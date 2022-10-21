3 главных секрета 104-летней американки Элейн Терри, которые позволили ей сохранить память

В день выписки лечащий врач спросил Элейн Терри, в чем же секрет ее долголетия и отличного самочувствия в столь преклонном возрасте.

Женщина рассказала, что всегда придерживалась следующих правил:

Есть, когда хочется. То есть нужно идти к холодильнику всякий раз, когда чувствуешь физический голод; никаких строгих диет — приемы пищи должны быть плотными. Но при этом надо именно есть, а не объедаться! Постоянно двигаться и любить труд. Терри работала до 94 лет, помимо этого женщина много гуляла, а в молодости занималась танцами. Делать то, что хочется именно тебе. Надо уметь понимать свои желания, чувствовать и принимать свое тело, ведь именно так проявляется любовь к себе.

Долгожительница всегда придерживается этих правил. В молодости она мечтала стать певицей, работала в индустрии моды и встречалась с такими известными личностями, как американский певец Фрэнк Синатра.

«Многие из них уже умерли, а я все еще здесь. Почему? Понятия не имею», — шутит Эйлин. Ее цитирует портал PIX11.

Сейчас женщина живет в своем старом доме, последнее время ей помогают сиделки. Долгожительница любит смотреть телевизор, всегда старается быть в курсе новостей, особенно ее интересует политика.

— Любите всех и не имейте никаких предубеждений, — дает она напутствие молодому поколению.