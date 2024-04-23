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Агрессивный рак у 28-летней девушки врачи перепутали с синуситом

Редкий вид онкозаболевания развился стремительно: от первого симптома до внушительного образования прошло всего три недели. Лечение пациентки не завершено, и шансы на успех весьма туманны.

23 апреля 20241
рак у женщины
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iStockphoto

Боль в одной части лица и в области носовых пазух обычно считают признаком синусита или гайморита. А неприятные ощущения в области глаз нередко принимают за симптомы конъюнктивита. Неприятные диагнозы, но в целом не смертельные, если вовремя принять меры.

Однако в некоторых случаях эти не такие уж серьезные на первый взгляд симптомы могут указывать на более грозное заболевание. Так произошло с 28-летней жительницей Калифорнии Анникой.

Недомогание оказалось первым признаком очень редкого и крайне агрессивного онкологического заболевания. Во время борьбы с раком Аннике даже пришлось удалить глаз.

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Неверный диагноз

Как рассказала сама девушка подписчикам в «Тиктоке», одним недобрым утром в 2023 году она проснулась и заметила, что у нее болит внутренний угол правого глаза. Сначала Анника не обратила особого внимания на это. Однако к вечеру ситуация начала ухудшаться: у девушки стала сильно болеть вся правая сторона лица.

На следующее утро лицо вокруг правого глаза начало стремительно опухать. В итоге Анника решила обратиться за помощью к врачу.

Во время КТ медики обнаружили признаки воспаления вокруг глаза девушки и предположили: все дело в инфекции носовых пазух, синусите. После обследования отек сначала начал спадать, однако через неделю ситуация повторилась.

Уже во время второго визита в больницу доктор ощупал правый глаз и отметил, что происходящее с девушкой не слишком похоже на инфекцию. На этот раз на КТ медики обнаружили опухоль размером с мяч для гольфа, которой не было еще буквально три недели назад.

Врачи диагностировали у девушки синоназальную карциному с дефицитом SMARCB1 четвертой стадии, которая распространилась на лицо, легкие и лимфатические узлы.

Справка

Синоназальная карцинома с дефицитом SMARCB1 — это редкий тип рака, который начинается в полости носа или в одной из придаточных пазух носа. В медицинской литературе описано меньше 200 подобных случаев. Это агрессивная опухоль, которая быстро прорастает в окружающие органы и ткани головы.

Дефицит SMARCB1 означает, что опухолевые клетки не продуцируют белок SMARCB1, который в норме вырабатывается клетками по всему телу.

Большинство пациентов с этим типом рака живут 2-4 года после постановки диагноза. Находят новообразование, как правило, уже на поздних стадиях болезни.

Симптомы синоназальной карциномы:

  • заложенность носа;

  • головные боли;

  • выпячивание глазного яблока;

  • носовые кровотечения.

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Часть бедра вместо глаза

Практически сразу после постановки правильного диагноза Аннику начали лечить. Она прошла девятинедельный курс химиотерапии, однако это не помогло.

В декабре 2023 года ей удалили правый глаз и часть окружающих тканей. На место пустующей глазницы вставили фрагмент тканей с бедра девушки. Причем по цвету он отличается от лица, так как во время операции нога Анники была сильно загорелой, пишет издание Daily Mail.

Сейчас девушка проходит экспериментальный план лечения, который включает химиотерапию и иммунотерапию, чтобы замедлить распространение ее болезни.

Статистика по этому вида рака неутешительна, и Анника не знает, какие у нее шансы на успешное излечение.

«Я знаю, что когда вы читаете о моем раке, то видите «редкий, агрессивный, плохой прогноз». Но ни один врач не усадил меня и не сказал: «Вот как долго вам придется жить», — рассказывает девушка.

Автор текста:Дарья Гапионок
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