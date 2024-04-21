Проходите мимо: почему не стоит угощаться бесплатными конфетами на ресепшене

Исследователи даже провели эксперимент . В столовых одной крупной компании сложили конфеты в непрозрачные контейнеры, а сухофрукты и орехи — в прозрачную посуду. То есть конфеты не убрали вообще, а просто спрятали подальше от глаз. Спустя семь недель ученые посчитали: это простое, но гениальное решение привело к тому, что 2000 сотрудников офисов потребляли на 3,1 миллиона калорий меньше.