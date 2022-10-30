Возраст зачастую приносит не только мудрость, богатый жизненный опыт, но и, увы, негативные перемены в организме. Процессы регенерации клеток начинают замедляться, а все огрехи прошлого и нынешнего образа жизни спешат проявиться в виде хронических заболеваний.
Какие проблемы старости медики считают самыми страшными и как справиться с ними?
кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника доктора Шишонина»
К «поломке» приводит не возраст
— Наиболее распространенные проблемы со здоровьем у людей в возрасте — гипертония, диабет второго типа, атеросклероз. Они повышают риск развития сердечно-сосудистых болезней, инфарктов, инсультов и преждевременной смерти, — говорит врач Александр Шишонин. — Но надо всегда помнить, что плохое самочувствие — это индикатор неправильного функционирования организма, а к «поломке» приводит не возраст, а тотальная гиподинамия.
Гиподинамия — проблема № 1
— Мы мало двигаемся и пытаемся еще «облегчить» себе жизнь лифтами, эскалаторами, автомобилями, доставкой еды и прочим, — отмечает доктор Шишонин. — А ведь природа создала человека с тем расчётом, чтобы в поисках пропитания он проходил десятки километров и при этом активно вертел шеей, чтобы выслеживать добычу и остерегаться нападения врагов или хищников.
Современный же человек больше сидит и почти не двигает шеей, при этом часто использует одну статическую позицию — когда, наклонив голову, смотрит в экран гаджета.
— При этом мышцы шеи перенапрягаются, кровоток в позвоночных артериях нарушается и кровь плохо поступает в головной мозг, — говорит врач. — Общая и локальная гиподинамия приводит к застойному метаболизму, на фоне которого и развиваются все хронические неинфекционные заболевания: от атеросклероза до рака. Уже доказано, что онкология формируется при дефиците кислорода и избытке глюкозы.
Сосуды шеи — проблема № 2
— Почему шея так важна? Через шейный отдел проходят мощные позвоночные артерии, питающие ствол головного мозга, а через все другие позвонки — только нервы, — рассказывает Александр Шишонин. — Ствол головного мозга — жизненно важный участок. Например, если при инсульте поражается эта зона — гибель неизбежна.
Поэтому гиподинамия шейного отдела очень опасна, предупреждает врач.
— К сожалению, современная медицина этого не учитывает, — говорит доктор Шишонин. — Например, врачи, делающие УЗИ сосудов шеи, дают заключение, что у человека «извитость сосудов шеи соответствует возрастным нормам». А ведь сосуды шеи не должны извиваться ни в каком возрасте! Это и есть причина большинства возрастных заболеваний.
Хронические неинфекционные заболевания — проблема № 3
— Это самая большая возрастная проблема, — считает врач. — И вылечить эти болезни современными методами, к сожалению, невозможно. Употребление лекарств, по сути, лишь убирает симптомы, но не лечит. Эти заболевания не только ухудшают качество жизни, но и являются основной причиной преждевременных смертей по всему миру. Самые распространенные — гипертоническая болезнь и сахарный диабет второго типа. К тому же они нередко в одной связке: гипертонию сопровождает диабет, а диабет редко обходится без гипертонии.
При этом возрастные болезни еще и «молодеют», предупреждает врач.
— Если 20-30 лет назад гипертонией болели люди после 60 лет, то сейчас уже в 35-45 мужчины могут внезапно заболеть и даже умереть от сердечных болезней. Как правило, речь тут идет про инфаркт миокарда, гипертонические кризы с осложнением в виде инсультов, тромбозы, диабет второго типа, — говорит Александр Шишонин.
Используя термин «возраст-ассоциированные заболевания», современная медицина просто расписывается в своей малоэффективности.
— Например, есть популярный в геронтологии термин «саркопения» — или снижение мышечной массы. Врачи связывают его только с возрастом. Но ведь мышцы можно накачать! — обращает внимание врач. — На самом деле надо только наладить кровоток в позвоночных артериях, восстановить питание мозжечка, ответственного за координацию движений. Для этого нет никаких возрастных ограничений, это можно делать хоть в 90 лет!
Решит проблемы ходьба и шейная гимнастика
— Ходьба — это мощное лечебное средство. Это не только проверено жизнью, но и подтверждается новейшими научными данными, — отмечает доктор Шишонин. — Ходьбой можно вылечить 26 болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания (такие, как гипертония, атеросклероз, недостаточность сердечной функции, ишемическая болезнь сердца, приобретенный порок сердца), хроническую обструктивную болезнь легких, психические расстройства, заболевания опорно-двигательного аппарата.
Врач рекомендует ежедневно заниматься оздоравливающей ходьбой со скоростью 5-6 километров в час — это нечто среднее между спортивной ходьбой и обычным прогулочным шагом. Проходить надо, считает доктор Шишонин, в зависимости от состояния здоровья, от 3 до 8 километров в день.
— Во время длительной ходьбы выделяется так называемый BDNF (brain-derived neurotrophic factor) — нейротрофический фактор мозга, или фактор питания мозга, — объясняет врач Александр Шишонин. — Он влияет на гиппокамп — ту часть головного мозга, в которой содержатся стволовые клетки мозга. И благодаря этим клеткам под влиянием BDNF мозг начинает обновляться, а гиппокамп увеличивается в объеме.
Кроме того, после ходьбы улучшается работа всех отделов мозга и регуляция всех функций организма — кровоснабжение костного мозга; мышцы вырабатывают гормон иризин, который тоже участвует в обновлении организма; улучшается работа капилляров и сердца, активируется дыхательная функция.
врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
Старость — не радость, но естественный процесс
— Жизнь — это единственный феномен в мире, который и удлиняется и укорачивается одновременно. Это как алгоритмическая линейка, где есть бегунок, — если вправо сдвигаешь, укорачивается линия, а то, что остается, это прожитая жизнь, — рассказывает профессор Михаил Кутушов. — Да, старость это не радость, как говорится в пословице. Но старость — это естественный процесс. К ней нужно просто отнестись как к вдоху и выдоху и как к рассвету и закату.
Наш организм устроен так прочно, что если не вмешиваться в этот процесс своими дурными привычками, плохими мыслями и деяниями, то тогда можно прожить совершенно спокойно до 150 лет.
Хотите жить долго — пейте воду и следите за мочой
— Самые основные проблемы в пожилом возрасте — это проблемы психики, сбои с питанием, недостаток движения, — считает Михаил Кутушов. — Вот советы, как жить долго и оставаться здоровым:
пейте воду, регулярно — каждый день маленькими глотками,
делайте гимнастику, массаж,
смотрите за мочой — она должна быть слегка соломенно-желтого цвета либо прозрачной,
следите за уровнем сахара, холестерина. Кстати, холестерин — это надуманная тема, так как есть долгожители, у которых холестерин очень высокий, но желательно все же держаться золотой середины.
Очень важно человеку, который хочет состариться здоровым, обязательно общаться с людьми — либо со сверстниками или старше, либо с маленькими детьми, потому что от них набираются молодой энергии.
Пожилой человек должен найти хобби — рисовать, писать песни, заниматься тем, чем не занимался ранее, например учить языки.
А еще надо забыть о понятии «старость» — если вы постоянно о ней думаете, ищете морщины и изменения в зеркале, то быстрее себя хороните. Не надо думать о смерти и о болезнях, нужно просто жить счастливо.