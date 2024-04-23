Агрессивный рак у 28-летней девушки врачи перепутали с синуситом

Боль в одной части лица и в области носовых пазух обычно считают признаком синусита или гайморита. А неприятные ощущения в области глаз нередко принимают за симптомы конъюнктивита. Неприятные диагнозы, но в целом не смертельные, если вовремя принять меры.
Однако в некоторых случаях эти не такие уж серьезные на первый взгляд симптомы могут указывать на более грозное заболевание. Так произошло с 28-летней жительницей Калифорнии Анникой.
Недомогание оказалось первым признаком очень редкого и крайне агрессивного онкологического заболевания. Во время борьбы с раком Аннике даже пришлось удалить глаз.
Неверный диагноз
Как рассказала сама девушка подписчикам в «Тиктоке», одним недобрым утром в 2023 году она проснулась и заметила, что у нее болит внутренний угол правого глаза. Сначала Анника не обратила особого внимания на это. Однако к вечеру ситуация начала ухудшаться: у девушки стала сильно болеть вся правая сторона лица.
На следующее утро лицо вокруг правого глаза начало стремительно опухать. В итоге Анника решила обратиться за помощью к врачу.
Во время КТ медики обнаружили признаки воспаления вокруг глаза девушки и предположили: все дело в инфекции носовых пазух, синусите. После обследования отек сначала начал спадать, однако через неделю ситуация повторилась.
Уже во время второго визита в больницу доктор ощупал правый глаз и отметил, что происходящее с девушкой не слишком похоже на инфекцию. На этот раз на КТ медики обнаружили опухоль размером с мяч для гольфа, которой не было еще буквально три недели назад.
Врачи диагностировали у девушки синоназальную карциному с дефицитом SMARCB1 четвертой стадии, которая распространилась на лицо, легкие и лимфатические узлы.
Справка
Синоназальная карцинома с дефицитом SMARCB1 — это редкий тип рака, который начинается в полости носа или в одной из придаточных пазух носа. В медицинской литературе описано меньше 200 подобных случаев. Это агрессивная опухоль, которая быстро прорастает в окружающие органы и ткани головы.
Дефицит SMARCB1 означает, что опухолевые клетки не продуцируют белок SMARCB1, который в норме вырабатывается клетками по всему телу.
Большинство пациентов с этим типом рака живут 2-4 года после постановки диагноза. Находят новообразование, как правило, уже на поздних стадиях болезни.
Симптомы синоназальной карциномы:
заложенность носа;
головные боли;
выпячивание глазного яблока;
носовые кровотечения.
Часть бедра вместо глаза
Практически сразу после постановки правильного диагноза Аннику начали лечить. Она прошла девятинедельный курс химиотерапии, однако это не помогло.
В декабре 2023 года ей удалили правый глаз и часть окружающих тканей. На место пустующей глазницы вставили фрагмент тканей с бедра девушки. Причем по цвету он отличается от лица, так как во время операции нога Анники была сильно загорелой, пишет издание
Сейчас девушка проходит экспериментальный план лечения, который включает химиотерапию и иммунотерапию, чтобы замедлить распространение ее болезни.
Статистика по этому вида рака неутешительна, и Анника не знает, какие у нее шансы на успешное излечение.
«Я знаю, что когда вы читаете о моем раке, то видите «редкий, агрессивный, плохой прогноз». Но ни один врач не усадил меня и не сказал: «Вот как долго вам придется жить», — рассказывает девушка.