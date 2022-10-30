Гиподинамия — проблема № 1

— Мы мало двигаемся и пытаемся еще «облегчить» себе жизнь лифтами, эскалаторами, автомобилями, доставкой еды и прочим, — отмечает доктор Шишонин. — А ведь природа создала человека с тем расчётом, чтобы в поисках пропитания он проходил десятки километров и при этом активно вертел шеей, чтобы выслеживать добычу и остерегаться нападения врагов или хищников.

Современный же человек больше сидит и почти не двигает шеей, при этом часто использует одну статическую позицию — когда, наклонив голову, смотрит в экран гаджета.

— При этом мышцы шеи перенапрягаются, кровоток в позвоночных артериях нарушается и кровь плохо поступает в головной мозг, — говорит врач. — Общая и локальная гиподинамия приводит к застойному метаболизму, на фоне которого и развиваются все хронические неинфекционные заболевания: от атеросклероза до рака. Уже доказано, что онкология формируется при дефиците кислорода и избытке глюкозы.

Сосуды шеи — проблема № 2

— Почему шея так важна? Через шейный отдел проходят мощные позвоночные артерии, питающие ствол головного мозга, а через все другие позвонки — только нервы, — рассказывает Александр Шишонин. — Ствол головного мозга — жизненно важный участок. Например, если при инсульте поражается эта зона — гибель неизбежна.

Поэтому гиподинамия шейного отдела очень опасна, предупреждает врач.

— К сожалению, современная медицина этого не учитывает, — говорит доктор Шишонин. — Например, врачи, делающие УЗИ сосудов шеи, дают заключение, что у человека «извитость сосудов шеи соответствует возрастным нормам». А ведь сосуды шеи не должны извиваться ни в каком возрасте! Это и есть причина большинства возрастных заболеваний.