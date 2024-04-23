Агрессивный рак у 28-летней девушки врачи перепутали с синуситом

Справка

Синоназальная карцинома с дефицитом SMARCB1 — это редкий тип рака, который начинается в полости носа или в одной из придаточных пазух носа. В медицинской литературе описано меньше 200 подобных случаев. Это агрессивная опухоль, которая быстро прорастает в окружающие органы и ткани головы.

Дефицит SMARCB1 означает, что опухолевые клетки не продуцируют белок SMARCB1, который в норме вырабатывается клетками по всему телу.

Большинство пациентов с этим типом рака живут 2-4 года после постановки диагноза. Находят новообразование, как правило, уже на поздних стадиях болезни.

Симптомы синоназальной карциномы: