День, выходные или неделя? Ветеринар объяснила, сколько кошка может оставаться одна дома

«Если перед отъездом создать для кошки все необходимые условия, обеспечить ее кормом и водой, то длительность отсутствия хозяина может составлять до 2-3 недель и даже месяца, но это при условии, что кошку будут навещать раз в день соседи, друзья или родственники, чтобы проветривать помещение и поддерживать чистоту лотка, — считает ветеринар Яна Гарипова. — И еще важно по возвращении быть очень внимательными и ласковыми по отношению к питомцу, ведь его может напугать новый запах и смена обстановки».