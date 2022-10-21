3 главных секрета 104-летней американки Элейн Терри, которые позволили ей сохранить память

Американка Элейн Терри на днях отпраздновала свой день рождения — 19 октября женщине исполнилось 104 года. Именинница хорошо видит, самостоятельно передвигается, ее речь четкая, мысли совсем не путаются.
Два года назад женщина перенесла ковид — пандемия не обошла стороной и ее. Элейн тогда было 102 года. Родственники переживали за здоровье и готовились к худшему. Однако женщина твердо решила: она точно не станет еще одной жертвой коварного вируса. Женщина провела в больнице две недели, послушно выполняла все рекомендации врачей и, как и хотела, полностью выздоровела.
В день выписки лечащий врач спросил Элейн Терри, в чем же секрет ее долголетия и отличного самочувствия в столь преклонном возрасте.
Женщина рассказала, что всегда придерживалась следующих правил:
Есть, когда хочется. То есть нужно идти к холодильнику всякий раз, когда чувствуешь физический голод; никаких строгих диет — приемы пищи должны быть плотными. Но при этом надо именно есть, а не объедаться!
Постоянно двигаться и любить труд. Терри работала до 94 лет, помимо этого женщина много гуляла, а в молодости занималась танцами.
Делать то, что хочется именно тебе. Надо уметь понимать свои желания, чувствовать и принимать свое тело, ведь именно так проявляется любовь к себе.
Долгожительница всегда придерживается этих правил. В молодости она мечтала стать певицей, работала в индустрии моды и встречалась с такими известными личностями, как американский певец Фрэнк Синатра.
«Многие из них уже умерли, а я все еще здесь. Почему? Понятия не имею», — шутит Эйлин. Ее
Сейчас женщина живет в своем старом доме, последнее время ей помогают сиделки. Долгожительница любит смотреть телевизор, всегда старается быть в курсе новостей, особенно ее интересует политика.
— Любите всех и не имейте никаких предубеждений, — дает она напутствие молодому поколению.
Самый старый мужчина Великобритании
В конце августа Джону Альфреду Тиннисвуду исполнилось 110 лет. Его называют самым старым мужчиной Великобритании. На памяти долгожителя пандемия испанки, две войны, эпидемия коронавируса. Сейчас Джон, как и много лет назад, продолжает читать утренние газеты, смотреть футбол и есть любимую рыбу с картошкой каждую пятницу. Британец поделился своими секретами долголетия — прочитать о них можно ЗДЕСЬ.