобы их задняя поверхность плотно прилегала к полу.
Поставьте перед собой стул или тумбу и упритесь в нее ступнями. На стул/тумбу положите линейку длиной 70–80 см. Один край линейки должен выступать над поверхностью стула/тумбы в сторону ваших ног на 25 см.
Наклонитесь вперед и попытайтесь дотянуться кончиками пальцев до ступней.
Запомните деление линейки.
Сравните свои показатели:
отметка 60 см и более: остеохондроз вам не грозит;
отметка 48–53 см: остеохондроз маловероятен;
отметка 35,5–43 см: велик риск развития остеохондроза в скором времени;
отметка менее 30 см: у вас наверняка есть остеохондроз; проконсультируйтесь с врачом-ортопедом.