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Проходите мимо: почему не стоит угощаться бесплатными конфетами на ресепшене

Вазочки с угощениями часто ставят для посетителей магазинов, салонов красоты и других заведений. Однако к такому сладкому бонусу нужно относиться с осторожностью.

21 апреля 20241
Проходите мимо: почему не стоит угощаться бесплатными конфетами на ресепшене
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Ученые выяснили: чем доступнее еда, тем чаще ест человек. Поэтому бесплатные сладости в офисах для многих становятся серьезной проблемой. Сложно пройти мимо вазочки с конфетами — рука так и тянется взять горсть-другую.

Исследователи даже провели эксперимент. В столовых одной крупной компании сложили конфеты в непрозрачные контейнеры, а сухофрукты и орехи — в прозрачную посуду. То есть конфеты не убрали вообще, а просто спрятали подальше от глаз. Спустя семь недель ученые посчитали: это простое, но гениальное решение привело к тому, что 2000 сотрудников офисов потребляли на 3,1 миллиона калорий меньше.

Этот эксперимент лишний раз объясняет, почему клиенты берут конфеты в вазочках на ресепшене, даже если есть их совсем не хотят. Однако наш эксперт объяснил, почему не стоит угощаться бесплатными сладостями.

Александр Созыкин

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения

«Во многих различных учреждениях и офисах на столах стоят конфетки в вазочках как бесплатное угощение для клиентов. Обычно это леденцы, карамельки и ириски. Но сколько они могут храниться без утраты качеств?» — рассуждает физиолог Александр Созыкин.

По словам эксперта, чтобы употреблять такие конфеты безопасно, следует помнить о их сроках годности.

«Дольше всего хранится леденцовая карамель в защитной обертке — от 6 месяцев до 1 года. Также до года могут храниться некоторые виды шоколадных конфет», — говорит Созыкин.

Если карамельные конфеты имеют орехово-шоколадную начинку и покрыты глазурью, то срок их хранения — всего 4 месяца. А мягкую или полутвердую карамель, покрытую глазурью, можно держать не более полутора месяцев.

Самый короткий срок хранения у карамели, глазированной жировой глазурью, — всего один месяц.

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Но кто смотрит на срок годности, когда видит бесплатные угощения? К тому же срок годности на фантиках указывают не всегда.

«Когда нет даты изготовления, внимательно осмотрите саму конфету. Если она деформирована, на ней есть плесень, если от конфеты исходит неприятный запах, выбрасывайте ее, — советует Александр Созыкин. — Конечно, от одной просроченной конфеты ничего критичного не случится, но в целом есть такие сладости не стоит: можно заработать гастрит».

И не увлекайтесь угощениями, даже если они свежие.

«В организме может возникнуть интоксикация от избытка красителей, сахаров, ароматизаторов, — предупреждает наш эксперт. — Кроме того, избыточное употребление конфет может привести к разрушению эмали зубов, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, диабету, ожирению и аллергическим реакциям».

Автор текста:Ксения Воронежцева
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