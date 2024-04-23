День, выходные или неделя? Ветеринар объяснила, сколько кошка может оставаться одна дома

Кошка, в отличие от собаки, не так сильно нуждается в хозяевах: ее не надо выгуливать, да и контактировать с человеком и играть животное не всегда расположено.
Но можно ли оставлять кошку в одиночестве, если вам предстоит уехать из дома на несколько дней? Не нанимать «сиделку», не пристраивать животное родственникам или знакомым и не сдавать в гостиницу. И сколько дней кошка может находиться одна, если это неизбежно? На вопросы отвечают ветеринары.
Ветеринарный врач, главврач клиники «ЛинаВет»
«Кошку можно оставить одну на два дня — при условии, что у нее будет большой лоток или даже два, а также запасы воды и еды, — считает ветеринар Полина Платонова. — При этом для котят время пребывания в одиночестве может составлять лишь несколько часов, да и пожилым кошкам или кошкам, у которых есть проблемы со здоровьем, могут потребоваться более частые проверки».
Что будет, если кошку оставить одну
Оставшись одна, кошка может проявлять признаки стресса и беспокойства — перестать есть и пить, начать громко кричать, ходить в туалет в неположенных местах.
Некоторых кошек в стрессовых ситуациях начинает рвать, они ведут себя деструктивно, нанося ущерб жилищу.
«Но кошку можно постепенно приучать ко все более длительному отсутствию хозяина, увеличивая время пребывания в одиночестве и награждая лакомством за хорошее поведение, — советует врач. — Если установить предсказуемый распорядок дня и избегать чрезмерной суеты перед уходом и после возвращения домой, то это может помочь уменьшить беспокойство у кошки».
Трюк со второй кошкой «для компании» не сработает
Ветеринар отмечает, что присутствие другой кошки в доме для так называемой компании, может оказаться неэффективным решением, поскольку тревога у животного возникает из-за разлуки с хозяином. Кошки также тщательно охраняют свое пространство, и их беспокойство может даже возрасти, если в дом придет еще одна кошка.
Что делать, чтобы кошка лучше перенесла разлуку
«Предмет одежды, который пахнет хозяином, может помочь кошке справиться со стрессом. Помимо этого можно использовать специальные ароматы — например, феромоны», — объясняет ветеринар Полина Платонова.
Вветеринарный врач, приглашенный эксперт бренда товаров для домашних животных Triol
По мнению ветеринара Яны Гариповой, важно на время отсутствия хозяев обеспечивать животное не только кормом, водой, туалетом, но и игрушками, а вот все опасное убрать из зоны доступа кошки.
Чтобы свежий корм и вода всегда были в доступе у кошки, установите автокормушку и автопоилку. Эти приспособления позволяют регулярно обновлять еду и питье.
Перед отъездом стоит подготовить для питомца лежанку и разложить по дому несколько интерактивных игрушек («кошачьи деревья», кормушки-пазлы, жердочки, когтеточки). Так он в любой момент сможет проявить активность и поиграть.
Коты любознательны, поэтому заранее необходимо спрятать от них все острые предметы, бытовую химию и легковоспламеняющиеся жидкости.
«Если перед отъездом создать для кошки все необходимые условия, обеспечить ее кормом и водой, то длительность отсутствия хозяина может составлять до 2-3 недель и даже месяца, но это при условии, что кошку будут навещать раз в день соседи, друзья или родственники, чтобы проветривать помещение и поддерживать чистоту лотка, — считает ветеринар Яна Гарипова. — И еще важно по возвращении быть очень внимательными и ласковыми по отношению к питомцу, ведь его может напугать новый запах и смена обстановки».